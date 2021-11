5 montres pour coureurs avec GPS moins chères que Decathlon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Kiprun 500 est la nouvelle montre Decathlon en collaboration avec Coros pour les coureurs. Mais si vous recherchez une montre avec des caractéristiques similaires à un bon prix, ce sont les meilleures options.

Decathlon et la marque de montres de sport Coros ont collaboré pour lancer une nouvelle smartwatch spécialement conçue pour les athlètes, la Kiprun 500, une version similaire à la Coros Pace 2 mais avec une réduction de prix et plusieurs fonctionnalités en dessous de la montre Coros.

Mais l’arrivée de la Kiprun 500 est un exemple de plus comme il y a de plus en plus de montres pour sportifs, compétentes et très bon marché. Le problème est qu’il est pratiquement impossible de le trouver en magasin ou sur la boutique en ligne Decathlon.

Si vous cherchez une bonne montre multisports avec GPS Pour faire du sport, nous vous proposons ces options que vous pouvez déjà acheter et qui sont à un très bon prix.

Ce sont des montres intelligentes qui, bien qu’elles aient des fonctions plus multimédias ou traditionnelles telles que la gestion des notifications ou certaines applications, sont basées sur le fait qu’il s’agit de montres conçues pour faire du sport avec elles.

Tous possèdent des éléments tels que le GPS et un capteur de fréquence cardiaque, dans certains cas avec un capteur de taux d’oxygène dans le sang pour mieux comprendre votre corps, notamment au repos.

Garmin Instinct

Garmin Instinct est une montre de sport de force militaire, conçue pour une utilisation en extérieur. Il dispose d’un GPS, d’une mesure de la fréquence cardiaque, de sports préinstallés et de notifications. La batterie dure 14 jours.

Garmin Instinct C’est l’une des montres connectées pour sportifs dont le rapport qualité-prix est élevé alors qu’elle bénéficie d’une remise de près de 30% comme c’est le cas actuellement.

C’est une montre connectée avec un écran monochrome avec GPS, résistante à toutes sortes de chutes grâce aux normes militaires, recevant des notifications du mobile, capable de se connecter aux réseaux satellites GPS, GLONASS ou Galileo pour garder une trace de vos courses.

Il a des profils d’activité pour faire du sport et il a même une navigation point à point pour que vous ne vous perdiez pas. Bien sûr, il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque et d’une autonomie allant jusqu’à 14 jours.

Vous pouvez l’acheter en solde pour 214 euros sur Amazon.

Chœurs Rythme 2

Coros Pace 2 sur Amazon

Chœurs Rythme 2, la montre sur laquelle Decathlon est basé, est une version plus rapide et plus avancée à un bon prix pour tous les athlètes.

Elle se caractérise par être l’une des montres GPS les plus légères du marché, en particulier dans les montres intelligentes pour le sport. Il ne pèse que 29 grammes avec son bracelet en nylon. De plus, il dispose d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 20 jours en utilisation normale ou 30 heures avec utilisation du GPS.

Il a des modes d’entraînement par intervalles, des plans d’entraînement créés par les athlètes. Parfait pour la course, la marche, le vélo, la natation, le cardio ou la musculation.

Il dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un altimètre barométrique, d’un accéléromètre, d’une boussole et d’un thermomètre.

Vous pouvez déjà l’acheter pour 199 euros sur Amazon.

Polar M430

Montre de sport avec GPS et cardiofréquencemètre, mais aussi avec capteurs pour mesurer notre état au repos et possibilité d’enregistrer les entraînements effectués en intérieur.

Polar M430 C’est une montre conçue pour les coureurs avec GPS, journal de fréquence cardiaque, fonctions de course plus avancées et un programme avancé de plans d’entraînement pour 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon.

Il dispose d’un enregistrement continu de la fréquence cardiaque, d’un suivi des calories brûlées et consommées, d’une détection automatique du temps passé à dormir et d’informations sur la récupération.

Il ne coûte que 99 euros sur Amazon, l’un des moins chers.

Garmin Forerunner 55

Cette montre de sport dispose d’un GPS intégré, d’une autonomie de 2 semaines, d’un cardiofréquencemètre et de VO2 Max.

Garmin est l’une des marques les plus reconnues parmi les athlètes et l’une de ses montres axée sur le sport, en particulier la course à pied, le triathlon et les sports similaires.

Garmin Forerunner 55 Il fait partie des meilleurs, notamment pour la quantité d’informations qu’il peut vous donner sur votre corps.

Il dispose d’un GPS, d’un système intelligent qui propose des courses adaptées à vous, d’un suivi de la santé et du bien-être général avec un capteur de fréquence cardiaque et d’une autonomie allant jusqu’à 2 semaines d’utilisation normale.

Cette montre peut être achetée en solde pour 186,99 euros sur Amazon. Il est également disponible chez El Corte Inglés pour 199 euros.

Apple Watch série 7

Apple Watch est la montre connectée la plus reconnue au monde et peut-être l’une des meilleures ventes, c’est aussi une très bonne montre pour les sportifs grâce à tous ses capteurs et fonctions axés sur la santé et l’activité physique.

La dernière Apple Watch Series 7 possède le meilleur de la Series 6, comme le capteur de fréquence cardiaque, le niveau d’oxygène dans le sang ou l’ECG, mais avec un écran plus grand et avec GPS.

Son problème est que la batterie dure environ une journée, vous devrez donc la recharger tous les jours. Si cela ne vous dérange pas, c’est peut-être l’un des meilleurs achats si vous êtes un utilisateur d’iPhone.

Vous pouvez vous procurer la version 41 mm pour 429 euros et la version 45 mm pour 459 euros.

