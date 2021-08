5 mythes sur le prêt personnel qui ne sont pas vrais du tout

Les prêts personnels comportent une option de remboursement anticipé, car les emprunteurs peuvent saisir après avoir payé un montant particulier à titre de frais de saisie.

Chaque fois que des dépenses sans précédent peuvent survenir à l’improviste, se tournent le plus souvent vers des prêts personnels. Les prêts personnels sont une méthode appropriée pour faire face à une variété de dépenses qui nécessitent un financement immédiat. Ils sont un mode de crédit hautement préféré pour de nombreuses personnes car ils peuvent être utilisés à n’importe quelle fin, contrairement aux prêts automobiles et aux prêts immobiliers qui ont un objectif précis.

De plus, les prêts personnels sont des prêts non garantis, car le demandeur n’a pas besoin de placer ses actifs en garantie du montant du prêt emprunté.

Rohit Garg, cofondateur et PDG de Smartcoin, a déclaré : « Le fait d’être non garanti et facile à utiliser a généré un air mystique autour des prêts personnels. Souvent, les gens sont remplis d’appréhension et de méfiance lorsqu’il s’agit de demander un prêt personnel car il y a un certain nombre d’idées fausses qui les entourent.

Voici les mythes les plus courants associés aux prêts personnels;

Mythe – 1 Le prêt personnel a un taux d’intérêt élevé. Pas vrai.

Le taux d’intérêt sur les prêts personnels est établi par les institutions financières et les sociétés de crédit sur la base de la capacité de remboursement d’un demandeur individuel et du score CIBIL.

Mythe – 2 Seules les personnes qui touchent des salaires peuvent demander des prêts personnels. Pas vrai.

Même les personnes qui travaillent à leur compte ou qui dirigent une entreprise peuvent recevoir des prêts personnels, car l’approbation d’un montant dudit prêt dépend plus ou moins des antécédents de crédit du demandeur.

Mythe – 3 Les prêts personnels n’offrent pas d’option de remboursement anticipé. Pas vrai.

Les prêts personnels comportent une option de remboursement anticipé, car les emprunteurs peuvent saisir après avoir payé un montant particulier à titre de frais de saisie.

Mythe-4 Les banques sont les seuls prêteurs de prêts personnels. Pas vrai.

Déplacez-vous sur les banques traditionnelles, car il existe de nombreux NBFC et prêteurs numériques qui proposent des prêts personnels ces jours-ci.

Mythe – 5 Les prêts personnels impliquent un long délai de traitement. Pas vrai.

Comme les prêts personnels ne sont pas garantis et ne nécessitent pas de garantie, ils sont facilement décaissés dans un délai de 2 à 7 jours ouvrables à compter de la demande initiale, et cela aussi avec une documentation négligeable.

Garg ajoute: “Il faut s’assurer de consacrer suffisamment de temps à l’examen du marché et à l’analyse comparative entre les différentes sociétés de prêt et leurs produits financiers pour trouver le meilleur prêt personnel avec le taux d’intérêt le plus attractif.”

