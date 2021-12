5 nouveaux albums à écouter dès maintenant : Curren$y, RXK Nephew et plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose un aperçu des nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums de Curren$y, RXK Nephew, Popstar Benny, Krolok et Don Trip. Abonnez-vous à la newsletter New Music Friday de Pitchfork pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork touche une commission d’affiliation.)

$$y: Discussion de pilote 4 [Jet Life]

Ce n’est guère un New Music Friday sans Curren$y, qui, en 2021, a sorti neuf projets : Collection Agency (février), Welcome to Jet Life Recordings 2 (juin), Highest in Charge (août), Matching Rolexes (septembre), Still Stoned on Ocean (octobre), Regatta (octobre), le Land Air Sea EP (novembre) et, maintenant, Pilot Talk 4. Le dernier du rappeur de Louisiane a été réalisé avec le producteur Ski Beatz et marque sa première entrée dans Pilot Talk depuis 2015 III.

RXK Neveu: Transporteur 4 [New Breed Trapper]

RXK Nephew sort beaucoup plus de musique que Curren$y et il n’attend pas vraiment le vendredi. N’importe quel jour est bon. Le Transporter 4 de 21 minutes du rappeur de Rochester arrive neuf jours seulement après Shawty RXK Too 2. Et, pour être clair, RXK Nephew n’a encore rien sorti avec Transporter dans son titre : la nouvelle sortie est vaguement un hommage au film de 2015 The Transporter Ravitaillement. Un point culminant de Transporter 4 est la pensive « J’ai 5 paires de jeans Amiri », produite par Axelbloodyaxel. Pour en savoir plus sur le rappeur prolifique, lisez « Les 100 meilleures chansons RXK Nephew de 2021 » d’Alphonse Pierre.

