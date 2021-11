5 nouveaux albums à écouter maintenant : Julie Doiron, RAP Ferreira et plus

Richard Dawson & Cercle: Henki [Weird World]

Le groupe de rock finlandais Circle s’associe à l’auteur-compositeur-interprète anglais culte Richard Dawson pour Henki. Avec un titre faisant un clin d’œil aux esprits finlandais, Henki explore les mythologies et autres bizarreries de l’histoire ; « Silene », par exemple, concerne une graine vieille de 32 000 ans. Ils ont sorti des vidéos pour « Mathusalem » et « Lily » avant l’album.

Seigneur Jah-Monte Ogbon: Magnifiquement noir [Jewelry Rap Productions]

Beautifully Black est le deuxième album cette année du rappeur Lord Jah-Monte Ogbone de Charlotte, Caroline du Nord, après Too Little, Too Late de May. Navy Blue, qui a produit le projet, le rejoint sur « I Miss You », avec Kelly Moonstone, Messiah et Phiik apparaissant ailleurs. Beautifully Black est le quatrième album produit par Navy Blue cette année, après Half God de Wiki, True Sky d’Akai Solo et As Above So Below d’Ankhlejohn.

Defee & Messiah Musik : Trappe [Backwoodz Studioz]

Trapdoor est un nouvel album du rappeur de Chicago Defcee et du producteur Messiah Musik. « J’ai cherché Messiah pour tout un projet parce que son palmarès était parfait – je n’avais jamais entendu une chanson qu’il a produite où ce n’était pas l’une de mes préférées sur le projet », a déclaré Dedefee à propos de son collaborateur dans les documents de presse. Le record de 15 pistes comprend des contributions de PremRock, Armand Hammer, Alaska, Henry Canyons, Curly Castro et d’autres.

