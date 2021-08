5 nouveaux films à voir sur les plateformes OTT indiennes pour le week-end I-Day

C’est déjà une semaine chaude et animée sur les plateformes OTT indiennes. Nous avons déjà sorti deux gros morceaux — Kuruthi en malayalam et Shershaah en hindi. Et les deux ont reçu des critiques largement positives.

Au cours d’une semaine normale, ces deux grosses sorties seraient reparties avec toute l’attention. Mais c’est le week-end du Jour de l’Indépendance en Inde. Et nous avons donc quelques nouveaux films prêts à être diffusés.

Donc, pour notre liste de recommandations hebdomadaire, nous avons deux films tamouls – Netrikann et Sennai, deux films hindis — Spin et Bhuj: The Pride of India et le film Telugu Vivaha Bhojanambu.

Comme vous pouvez le voir, lorsque vous avez autant de nouveaux films en streaming, ce sera forcément une grosse semaine de divertissement.

Sennaï

Détails rapides

Réalisateur: Jaikumar Sedhuraman

Jeter: Bava Chelladurai, K Semmalar Annam, Gokila

Langue: Tamil

Plate-forme: Nee Stream

Date de sortie: 11 août 2021.

Synopsis: Dès le début, précisons que Sennai, qui ressemble à Chennai, est en fait sen nai (chien rouge). le film a déjà fait le tour des festivals de cinéma et a été salué pour sa position audacieuse contre la discrimination de caste. Pour mémoire, il a remporté huit prix dans divers festivals de cinéma.

L’actrice principale du film, K Semmalar Annam, a remporté le prix du meilleur acteur lors du récent Tagore International Film Festival 2021 et du Port Blair International Film Festival. Elle joue le rôle d’une croque-morte nommée, en l’occurrence, Annam. Une femme croque-mort est en soi une prémisse intéressante. Le film parle de problèmes intersectionnels de caste et de féminisme. Semmalar elle-même est une réalisatrice primée. Elle a réalisé des courts métrages primés comme Mudhal Mazhai, Malarmathi et Konangal.

Tournoyer

Détails rapides

Réalisateur: Manjari Makijany

Jeter: Avantika Vandanapu, Abhay Deol, Meera Syal, Aryan Simhadri, Anna Cathcart, Jahbril Cook, Kerri Medders

Langue: Anglais

Plate-forme: Disney+ Hotstar

Date de sortie: 13 août 2021.

Synopsis: C’est un film sur la famille indo-américaine, et il raconte l’histoire d’une adolescente qui découvre sa passion pour la création de mix DJ qui mélangent les riches textures de sa culture sud-asiatique et du monde qui l’entoure.

Le trope et la configuration peuvent être légèrement génériques. Une adolescente d’origine indienne, son groupe d’amis multiculturel, le restaurant indien de sa famille et une famille multigénérationnelle. Il y a aussi l’inévitable scène d’éclaboussures de couleurs avec les célébrations de Holi. Ce sont des clichés de ce type de film, mais ajoutent un élément attrayant à la procédure.

La jeune fille tombe amoureuse d’un DJ américain, ce qui l’emmène dans un voyage musical et embrasse les différentes cultures auxquelles elle est particulièrement exposée. Abhay Deol joue son père, un veuf qui tombe lui aussi dans l’amour.

Bhuj : la fierté de l’Inde

Détails rapides

Réalisateur: Abhishek Dudhaiya

Jeter: Ajay Devgn, Sanjay Dutt, Sonakshi Sinha, Ammy Virk, Nora Fatehi, Sharad Kelkar, Pranitha Subhash, Ihana Dhillon

Langue: hindi

Plate-forme: Disney+ Hotstar

Date de sortie: 13 août 2021.

Synopsis: Un film qui sort juste avant le jour de l’indépendance de l’Inde est forcément très nationaliste. En tout cas, le film intitulé Bhuj : The Pride of India ne laisse planer aucun doute sur ses penchants.

L’histoire serait inspirée de la guerre indo-pakistanaise de 1971 où la piste d’atterrissage de Bhuj a été détruite au combat et le brave officier Vikram Karnik a construit l’aéroport de Bhuj avec 300 femmes d’un village voisin ; une décision cruciale pour que l’Inde remporte un triomphe mémorable dans la guerre.

Le conte a tous les ingrédients qui donnent le high aux téléspectateurs. Le patriotisme, le pouvoir des femmes et l’héroïsme face à l’adversité sont tous intégrés à l’histoire de manière organique. Le casting, comme vous pouvez le voir, est grand et la toile pour eux large.

Vivaha Bhojanambu

Détails rapides

Réalisateur: Ram Abbaraju

Jeter: Satya, Aarjavee, Sundeep Kishan

Langue: télougou

Plate-forme: SonyLIV

Date de sortie: 13 août 2021.

Synopsis : Comme nous l’avons dit dans ces colonnes, SonyLIV, en tant que plateforme OTT, est à la recherche d’un relooking majeur. Et l’un des gambits est d’investir dans le contenu des industries cinématographiques du Sud. Récemment, deux films tamouls sont sortis sur la plateforme. Et c’est au tour d’un film telugu. Et ce serait une comédie à petit budget.

Le comédien télougou Satya joue le héros, ce qui devrait vous faire douter des intentions du film. L’histoire parle en gros d’un homme avare qui doit supporter ses beaux-parents qui sont coincés dans sa maison en raison du verrouillage. C’est un autre de ces films qui utilise le confinement à domicile induit par la pandémie comme point d’intrigue. L’humour est axé sur le dialogue et la comédie est familiale. Sundeep Kishan, qui joue un caméo, a produit ce film sur sa bannière Venkatadri Movies.

Netrikann

Détails rapides

Réalisateur: Milind Rau

Jeter: Nayanthara, Ajmal

Langue: Tamil

Plate-forme: SonyLIV

Date de sortie: 13 août 2021.

Synopsis: Pterhaps le film tamoul le plus attendu depuis un certain temps maintenant. Il met en vedette la «dame superstar» Nayanthara, et le titre du film est celui du hit d’antan de la superstar masculine Rajnikanth. Le film est un remake d’un film coréen et parle d’une ancienne policière secrète, qui est maintenant sans emploi parce qu’elle a maintenant un handicap visuel. elle doit déjouer un tueur psychotique qui cible les femmes. C’est une histoire intéressante de chat et de souris, et offrira beaucoup de sensations fortes.

Il s’agit d’une sortie directe sur OTT dirigée par Milind Rau, qui était un ancien associé de Mani Ratnam. La version précédente de Milind Rau, Aval, était un film d’horreur intéressant défiant les genres. L’homme est capable de penser différemment et n’est pas enclin au cinéma paresseux, et c’est pourquoi Netrikann détient une attirance supplémentaire.

Avec les Jeux Olympiques de Tokyo derrière nous, et juste le cricket Test de l’Inde pour retenir notre attention dans les sports internationaux, ce week-end devrait être intéressant pour le divertissement filmi.