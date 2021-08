5 nouveaux films et émissions sur les plateformes OTT indiennes cette semaine

La semaine dernière a été remplie de sorties importantes sur l’espace OTT indien. C’était compréhensible étant donné que c’était le week-end de la fête de l’indépendance du pays. En comparaison, cette semaine allait être un peu discrète. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de nouvelles versions.

En fait, nous avons un mélange intéressant. Nous commençons par Kaali Peeli Tales, une anthologie. Ensuite, nous avons le film Malayalam Home. Le très attendu film hindi 200 Halla Ho est également de la partie. Le film d’horreur tamoul Boomika suscite également des espoirs. Nous complétons la liste avec la série Telugu Tharagathi Gadhi Daati.

Accueil

Détails rapides

Réalisateur: Rojin Thomas

Jeter: Indrans, Sreenath Bhasi, Vijay Babu, Manju Pillai, Neslin, Kainakary Thankaraj, KPAC Lalitha, Srikanth Murali, Maniyan Pillai Raju, Anoop Menon, Chithra, Priyanka Nair

Langue: malayalam

Plate-forme: Amazon Prime Vidéo

Date de sortie: 19 août 2021.

Synopsis: Les cinéastes malayalam ont en quelque sorte dominé le circuit OTT. Ils savent faire des films sentimentaux sans chichis qui fonctionnent avec les corbeaux familiaux. La maison, sans prétention et chaleureuse, ne nuira pas à cette réputation bien méritée.

C’est l’histoire d’un père confronté à des défis technologiques, essayant désespérément de créer des liens avec ses fils à l’ère numérique. En ce sens, c’est un drame relationnel charmant.

Comme dans le célèbre Android Kunjappan, l’interaction de la technologie et des sentiments humains reçoit un traitement doux et amusant pour lequel le cinéma malayalam est bien connu.

Le film parle également de la consultation d’un psychologue et du fait que ce n’est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Il y a aussi un complot mineur selon lequel les médias sociaux sont à la fois une aubaine et un fléau.

Tharagathi Gadhi Daati

Détails rapides

Réalisateur: Mallik Ram

Jeter: Harshith Reddy, Payal Radhakrishna, Nikhil Devadula

Langue: télougou

Plate-forme: Ahah

Date de sortie: 20 août 2021.

Synopsis: Le conte de la jeune romance et de la vie universitaire fonctionne toujours. Pas étonnant qu’ils aient choisi de refaire la série à succès de romance pour adolescents de la TVF Flames in Telugu.

Tharagathi Gadhi Daati est situé au cœur de Rajahmundry et a été adapté de manière à être fidèle à l’original tout en étant sensible à l’éthique locale. La série capture l’esprit de la vie quotidienne dans et autour de la région de Godavari dans l’Andhra Pradesh.

Il s’agit d’un étudiant brillant, dont les parents dirigent un centre de coaching, mais il manque de motivation jusqu’à ce qu’il rencontre une étudiante qui bouleverse son monde. L’émission emmène les téléspectateurs à travers la tendre romance qui se déroule entre les deux et met en lumière les petits riens doux et le chaos de l’adolescence.

200 Halla Ho

Détails rapides

Réalisateur: Sarthak Dasgupta

Jeter: Amol Palekar, Rinku Rajguru, Barun Sobti, Saloni Batra, Sahil Khattar

Langue: hindi

Plate-forme: Zee5

Date de sortie: 20 août 2021.

Synopsis: L’acteur vétéran Amol Palekar revient au cinéma avec ce film après une longue absence. Il incarne le juge dalit à la retraite Arjun Dangle à la tête d’un comité d’enquête qui enquête sur le lynchage d’un criminel nommé Balli Chaudhary.

L’histoire qui entre est celle d’un groupe de femmes entrant dans un tribunal et y lynchant un gangster. Leur cible aurait violé et agressé de diverses manières les femmes et les filles du bidonville depuis environ une décennie. Il s’agit d’un incident réel qui s’est produit à Nagpur. Le film s’inspire de cette histoire poignante et reste pour la plupart réel avec quelques libertés créatives ici et là.

Boumika

Détails rapides

Réalisateur: Rathindran Prasad

Jeter: Aishwarya Rajesh, Vidhu, Pavel Navageethan, Madhuri, Surya Ganapathy, Ayaan Abhishek

Langue: Tamil

Plate-forme: Netflix

Date de sortie: 23 août 2021.

Synopsis: Boomika est un thriller d’horreur qui se déroule dans une forêt. Il parle des conséquences dangereuses d’une catastrophe causée par l’homme. Plus précisément, la destruction écologique. Tourné dans des paysages pittoresques, le film met en vedette Aishwarya Rajesh, dont la récente sortie OTT sur une autre plateforme, Thittam Irandu n’a pas bien fait.

Le film a été terminé il y a longtemps. Cependant, sa sortie a été bloquée en raison de la pandémie. Le film, fait intéressant, a une première simultanée sur Netflix ainsi que sur la chaîne de télévision Star Vijay.

Le réalisateur Rathindran a dirigé un segment de l’anthologie tamoule Navarasa récemment publiée. Il a fait un court métrage sur l’émotion de la peur, et il a présenté Siddharth et Parvathy Thiruvothu en tête.

Contes de Kaali Peeli

Détails rapides

Réalisateur: Adeeb Raïs

Jeter: Vinay Pathak, Gauahar Khan, Sayani Gupta, Maanvi Gagroo, Soni Razdan, Hussain Dalal, Sharib Hashmi.

Langue: hindi

Plate-forme: Amazon miniTV

Date de sortie: 20 août 2021.

Synopsis: Amazon miniTV a lancé sa première série d’anthologies sur la plateforme. Les histoires explorant différentes nuances d’amour et de relation, et la série tourne autour de personnages jeunes et urbains qui sont à la croisée des chemins du changement et de l’acceptation.

Chaque épisode raconte une histoire d’amour différente dans son propre style captivant, et chacun offre une nouvelle perspective sur les relations modernes.

Les histoires sont centrées sur les thèmes de la romance, du mariage, de l’infidélité, de l’homosexualité, du pardon et du divorce, et le titre de l’anthologie reprend le symbole de Mumbai, l’emblématique taxi Kaali Peeli, qui est le fil conducteur de toutes les histoires de l’anthologie. .

Les histoires sont intitulées Single Jhumka, Love in Tadoba, Marriage 2.0, Fish Fry aur Coffee, Harra Bharra et Loose Ends.

Amazon miniTV est disponible dans l’application principale et ne nécessite aucun abonnement.

Les Jeux olympiques étant terminés, et il n’y aura pas de cricket ce week-end, les films et les séries auront sans aucun doute le pouvoir. Profitez-en.