5 nouveaux films pour le week-end Ganesh Chaturthi sur les plateformes OTT indiennes

C’est le week-end du festival Ganesh Chaturthi en Inde. Et les festivals sont toujours une grande occasion pour les nouveautés. Et avec les cinémas ouvrant lentement leurs volets à travers le pays, de nombreux films optent pour une sortie là-bas. Quoi qu’il en soit, car il existe un nombre tout aussi bon de films en avant-première sur les plateformes OTT. Incidemment, un film tamoul est sorti pour une sortie quasi simultanée dans les cinémas et sur la plate-forme OTT.

Dans la liste de recommandations de cette semaine, nous avons la comédie tamoule Dikkiloona. Un autre film tamoul dans la liste est Tughlaq Durbar. Le très attendu film en télougou Tuck Jagadish est également diffusé cette semaine. Et un autre thriller technologique intrigant en telugu, Net, le fait également cette semaine. La liste est complétée par le film hindi Bhoot Police.

Détails rapides

Réalisateur: Bhargav Macharla

Jeter: Rahul Ramakrishna, Praneeta Patnaik, Avika Gor

Langue: télougou

Plate-forme: Zee5

Date de sortie: 10 septembre 2021.

Synopsis: C’est une histoire qui a des nuances du drame psychologique hollywoodien de la fin des années 90, The Truman Show. Ici, la maison d’un couple est équipée de plusieurs caméras espion, et leur vie devient un spectacle involontaire de Bigg Boss, pour ainsi dire. La torsion ici est que les abonnés à la télévision du film peuvent regarder gratuitement les événements dans leur salon, de l’argent pour la cuisine et la salle à manger, et premium pour ce qui se passe dans leur chambre.

Tissé dans ceci est une autre histoire de couple, où le gars est un accro au porno pendant qu’elle s’efforce de faire fonctionner son mariage. L’histoire se penche sur le voyeurisme et ses effets sur les couples.

Cette idée dystopique a été conçue à l’origine pour une série Web, mais elle en fait maintenant un film.

Dikkiloona

Détails rapides

Réalisateur: Karthik Yogi

Jeter: Santhanam, Anagha, Shirin Kanchwala, Yogi Babu, Harbhajan Singh, Rajendran, Anandaraj

Langue: Tamil

Plate-forme: Zee5

Date de sortie: 10 septembre 2021.

Synopsis: Tout d’abord, ce film met en vedette Harbhajan Singh. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce que fait un joueur de cricket dans un film tamoul. Mais les cinéastes tamouls ont fait des choses plus folles que de lancer un sportif inattendu dans leurs films. Et Dikkiloona, qui est une blague si vous connaissez vos films tamouls, appartient également au genre : Crazy. C’est une câpre comique qui implique une science loufoque et une machine à remonter le temps.

Ce n’est pas un film qui vous est destiné si vous êtes du genre à prendre les choses au sérieux. Il n’y a aucune logique ni raison dans le film où Santhanam, l’ancien comédien devenu héros, va lâcher son arsenal de “contre” dialogues.

Pour en revenir à Harbhajan, ce film marque en fait son deuxième projet tamoul après Thiruvalluvar Consultancy Services (une série Web). Il se trouve qu’il a un autre film avec Losliya et Arjun Sarja intitulé Friendship qui devrait sortir d’ici la fin de cette année.

Tuck Jagadish

Détails rapides

Réalisateur: Shiva Nirvana

Jeter: Nani, Ritu Varma, Aishwarya Rajesh, Jagapathi Babu, Devadarshini, Daniel Balaji

Langue: télougou

Plate-forme: Amazon Prime Vidéo

Date de sortie: 10 septembre 2021.

Synopsis: Le film devait initialement sortir en avril. Cependant, il a été reporté en raison de la pandémie. Et comme de nombreux films récents de l’Inde du Sud, Tuck Jagadish a également décidé d’une première directe sur OTT.

Le drame familial est réalisé par Shiva Nirvana, — il marque sa deuxième collaboration avec Nani après ses débuts de réalisateur Ninnu Kori en 2017.

Dans la bande-annonce, le personnage de Nani se présente comme “Tuck Jagadish, le plus jeune fils de M. Naidu”. Il y a une rumeur dans l’industrie selon laquelle le film est une adaptation lâche du hit tamoul des années 80, Agni Natchathiram réalisé par Mani Ratnam, mais on dit qu’il a été tissé pour s’adapter aux nouvelles sensibilités.

La sortie de tuck Jagadish sur une plateforme OTT a déclenché une certaine controverse à Tollywood.

Bhoot la police

Détails rapides

Réalisateur: Pavan Kirpalani

Jeter: Arjun Kapoor, Saif Ali Khan, Jacqueline Fernandez, Yami Gautam

Langue: hindi

Plate-forme: Disney+ Hotstar

Date de sortie: 10 septembre 2021.

Synopsis: Bhoot Police devait initialement sortir le 17 septembre, mais il arrive sur l’écran numérique une semaine à l’avance car les producteurs veulent tirer le meilleur parti du week-end du festival.

Le film appartient au genre de la comédie d’horreur — quelque chose qui a été très populaire ces derniers temps. La sortie de la semaine prochaine Annabelle Sethupathi appartient également à cette catégorie. Dans Bhoot Police, Saif joue le rôle éponyme avec Arjun Kapoor étant son partenaire dans le crime, pour ainsi dire. L’acteur joue le rôle de Bhoot Police avec Arjun Kapoor comme partenaire. Jacqueline Fernandez et Yami Gautam jouent le rôle de leurs clients qui tentent de conjurer le mal avec leur aide. Tout est une alouette dans le film.

Tuglaq Durbar

Réalisateur: Delhi Prasad Deenadayalan

Jeter: Vijay Sethupathi, Raashi Khanna, Manjima Mohan

Langue: Tamil

Plate-forme: Netflix

Date de sortie: 11 septembre 2021.

Synopsis: Le film fait sa première télévisée le 10 septembre et dès le lendemain, il fait sa première sur Netflix.

Et comme il se trouve, le héros du film Vijay Sethupathi a quatre films alignés pour le streaming sur diverses plates-formes OTT au cours du prochain mois environ. Ensuite, nous avons Annabelle Sethupathi qui devrait être diffusée le 17 septembre. Son autre film, Laabam, sort en salles cette semaine et devrait sortir en OTT dans 15 jours. Son autre film Kadai Sivavasayi est également prévu pour une sortie OTT plus tard ce mois-ci.

En tant que film, Tuglaq Durbar est une parodie politique. Le titre lui-même est un décollage de l’un des films satiriques les plus emblématiques du tamoul, Muhammad Bin Tughlaq. Ce film avait le sultan de la satire Cho Ramaswami. Le nouveau film n’a rien de cette stature. Mais restez à l’écoute des gadgets politiques et du tamasha.

Bien sûr, il y a un match test mettant en vedette l’Inde ce week-end. Et la semaine prochaine, l’IPL reprend. Bref, un bon moment de sport et de cinéma pour tous les amateurs de divertissement.