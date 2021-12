5 nouveaux fonds Blockchain dans lesquels vous pourriez investir aujourd’hui

Source : Adobe/koya979

Si vous souhaitez ajouter une exposition à la blockchain à votre portefeuille d’investissement sans acheter d’actifs cryptographiques, vous pouvez acheter des actions dans des fonds blockchain.

Lisez la suite pour découvrir cinq nouveaux entrants dans l’espace des fonds communs de placement blockchain qui a été lancé en 2021.

Que sont les fonds communs de placement blockchain?

Les fonds communs de placement Blockchain sont des véhicules d’investissement qui investissent dans un panier d’actions dans des sociétés de cryptographie ou des sociétés qui développent ou mettent en œuvre la technologie blockchain.

Vous pouvez acheter des actions dans des fonds blockchain pour vous exposer aux industries à croissance rapide de la crypto et de la blockchain.

La plupart des fonds blockchain se présentent sous la forme d’ETF (fonds négociés en bourse), qui peuvent être négociés comme des actions sur les principales bourses. Tant que vous disposez d’un compte de courtage en ligne qui vous donne accès aux bourses mondiales, vous ne devriez pas avoir de problème à investir dans des fonds blockchain.

Meilleurs nouveaux fonds Blockchain

Plongeons-nous et explorons les derniers ajouts à l’univers des fonds blockchain.

ETF Bitwise Crypto Industry Innovators

L’ETF BitWise Crypto Industry Innovators (BITQ) est un ETF axé sur les actions qui vous permet d’investir dans des entreprises impliquées dans l’économie de la crypto. Le fonds indiciel suit principalement la performance de l’indice Bitwise Crypto Innovators 30. Comme l’indique l’indice de référence, l’indice comporte 30 positions.

Les conditions d’éligibilité pour qu’une entreprise soit incluse dans l’indice sont les suivantes : l’entreprise doit tirer au moins les trois quarts de ses revenus de l’écosystème crypto ou disposer d’un minimum de 75 % de l’actif net lié aux actifs numériques.

À tout moment, les innovateurs en cryptographie représenteront 85 % de l’indice, les 15 % restants étant constitués d’entreprises ayant une capitalisation boursière d’au moins 10 milliards de dollars et auront une empreinte dans l’économie de la cryptographie.

Détails du fonds (au moment de la rédaction de cet article) : Actifs sous gestion (AUM) – 134 millions USD Nombre de participations – 30 Ratio des dépenses – 0.85% Ticker – BITQ

ETF Global X Blockchain & Stratégie Bitcoin

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) est un fonds géré activement qui vise à suivre les performances à long terme de l’écosystème blockchain. Lancé en novembre 2021, le fonds prend des positions longues sur des contrats à terme bitcoin et investit dans des sociétés associées à la technologie blockchain.

BITS investit également dans des actions liées à la blockchain dans le Global X Blockchain ETF (BKCH), qui est un ETF géré passivement par Global X. Les avoirs actuels de BITS se composent d’une pondération de 49 % dans BKCH, d’une pondération de 26 % dans les contrats à terme sur bitcoin (BTC ) pour février 2022, et 23% en contrats à terme bitcoin pour janvier 2022.

Détails du fonds : AUM – USD 10,3 millions Nombre de participations – 3 Total Expense Ratio – 0,65% Ticker – BITS

FNB mondial X Blockchain

Global X Blockchain ETF (BKCH) investit dans des sociétés axées sur la blockchain impliquées dans le matériel de crypto-minage, les applications de blockchain, les paiements cryptographiques et les fermes minières.

BKCH suit la performance de l’indice Solactive Blockchain, qui représente un panier d’actions liées à la technologie crypto et blockchain. L’indice comprend trois catégories d’entreprises : les actions de jeu pur qui génèrent au moins la moitié de leurs revenus des activités blockchain, les sociétés blockchain avant revenus et les sociétés diversifiées qui génèrent moins de la moitié de leurs revenus des activités blockchain.

Détails du fonds : AUM – USD 125 millions Nombre de participations – 25 Total Expense Ratio – 0.50% Ticker – BKCH

ETF Simplify Actions américaines PLUS GBTC

L’ETF Simplify US Equity PLUS GBTC (SPBC) offre aux investisseurs une exposition diluée au bitcoin en fournissant un investissement de 100 % en actions et 10 % supplémentaires en BTC via Confiance Bitcoin en niveaux de gris .

La majeure partie de l’exposition au marché de SPBC provient de ses avoirs dans ISHARES S + P 500 INDEX FUND pondérés au-dessus de 80 %. Il investit également 13% dans le Grayscale Bitcoin Trust et 14% supplémentaires dans le S & P500 EMINI FUT DEC21.

Détails du fonds : AUM – USD 124 millions Nombre de participations – 3 Ratio des dépenses brutes – 0.74% Ticker – SPBC

FNB VanEck sur la transformation numérique

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) suit la performance des prix et la performance de l’indice MVIS Global Digital Assets Equity, qui suit la performance des entreprises participant aux marchés mondiaux de la cryptographie.

Les sociétés de cet indice ont le potentiel de tirer au moins la moitié de leurs revenus annuels des actifs cryptographiques. Le fonds a investi 75 % du portefeuille dans des valeurs technologiques, le reste dans la finance et une petite partie en liquidités.

Détails du fonds AUM : 66,6 millions de dollars Nombre de titres – 26 Ratio de dépenses nettes – Ticker de 0,50 % – DAPP

Les fonds blockchain offrent un autre moyen d’ajouter une exposition aux crypto-monnaies et à la blockchain dans un portefeuille d’investissement diversifié. De plus, la plupart des ETF blockchain ont des frais annuels inférieurs à 1%, vous n’avez donc pas à vous soucier trop des frais qui affectent vos rendements.

