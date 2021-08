5 nouveaux jeux sur Xbox, PlayStation, Switch et PC à jouer ce week-end

Vous cherchez de nouveaux jeux pour jouer ce week-end? Alors vous êtes au bon endroit. Parfois, vous voulez juste passer votre temps d’arrêt très précieux à vérifier certains jeux récemment sortis.

Heureusement, nous avons rassemblé les plus grandes sorties de cette semaine sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC. Certains de ces titres sont même disponibles pour jouer gratuitement dans le cadre d’un abonnement Xbox Game Pass ou PS Plus.

Alors, sans plus tarder, voici cinq nouveaux jeux auxquels vous devriez jouer ce week-end.

Académie du ballon chasseur

(Crédit image: Pocket Trap / Humble Games)

Disponible sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch

Sorti le 5 août et disponible sur Xbox Game Pass, Dodgeball Academia est un RPG sportif haut en couleur qui vous permet de vous mettre dans les baskets d’un étudiant débutant en dodgeball Otto alors qu’il s’efforce de devenir le champion ultime de dodgeball.

Alors que le ballon chasseur est évidemment le cœur de Dodgeball Academia, avec des joueurs participant à des matchs bourrés d’action, le voyage d’Otto verra également les joueurs nouer des amitiés, se faire des rivaux et participer à des quêtes dans un style RPG classique.

Légendes de l’arène du chasseur

(Crédit image : Mantisco)

Disponible sur PC, PS4 et PS5

Initialement publié en juillet 2020 pour PC, Hunter’s Arena Legends est arrivé sur PS4 et PS5 le 3 août – et est disponible dans le cadre de l’offre de jeux gratuits PS Plus de ce mois-ci.

Situé dans l’Asie ancienne, Hunter’s Arena Legends est un battle royale PvP et PvE à 30 joueurs, doté d’un système de combat centré sur des combos aériens et des compteurs au bon moment. Les joueurs se battront contre une légion croissante de démons qui menacent de démolir le monde ainsi que leurs collègues joueurs. Si vous aimez une bataille royale, mais que vous êtes fatigué de Fortnite, Apex Legends et PUBG, alors Hunter’s Arena vaut le détour.

Picross S : édition Mega Drive et Mark III

Disponible sur Nintendo Switch

Sorti le 5 août, Picross S: Mega Drive & Mark III Edition voit Nintendo collaborer avec Sega pour apporter des personnages emblématiques de Sega Mega Drive et Sega Genesis au jeu de puzzle nonogram.

Un éditeur de personnages a été ajouté à Picross S sur Switch, avec certains personnages faisant leurs débuts en tant que puzzles Picross dans le jeu. Cela signifie que les joueurs peuvent s’attendre à dessiner 59 personnages classiques de Sega à partir de jeux tels que Golden Axe, Sonic the Hedgehog, Streets of Rage et Alex Kidd. Si vous recherchez un jeu Switch décontracté à jouer ce week-end, avec un soupçon de nostalgie, ne cherchez pas plus loin.

Le Fauconnier : Édition Guerrier

(Crédit image: Wired Productions)

Disponible sur Nintendo Switch, PS4 et PS5

The Falconeer est un jeu de combat aérien en monde ouvert dans lequel vous incarnez un Falconeer, qui monte dans le ciel sur un puissant Warbird, alors qu’il explore les secrets et participe à des combats aériens brutaux, tout au long de l’open pirate-fantasy. monde du Grand Ursee.

L’édition Warrior, sortie le 5 août, comprend une version mise à jour du jeu de base The Falconeer avec à la fois le DLC The Hunter, qui ajoute une nouvelle classe de joueur, et le nouveau DLC Edge of the World, qui ajoute trois nouvelles quêtes secondaires et de nouvelles rencontres de boss.

Starmancer (Aperçu du jeu)

Disponible sur PC

De l’éditeur derrière Stardew Valley, Starmancer est une simulation de stratégie et de construction de base qui vous voit jouer le rôle d’une puissante IA gérant une station spatiale. Starmancer est techniquement en accès anticipé et est disponible en avant-première du jeu sur Xbox Game Pass, mais cela vaut la peine d’essayer si vous voulez savoir si vous récupérerez le jeu complet à sa sortie.