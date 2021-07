5 nouveaux jeux vidéo multijoueurs à jouer cet été

Plateformes : Xbox Series S/X, Xbox One, PS5, PS4, PC

Date de sortie: 24 août

Aliens: Fireteam Elite est un jeu de tir de survie qui se déroule 23 ans après la trilogie originale du film Alien, dans lequel vous incarnez un marine colonial dans les colonies extérieures en vous frayant un chemin à travers une ruche xénomorphe.

Vous pouvez faire équipe avec deux amis ou deux coéquipiers IA et affronter vagues après vagues de xénomorphes mortels dans l’une des cinq classes de personnages différentes. Il y a aussi beaucoup de variétés d’ennemis ici – il existe 11 types différents de xénomorphes, et au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, chaque nouvelle variété que vous rencontrez a des capacités différentes et pose un défi unique à relever.

FTW a joué une version préliminaire de Fireteam Elite, et tandis que les fans d’Aliens trouveront du plaisir en solo, le jeu est mieux joué avec des amis. Le jeu ajoute une rejouabilité sous la forme de cartes de défi, qui agissent comme des modificateurs de difficulté qui peuvent rendre les missions beaucoup plus difficiles ou nécessiter des styles de jeu spécifiques.