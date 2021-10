5 nouveaux SUV que nous verrons sur nos routes en 2022 | Moteur

Ensuite, nous parlerons des 5 nouveaux SUV qui arriveront en 2022, cinq nouveautés importantes qui commenceront leur vie commerciale l’année prochaine.

Si en 2022 vous envisagez de changer de voiture et que les SUV font partie de vos élus, vous serez peut-être intéressé de savoir quelles seront les nouveautés qui arriveront l’année prochaine dans ce segment. Nous avons fait une sélection avec le 5 nouveaux SUV arrivent en 2022, cinq nouveautés importantes qui commenceront leur vie commerciale l’année prochaine.

Le segment de VUS C’est celui qui a connu la plus forte croissance ces dernières années. C’est un marché en croissance où presque aucun fabricant ne veut passer à côté de ses fortes ventes. Pour cette raison, les offres sont de plus en plus nombreuses et il est facile pour un acheteur potentiel de se retrouver perdu dans un océan de possibilités.

Pour vous faciliter la tâche, voici cinq nouveau SUV à venir en 2022, afin que vous puissiez choisir votre prochaine voiture neuve en fonction des dernières tendances du marché. Allons-y!

Honda HR-V e : HEV

L’un des nouveaux arrivants sur le segment des SUV en 2022 est le Honda HR-V e: HEV. La nouvelle génération de SUV compact de Honda présente un tout nouveau design, 4,33 mètres de long et un coffre de 470 litres.

Cependant, sa grande nouveauté se retrouve sous le capot, avec le moteur hybride de 131 ch et 253 Nm de couple maximum qui permet de franchir une nouvelle étape vers l’électrification de toute la gamme du constructeur japonais.

Kia Sportage

La cinquième génération du Kia Sportage sera une autre des grandes innovations du segment des SUV qui arrivera en 2022. Il est complètement nouveau, avec un saut qualitatif significatif à l’intérieur, plus de technologie et les derniers systèmes de sécurité.

De plus, il se distingue par son gamme de moteurs électrifiés, avec des moteurs conventionnels, une hybridation légère, un hybride et un hybride rechargeable.

Lexus NX

La nouvelle Lexus NX de deuxième génération a été présentée en juin, mais n’atteint le marché qu’en 2022. Ce nouveau modèle se distingue par son design continu, mais basé sur une nouvelle plate-forme qui le rend plus grand que son prédécesseur.

Il est livré avec deux versions différentes, une hybride traditionnel et un hybride rechargeable avec jusqu’à 306 ch de puissance et 63 km d’autonomie électrique.

Mazda cx-5

Le prochain sur la liste des 5 nouveaux VUS arrivant en 2022 est le Mazda CX-5 rafraîchi. Il s’agit d’un important restylage basé sur la deuxième génération du modèle.

Mettez à jour votre image, ajoutez plus d’équipements et de systèmes de sécurité, renouvelez votre gamme avec six niveaux de finition et une gamme de moteurs avec jusqu’à quatre moteurs diesel et essence.

Skoda Enyaq Coupé iV

Enfin, la Skoda Enyaq Coupé iV, la seule de la liste qui n’a pas été officiellement dévoilée, bien qu’elle le soit au début de l’année prochaine. Il s’agit de la variante coupé du SUV électrique de Skoda, avec lequel il partagera le design, la plate-forme, l’équipement et la technologie.

Même ainsi, il est plus aérodynamique et plus long que l’Enyaq iV, et est disponible avec deux options mécaniques et de batterie, avec jusqu’à 262 ch et 535 km d’autonomie.

Cet article a été publié dans Autobild par Aarón Pérez.