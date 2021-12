5 nouvelles émissions et films à diffuser ce week-end : Le livre de Boba Fett et plus

Bogdan Petrovan / Autorité Android

Vous pourriez penser que le premier week-end de 2022 pourrait être lent pour les nouveaux films et émissions en streaming. Vous auriez tort. Non seulement nous obtenons une nouvelle série d’action en direct Star Wars, mais la quatrième saison d’une émission télévisée majeure de Netflix. Oh, et il y a une réunion de nombreuses stars de la franchise de films Harry Potter.

Voici un aperçu de cinq nouveaux films et émissions en streaming que vous pouvez regarder en frénésie ce week-end.

Le livre de Boba Fett Saison 1 (Disney Plus)

Nous écrivons ceci avant que le premier épisode de cette série d’action en direct Star Wars ne fasse ses débuts sur Disney Plus. Disney et Lucasfilm ont gardé une laisse étroite sur les informations et les bandes-annonces pour ce spin-off de The Mandalorian. Tout ce que nous savons, c’est que le chasseur de primes Boba Fett prendra le contrôle de l’organisation criminelle sur Tatooine après la mort de Jabba The Hutt dans le film Return of the Jedi. Nous nous attendons à voir des surprises de niveau « Baby Yoda » dans cette série de sept épisodes.

Cobra Kai Saison 4 (Netflix)

La quatrième saison de cette suite de Karaté Kid fait ses débuts sur Netflix ce week-end. Cela va être intéressant, car Johnny et Daniel ont décidé de faire une trêve difficile et de former leurs étudiants de karaté ensemble. Pendant ce temps, le méchant John Kreese a repris le dojo Cobra Kai et forme son propre groupe de jeunes étudiants en karaté pour affronter Johnny’s et Daniel’s lors du tournoi local. Kreese recevra l’aide de nul autre que Terry Silver, le méchant principal de The Karate Kid Part 3 (joué une fois de plus par Thomas Ian Griffith).

20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard (HBO Max)

Une grande partie de la distribution des huit films Harry Potter se réunit dans cette émission spéciale sur HBO Max. Cela inclut les trois principaux acteurs Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson alors qu’ils s’assoient ensemble pour parler du rôle de Harry, Ron et Hermione dans la franchise de films fantastiques à succès. Les autres acteurs qui feront une apparition incluront Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Helena Bonham Carter, Imelda Staunton, Tom Felton et d’autres.

La fille perdue (Netflix)

L’actrice Maggie Gyllenhaal a réalisé et écrit l’adaptation à l’écran du roman d’Elena Ferrante pour Netflix. Il fait déjà le buzz pour Gyllenhaal et son actrice principale Olivia Colman. Elle incarne une femme en vacances qui a du mal à gérer son passé de mère et d’épouse. Jessie Buckley, Dakota Johnson et Ed Harris font également partie du casting.

Restez près de la saison 1 (Netflix)

Basée sur le roman de Harlan Coben, cette série de thrillers Netflix met en vedette les acteurs britanniques Cush Jumbo, James Nesbitt et Richard Armitage. Ils incarnent chacun des personnages aux sombres secrets qu’ils gardent pour eux. Cependant, un certain événement se produira dans la série qui les affectera directement tous les trois. Leurs secrets seront-ils enfin révélés, et qu’adviendra-t-il de leur vie par la suite ?

Ces nouveaux films et émissions en streaming devraient vous occuper pendant le premier week-end de 2022. Bonne année !

