5 nouvelles fonctionnalités vraiment intéressantes dans la mise à jour ennuyeuse de Windows 11 de Microsoft – .

Tout bien considéré, 2021 a été une année très étrange jusqu’à présent en ce qui concerne les principales plates-formes informatiques. Les premiers grands développements de l’année sont venus d’Apple, qui a organisé sa grande conférence des développeurs WWDC 2021 plus tôt ce mois-ci. La WWDC est toujours la plate-forme utilisée par Apple pour révéler ses prochaines mises à jour logicielles pour l’année. Et il va sans dire que les mises à jour iOS d’Apple sont le dévoilement le plus attendu chaque année, car c’est le logiciel qui alimente les iPhones incroyablement populaires d’Apple.

Il ne fait aucun doute qu’iOS 15 était la partie la plus attendue du keynote d’Apple pour la WWDC 2021. Il ne fait aucun doute non plus que les fans d’Apple n’ont pas été époustouflés lorsque la société a finalement dévoilé sa grande mise à jour iOS 15. Pour faire court, c’était un snoozefest – et c’est pour le dire gentiment. Il existe de nombreuses mises à niveau intéressantes dans iOS 15, mais le consensus parmi les utilisateurs semble être qu’aucune d’entre elles ne vaut la peine d’être trop excitée. Pendant ce temps, macOS Monterey regorge de nouvelles fonctionnalités intéressantes qui ont fait vibrer les fans d’Apple. C’est vrai, les amis… La nouvelle mise à jour du système d’exploitation d’Apple est plus excitante que sa nouvelle mise à jour du système d’exploitation iPhone. Nous n’avons jamais pensé que nous verrions le jour.

Jeudi, c’était au tour de Microsoft de voler la vedette pour sa propre annonce de grand système d’exploitation. Nous savions tous que Windows 11 arrivait grâce à des fuites, même si les gens ne semblaient pas très excités plus tôt cette semaine lorsqu’ils ont eu leur premier aperçu du système d’exploitation de nouvelle génération de Microsoft. La vraie chose s’avérerait-elle meilleure?

Microsoft a tenu jeudi une conférence de presse virtuelle pour dévoiler Windows 11, la prochaine itération de sa plate-forme informatique. Maintenant que la poussière est retombée, on peut dire sans risque de se tromper que Windows 11 est beaucoup plus « iOS 15 » que « macOS Monterey ».

Il va sans dire que Microsoft n’a pas à s’inquiéter beaucoup de l’excitation lorsqu’il publie des mises à jour Windows. C’est même le cas avec les mises à jour majeures comme Windows 11. Si la parodie de Windows 8 peut aller et venir sans réduire la part de marché des ordinateurs de bureau de Microsoft, il semble que rien ne puisse renverser le géant. Selon les données les plus récentes sur les parts de marché, plus de 80 % des ordinateurs dans le monde fonctionnent sous Windows.

Pour faire court, Windows 11 n’a pas besoin d’être excitant pour réussir. C’est certainement une bonne nouvelle pour Microsoft car Windows 11 est une mise à jour décidément peu excitante selon la plupart des discussions que nous voyons sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas sûrs d’être d’accord avec cette évaluation, mais bon, que savons-nous?

Dans les deux cas, il ne fait aucun doute qu’il existe de nouvelles fonctionnalités très intéressantes dans Windows 11. Ici, nous passerons rapidement en revue les principaux points saillants de cette rafle.

Nouveau design et menu Démarrer

La nouvelle conception de Windows 11 de Microsoft n’est pas une refonte drastique. Cela dit, il y a un tas de changements qui seront immédiatement évidents pour quiconque effectue une mise à niveau à partir de Windows 10. La plupart des nouvelles fonctionnalités de conception sont issues de Windows 10X, le projet désormais annulé de Microsoft qui cherchait à optimiser Windows 10 pour le double affichage. dispositifs.

Étant donné que la plupart du temps d’un utilisateur Windows est consacré aux applications, le changement le plus notable apporté à l’interface utilisateur de Windows 11 est le nouveau menu Démarrer. Et la première chose que vous remarquerez, c’est que les Live Tiles ont maintenant disparu, et avec eux la dernière mémoire restante de Windows 8.

Le nouveau menu Démarrer de Windows 11 ressemble essentiellement à un lanceur de système d’exploitation pour smartphone avec une section supplémentaire pour les documents récents. Les applications se trouvent en haut, avec des documents récents et une barre de recherche dédiée située en dessous.

Améliorations et optimisations des performances

Microsoft a promis de sérieuses améliorations de performances dans Windows 11 grâce à une multitude d’optimisations ainsi qu’à un tas de nouvelles technologies. Parmi les nouvelles technologies qui aideront à augmenter les performances, citons DirectStorage, qui est déjà disponible sur la Xbox Series X et la Xbox Series S. Vous aurez besoin de l’un des derniers disques NVMe pour profiter de cette fonctionnalité particulière, mais cela devrait entraîner un réduction spectaculaire des temps de chargement sur Windows 11.

Applications Android sur Windows 11

C’est vrai… vous pourrez exécuter des applications Android sur votre ordinateur Windows 11 ! C’est un énorme ajout à Windows, surtout si l’on considère le fait que la prise en charge des applications Android est l’un des principaux attraits de Chrome OS. La technologie Intel Bridge permettra la prise en charge des applications Android dans Windows 11, et Microsoft a également travaillé avec Amazon pour rendre ce nouvel ajout possible.

Microsoft a annoncé qu’il partagerait plus d’informations sur la prise en charge des applications Android dans Windows 11 “dans les prochains mois”.

Nouveau Microsoft Store

Microsoft a dévoilé un tout nouveau Microsoft Store pour les applications Windows 11 – et ne le sauriez-vous pas, Microsoft ne prendra aucune réduction des ventes réalisées via son nouveau magasin d’applications.

Windows 11 est gratuit !

C’est probablement la chose la plus excitante de la grande mise à jour Windows 11 de Microsoft : c’est gratuit !

Si vous avez manqué l’événement, il existe une excellente version condensée de la présentation créée par The Verge intégrée ci-dessous. Et si vous voulez vous lancer, vous pouvez télécharger et installer une version préliminaire de Windows 11 en rejoignant le programme Insider de Microsoft.

