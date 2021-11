5 nouvelles fonctionnalités WhatsApp à venir l’année prochaine

WhatsApp : 5 nouvelles fonctionnalités à venir l’année prochaine | Pixabay

Tout semble indiquer que le célèbre application WhatsApp ajoutera de nouvelles fonctions au cours de la prochaine année 2022 pour le rendre plus attrayant pour ses utilisateurs, c’est pourquoi cette fois nous vous présenterons chacun d’eux en détail.

Comme vous vous en souvenez, WhatsApp est constamment mis à jour et comme chaque année, et récemment la plate-forme de Service de messagerie Quick Meta a révélé quels seront ses outils et fonctions au cours des dernières semaines de l’année.

Et c’est que, ce 2021, la plate-forme est arrivée avec de nombreux changements, à la fois pour la version mobile et pour la version Web et de bureau, où l’éditeur d’images a été le plus applaudi par les utilisateurs.

Cependant, tout n’était pas bon pour l’application détenue par Meta, car comme vous vous en souvenez peut-être, le 4 octobre, il y a eu une chute historique de Facebook, Instagram et WhatsApp qui a laissé des millions d’utilisateurs sans service pendant plus de six heures .

Chaque année qui commence, les applications, notamment les plateformes Meta, se renouvellent et présentent des fonctions innovantes, donc pour cette année 2022 de grandes nouveautés sont attendues, que nous vous présenterons ci-dessous :

Réaction avec les emojis dans les messages : Il s’agit d’une fonction assez similaire aux réactions au sein de l’application Messenger.

Temps de connexion, pour des contacts spécifiques : en plus des trois options : Personne, Mes contacts ou Tous, il sera ajouté pour des contacts spécifiques.

Transcrire les notes vocales dans WhatsApp : les notes vocales peuvent être converties en texte pour être comprises et même transmises.

Discussions de groupe personnalisées : Ici, l’application devrait ajouter une fonction pour personnaliser les conversations de groupe avec des images de profil qui accepteront les emojis et les autocollants.

Bulles audio : avec elles, vous pouvez jouer une note vocale via une bulle contextuelle sans avoir à accéder à la conversation.

A noter que pour installer l’application de messagerie rapide en toute sécurité, vous devez d’abord la télécharger depuis Google ou directement depuis le Play Store pour Android et l’App Store dans le cas de l’iPhone.

La prochaine chose sera d’accepter les conditions d’utilisation, de vérifier le numéro de téléphone du compte que vous souhaitez installer et le tour est joué.

Il convient de mentionner que nous partageons constamment du contenu lié à la plate-forme de messagerie, vous devez donc être très attentif pour ne rien manquer de nouveau l’année prochaine.