5 objets cassés qui ont besoin de nerfs

Valve doit faire quelque chose à propos de ces articles.

Les héros constituent une partie importante de Dota 2 et la communauté en discute souvent. Que ce soit le héros le plus maîtrisé ou le pire du lot, ils sont toujours sous les feux de la rampe. Cependant, les éléments sont beaucoup moins soulignés.

Le patch 7.30e de Dota 2 est sorti depuis longtemps et la méta a beaucoup mûri. Bien qu’il y ait eu de petits changements d’équilibrage sur de nombreux éléments, nous pensons que quelques-uns restent trop bons dans le scénario actuel. Jetons un coup d’œil à cinq objets surpuissants du jeu.

Bordure d’argent

Nerf dans le dernier patch, Silver Edge est toujours un élément important. C’était tout simplement trop beau pour être vrai avant, mais Valve ne l’a que légèrement nerfé. Il offre des dégâts d’attaque et une vitesse décents. Silver Edge inflige également 160% de dégâts critiques obligatoires au premier coup et déclenche ensuite les coups critiques grâce au Crystalys. Silver Edge a une excellente accumulation avec Shadow Blade toujours à portée de main et Crystalys ajoutant des dégâts et de la vitesse d’attaque.

Kaya et Sange



Kaya et Sange est également un excellent article qui offre trop d’avantages pour sa valeur. Outre les attributs de force et d’intelligence, l’objet offre 22% de résistance au statut, une amplification des sorts, une amplification de la régénération de santé, un ampli de régénération de mana et des amplifications à la fois pour le vol de vie et le vol de vie des sorts. Pour 4100 pièces d’or, l’objet offre beaucoup trop. La partie la plus ennuyeuse est que cela profite à certains des héros les plus odieux de la méta. Queen Of Pain, Lina, Timbersaw, Void Spirit, Storm Spirit et quelques autres.

Marteau météore



Meteor Hammer est devenu comme un élément obligatoire pour Outworld Destroyer. L’article offre une utilité exceptionnelle pour ce qu’il coûte. Formé avec de la persévérance, de la couronne et une recette bon marché, Meteor Hammer offre huit attributs de force, d’agilité et d’intelligence. Il donne également au détenteur une régénération de 6,5 HP et une régénération de 2,5 mana. Cependant, ce qui rend l’objet cassé, c’est sa capacité à endommager les bâtiments et à étourdir les héros après une période de canalisation. Il inflige 435 dégâts aux bâtiments et environ 690 dégâts aux unités. L’objet est exceptionnellement bon avec des héros comme OD, Nyx Assassin, Phoenix et quelques autres héros.

Oeil de Skadi



Une série d’améliorations apportées à Eye of Skadi en a fait l’un des meilleurs objets de fin de partie du jeu. Il donne à l’utilisateur 25 attributs de force, d’agilité et d’intelligence. Il ajoute également 200 points de vie et 200 points de mana. Cependant, ce qui rend Skadi si puissant, c’est sa capacité à ralentir la vitesse de déplacement des héros de mêlée de 25 % et la vitesse de déplacement des héros à distance de 50 %. Il réduit également la vitesse d’attaque des héros de mêlée et à distance de 25 et 50, respectivement. Skadi réduit également la restauration de la santé de 40%, la réduction des soins, la réduction de la régénération de la santé, la réduction du vol de vie et la réduction du vol de vie des sorts. Si vous êtes touché par Skadi, il est vraiment difficile de sortir ou de riposter.

Pipe de perspicacité



Malgré les nerfs, Pipe est l’un des éléments les plus importants. Grâce à la résistance magique qu’il procure au porteur et à toute l’équipe, Pipe est toujours un objet qui change le combat. Il a un prix élevé, mais a une grande accumulation. Hood Of Defiance accorde suffisamment d’avantages à l’utilisateur et plus tard, il peut passer à Pipe lorsque l’équipe en a vraiment besoin. Augmenter le prix ne diminue pas l’efficacité de l’article. L’objet a probablement besoin d’ajustements de ses valeurs de réduction magique ou de son temps de recharge.

