5 œufs de Pâques MCU qui seraient cool à voir à Shang-Chi

in

Un petit clin d’œil à Ant-Man

L’univers cinématographique Marvel est un très grand endroit et, en tant que tel, les personnages sont généralement dispersés dans différents coins du monde fictif. C’est à moins qu’un événement massif ne les rassemble, comme un extraterrestre violet géant brandissant un gant cosmique arrive et menace l’univers. À moins d’une telle situation, les héros sont pour la plupart éloignés les uns des autres, mais Shang-Chi partage un lien avec un autre héros : Ant-Man. Comme Scott Lang et Hope van Dyne, le maître d’arts martiaux vit également dans la ville de San Francisco.