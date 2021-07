5 offres Apple incroyables que tout le monde essaie de trouver sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Des remises importantes sur les appareils Apple sont apparues avec une fréquence croissante ces derniers temps sur Amazon. Aujourd’hui, cependant, il y a tellement d’offres Apple impressionnantes chez le plus grand détaillant en ligne du pays. En fait, on ne sait presque pas par où commencer ! Quelques exemples de best-sellers incluent AirPod pour 119 $, AirPods Pro pour 189,99 $ (prix le plus bas de 2021 !), jusqu’à 100 $ de rabais iPad, et jusqu’à 100 $ de rabais sur Apple Watch série 6 selon le modèle que vous choisissez.

Ici, dans ce tour d’horizon, nous partagerons nos cinq ventes préférées sur les appareils Apple.

Super offres Apple

Rendez-vous dès maintenant dans un magasin Apple ou achetez en ligne sur le site Web d’Apple et vous ne trouverez presque jamais de remises décentes. En fait, vous ne verrez aucune réduction du tout. Apple facture des prix de détail complets à peu près tout le temps. C’est même encore le cas avant les vacances et le Black Friday. Tout ce que vous pouvez espérer, c’est une carte-cadeau Apple avec votre achat.

La bonne nouvelle est que c’est une toute autre histoire chez Amazon. Le premier détaillant en ligne du pays propose actuellement des dizaines d’offres d’appareils Apple. De plus, il y a plusieurs best-sellers sur la liste aux prix les plus bas de l’année. En d’autres termes, vous êtes sur le point d’économiser de l’argent !

Dans cet article, nous avons décidé de regrouper cinq ventes en particulier que chaque fan d’Apple doit vérifier. Jusqu’à 80 $ de rabais AirPod et jusqu’à 100 $ de rabais sur Apple Watch série 6 à iPad à partir de 299 $ et plus MacBook Pro M1 remises jusqu’à 200 $ de rabais! Il y a vraiment quelque chose pour tout le monde dans cette rafle, alors faites défiler vers le bas et vérifiez-le.

AirPod

Les AirPod sont tous en vente dès maintenant avec des remises, et les prix commencent à seulement 119 $ pour l’entrée de gamme d’Apple AirPod 2. C’est une remise de 40 $ par rapport à ce que vous paieriez dans un magasin Apple. Mais la plus grande nouvelle est que le haut de gamme AirPods Pro avec suppression active du bruit et recharge sans fil sont de retour en stock pour seulement 189,99 $ au lieu de 249 $. Cela correspond au prix le plus bas d’Amazon de l’année !

Autre remarque importante : AirPods Max sont actuellement en stock dans toutes les couleurs. Mais plus important encore, plusieurs coloris sont à un nouveau prix bas de tous les temps ! Dépêchez-vous et vous pouvez économiser 80 $. C’est la remise la plus importante que nous ayons jamais vue. Les AirPods Max sont chers mais incroyables, comme vous pouvez le voir dans notre revue. Dans cet esprit, c’est une excellente occasion d’économiser.

AirPods Pro

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

AirPod 2

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 49,01 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods avec étui de chargement (filaire) Prix catalogue : 159,00 $ Prix : 119,00 $ Vous économisez : 40,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

AirPods Max

Nouveaux AirPods Max d’Apple – Gris sidéral Prix catalogue : 549,00 $ Prix : 479,99 $ Vous économisez : 69,01 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple Watch série 6

Apple Watch Series 6 est le modèle Apple Watch le plus récent et le plus rapide d’Apple Passez ou recevez des appels téléphoniques et des SMS directement sur votre poignet, même avec le modèle GPS qui n’a pas de cellulaire Un tout nouveau capteur et une application mise à jour vous permettent de mesurer votre oxygène dans le sang L’application ECG de niveau et des capteurs spéciaux peuvent vérifier votre rythme cardiaque en plus de prendre votre pouls Le nouvel écran Retina toujours allumé d’Apple est 2,5 fois plus lumineux à l’extérieur Le chipset S6 amélioré rend l’Apple Watch Series 6 jusqu’à 20% plus rapide que son prédécesseur Le nouveau modèle inclut la prise en charge du Wi-Fi 5 GHz et de la puce U1 Ultra Wideband Apple Watch suit votre activité quotidienne et se synchronise avec l’application Fitness sur votre iPhone Vous pouvez également suivre vos entraînements, notamment la course, la marche, le cyclisme, le yoga, la natation et même la danse vous nagez ou même vous douchez sans retirer votre Apple Watch Synchronisez votre musique, vos podcasts et vos livres audio préférés pour les écouter sans votre téléphone

Nouvelle Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Prix catalogue : 499,00 $ Prix : 399,00 $ Vous économisez : 100,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

MacBook Pro M1

La puce M1 d’Apple est une révolution dans l’espace informatique personnel, offrant des performances CPU et GPU inégalées Le réveil instantané signifie qu’il n’est plus nécessaire d’attendre que votre ordinateur portable se charge. Le processeur à 8 cœurs offre des performances jusqu’à 2,8 fois plus rapides, tandis que le processeur graphique à 8 cœurs à des graphiques 5x plus rapides Le M1 est également le chipset le plus efficace d’Apple, offrant jusqu’à 20 heures d’autonomie sur une seule charge Le moteur neuronal dédié à 16 cœurs permet des capacités d’apprentissage automatique avancées qui n’ont jamais été vues auparavant sur des ordinateurs portables comparables

MacBook Air M1

Alimenté par la puce M1 d’Apple, la première puce de la série M entièrement conçue par Apple pour optimiser les performances et l’efficacité Le processeur à 8 cœurs d’Apple offre des performances jusqu’à 2,8 fois plus rapides et le GPU à 8 cœurs alimente des graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides Jusqu’à 18 heures de batterie la vie sur une seule charge – laissez votre alimentation encombrante à la maison Le réveil instantané activé par le M1 signifie que votre MacBook est prêt à fonctionner dès que vous l’ouvrez

Ordinateur portable Apple MacBook Air 2020 : puce Apple M1, écran Retina 13″, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD,… Prix catalogue : 999,00 $ Prix : 899,99 $ Vous économisez : 99,01 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple iPad

Le dernier iPad d’Apple est doté d’un superbe écran Retina de 10,2 pouces La nouvelle puce A12 Bionic est la puce la plus puissante jamais conçue dans un iPad d’entrée de gamme

Le support Apple Pencil et Smart Keyboard est enfin arrivé

Caméra frontale FaceTime HD 1,2 MP pour des appels vidéo d’une clarté cristalline

Excellente qualité sonore des haut-parleurs stéréo améliorés d’Apple

Apple iPad 2020 (10,2 pouces, Wi-Fi, 32 Go) – Gris sidéral (8e génération) Prix catalogue : 329,00 $ Prix : 299,00 $ Vous économisez : 30,00 $ (9 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple iPad Air 2020 (10,9 pouces, Wi-Fi, 64 Go) – Bleu ciel (4e génération) Prix catalogue : 599,00 $ Prix : 499,99 $ Vous économisez : 99,01 $ (17 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

