5 options de financement différentes pour les startups et leurs avantages et inconvénients

Bien qu’il soit difficile de déterminer le nombre précis de nouvelles entreprises lancées chaque année, de nombreuses études ont montré une augmentation des lancements de nouvelles entreprises au cours de la dernière décennie. Selon Oberlo, 4,4 millions de nouvelles entreprises ont été créées en 2020, en hausse de près de 27% par rapport à la décennie précédente.

Démarrer une nouvelle entreprise est plus facile que jamais. En une seule journée, n’importe qui peut créer une LLC et établir une présence en ligne. La technologie a permis de transformer les rêves d’entrepreneurs en réalité. Cependant, la réalité est que la plupart des entreprises se replient après quelques années. Deux entreprises sur dix échoueront au cours de la première année seulement.

L’une des principales raisons pour lesquelles les entreprises échouent est qu’elles n’ont pas l’argent pour poursuivre leurs activités. La plupart des entreprises mettent des années à devenir rentables et, en attendant, elles s’appuient sur des opportunités de financement pour les maintenir à flot. Pour les entrepreneurs, il existe plusieurs voies de financement parmi lesquelles choisir. Comprendre les avantages et les inconvénients de chacun peut vous aider à prendre une meilleure décision pour l’avenir de votre entreprise :

Investisseurs providentiels

Les investisseurs providentiels sont des investisseurs qui utilisent leur argent personnel pour investir dans des entreprises en démarrage. Les entrepreneurs qui ont une traction précoce et un potentiel prometteur sont particulièrement bien placés pour attirer des investisseurs providentiels. En règle générale, les investisseurs providentiels sont prêts à prendre un risque sur les entreprises (et les fondateurs) dans lesquelles ils ont confiance et sont moins préoccupés par le crédit personnel, l’historique de l’entreprise, les garanties ou les ventes. Pourtant, il y a des avantages et des inconvénients à travailler avec des investisseurs providentiels :

Avantages

Les startups en démarrage sont les bienvenuesAucun paiement mensuel requisMentorat et conseilsPotentiel d’une aide financière future supplémentaireProcessus de paperasse plus rapide (par rapport au financement gouvernemental traditionnel)

Les inconvénients

Trouver un investisseur providentiel peut prendre beaucoup de temps Les anges s’attendent à une croissance rapide

Prêts bancaires

Lorsque vous pensez au financement et aux prêts, les banques sont probablement la première chose qui vous vient à l’esprit. Les banques offrent une variété de types de prêts aux propriétaires d’entreprise qui répondent à leurs qualifications. Les prêts bancaires fonctionnent de la même manière que les prêts personnels, pour lesquels vous payez des intérêts en plus du montant du prêt qui vous est accordé. Les paiements sont effectués sur une période de temps déterminée et sont automatiquement déduits de votre compte professionnel.

Chaque banque demandera à voir votre plan d’affaires avant même d’envisager un accord de financement. Les banquiers analyseront votre plan d’affaires avec un examen minutieux pour les aider à prendre une décision quant à votre financement. Les propriétaires d’entreprise devraient jeter un œil à un exemple de plan d’affaires et envisager de travailler avec un rédacteur pour créer un plan d’affaires efficace. Les banques examineront également votre crédit personnel et professionnel.

Les banques pourraient être une solution idéale pour le financement à long terme, mais pourraient ne pas être des options viables pour les personnes ayant un mauvais crédit ou qui ont besoin de fonds rapidement.

Avantages

Différentes options de prêt disponibles pour répondre à vos besoinsTaux d’intérêt bas et fixesConstruisez votre crédit d’entreprisePaiements mensuels prévisibles et à coût fixe

Les inconvénients

Long temps d’attente pour recevoir des fondsFort crédit personnel et commercial nécessaireLong processus de paperasserieGarantie probablement une exigence

Financement participatif

Le financement participatif est une excellente avenue de financement pour les entreprises proposant des produits physiques. Les plateformes de financement participatif comme Kickstarter et Indiegogo permettent aux entrepreneurs de se connecter avec des « bailleurs de fonds » potentiels qui aident à soutenir la croissance de l’entreprise en versant des fonds en échange de diverses récompenses. De nombreux excellents produits ont utilisé le financement participatif pour démarrer leur entreprise, notamment Pebble, SkyBell et le Coolest Cooler.

Avantages

Peu de risque financierPossibilité de valider votre marchéConserver tous vos fonds propresConstruire votre communauté

Les inconvénients

Le développement de campagnes prend du temps et coûte cherLa plupart des campagnes n’atteignent pas leur objectif de financement

Incubateurs de startups

Les incubateurs de startups sont des programmes conçus pour aider les fondateurs de startups à accélérer la croissance de leur entreprise. Les programmes durent généralement de 3 à 4 mois et comprennent du mentorat, des locaux à bureaux et un petit capital de départ. Le montant que vous pouvez obtenir dépend du programme auquel vous vous inscrivez. L’un des programmes les plus populaires, Y Combinator, offre 125 000 $ en échange de 7 % d’équité. D’autres incubateurs offrent des options de financement plus petites d’environ 20 000 $.

Cependant, ces programmes offrent des formes indirectes de financement en termes d’opportunités qu’ils présentent. La plupart des programmes se terminent par un Demo Day, où les entrepreneurs ont la possibilité de présenter leur entreprise à une salle remplie d’investisseurs.

Avantages:

Investissement à un stade précoceMentorat de professionnels expérimentésEspace de travail gratuitAccès aux programmes de développement commercialPossibilités de présentation aux investisseurs

Les inconvénients:

Processus de candidature très compétitif Perdre un peu d’équité dans votre entreprise Horaires et obligations structurés = moins de liberté personnelle et professionnelle pendant le programme

Programmes gouvernementaux/Subventions aux petites entreprises

Les subventions aux petites entreprises et autres programmes gouvernementaux fournissent une aide financière aux petites entreprises et aux startups dans le besoin. Il existe des centaines de subventions parmi lesquelles choisir; vous pouvez demander des subventions qui ciblent les entreprises appartenant à des minorités ou des subventions qui aident les entreprises dans des secteurs spécifiques. Certaines subventions conviennent mieux aux entreprises en croissance, tandis que d’autres sont idéales pour les entreprises établies. Et d’autres programmes ciblent des startups très spécialisées ; par exemple, le Halstead Jewelry Grant Award offre 7 500 $ aux startups de bijoux. Faites vos recherches pour trouver des subventions qui vous conviennent.

Avantages:

Aucun remboursement requisVariété de subventions au choix

Les inconvénients:

Aide financière faible (vous aurez peut-être besoin de capital supplémentaire pour la compléter) Processus de demande et d’approbation complexe

L’aide financière qui vous convient le mieux dépend du type d’entreprise que vous exploitez et de votre situation financière. Avez-vous besoin d’argent rapidement ou avez-vous le temps d’attendre? Les entreprises locales de brique et de mortier sont plus susceptibles d’opter pour un prêt bancaire que de travailler avec un investisseur providentiel. Les startups de logiciels peuvent préférer un investisseur providentiel, tandis que les startups dirigées par des produits peuvent opter pour le financement participatif. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et en tant que propriétaire d’entreprise, il est important de surmonter la peur du rejet. Un financement précoce peut faire la différence entre le succès et l’échec. Pesez vos options et dressez une liste de vos propres avantages et inconvénients pour chacune.

Auteur : Dave Lavinsky

Dave Lavinsky est un expert de renommée internationale dans les domaines de la planification d’entreprise, de la levée de capitaux et du développement de nouvelles entreprises. Il est le co-fondateur de Growthink, une importante société de conseil en business plan. Depuis plus de 20 ans, le modèle de plan d’affaires et les services de conseil de Growthink ont ​​aidé plus d’un million d’entreprises à se développer.… Voir le profil complet ›