5 options de prêt de fonds de roulement pour les entreprises afin de respecter leurs obligations à court terme

Une garantie bancaire est un engagement de la banque garantissant au vendeur que si l’acheteur est incapable de régler sa dette, la banque interviendra et remboursera le vendeur au nom de l’acheteur.

Le fonds de roulement est la mesure de la liquidité d’une entreprise nécessaire pour gérer les opérations régulières. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur structure, ont besoin d’un fonds de roulement, étant donné que la plupart de leurs transactions sont généralement effectuées à crédit. La période de crédit peut être prolongée de quelques jours ou semaines à plusieurs mois. En conséquence, les entreprises pourraient ne pas disposer de liquidités suffisantes pour atténuer les obligations à court terme. C’est là que les prêts de fonds de roulement seraient utiles pour combler les asymétries de trésorerie.

Jetons un coup d’œil à 5 ​​options de prêt de fonds de roulement courantes disponibles pour les entreprises:

Crédit en espèces

Le crédit de trésorerie est disponible au lieu du nantissement de stock-dans-commerce, de matières premières, de travaux en cours, de produits finis ou contre des créances sur débiteurs, actions, dépôts à terme, propriétés, etc. Un compte de crédit de trésorerie distinct doit être ouvert pour profiter de cette installation. Bien que les titulaires de comptes de crédit en espèces soient autorisés à retirer plus que le montant du solde conservé sur leur compte, les retraits effectués au-delà du solde du compte ne sont autorisés que jusqu’à une limite prédéfinie. Les intérêts sont facturés sur les limites utilisées et non sur la limite sanctionnée.

Facilité de découvert

La facilité de découvert est disponible pour les titulaires de comptes courants pour les retraits d’espèces d’un montant supérieur à ce qui est disponible sur leur compte. Cette option est généralement offerte à ceux qui détiennent des dépôts importants et ont une relation à long terme avec leurs banques. Les limites de découvert sont déterminées selon les garanties fournies et des intérêts sont prélevés sur le montant tiré, jusqu’au remboursement.

Escompte de facture

L’escompte de facture est une option de fonds de roulement basée sur le fonds dans laquelle la banque achète la facture ou la facture tirée par le vendeur et paie l’emprunteur instantanément après avoir déduit un certain montant du montant de la facture soumise à titre de commission ou d’escompte. La banque présente cette facture à l’acheteur à la date d’échéance ou après celle-ci et encaisse directement le montant de la facture auprès de lui. En cas de retard de paiement, les banques facturent au fournisseur une pénalité d’intérêts prédéterminée.

Dans le financement du fonds de roulement, l’escompte de factures est considéré comme un outil de financement crucial qui permet aux entreprises de combler l’écart de réalisation des fonds entre la date de vente et la date d’échéance de réception du paiement. Cela aide à libérer de l’argent pour le fonds de roulement et d’autres besoins commerciaux. Les grossistes, les entreprises manufacturières, les distributeurs et les entreprises actives dans la construction, l’ingénierie, le transport et la logistique sont parmi les plus grands utilisateurs d’installations d’escompte de factures.

garantie bancaire

Par exemple, supposons qu’une «société X» moins connue veuille effectuer un achat important auprès d’une «société Y» hautement établie. Si la société Y n’est pas sûre de la capacité de la société X à rembourser les cotisations, elle demanderait à la société X de présenter une garantie bancaire. La société X approchera son prêteur pour la garantie bancaire, qui est émise à la place des garanties et de la commission. Si la société X n’est pas en mesure de rembourser la société Y à l’échéance, cette dernière peut en informer le prêteur de la première et se prévaloir du montant indiqué dans la garantie bancaire. Ainsi, les garanties bancaires permettent aux entreprises de faire des achats ou de conclure d’autres contrats, auxquels elles n’auraient pas pu se prévaloir autrement.

Lettre de crédit

La lettre de crédit est une facilité de fonds de roulement non fondée sur un fonds utilisée pour indemniser les vendeurs du risque de crédit. Cette option de prêt est principalement utilisée pour le commerce international où le fournisseur peut ne pas être connu de l’importateur et les différences liées à la juridiction augmentent le risque de crédit pour le fournisseur. À l’instar des garanties bancaires, le banquier de l’importateur émet une lettre de crédit en faveur de l’exportateur. La lettre de crédit émise rassure l’exportateur quant à l’exportation des marchandises / produits vers l’importateur. Une fois les marchandises / produits fournis, l’exportateur présente la lettre de crédit à la banque émettrice pour encaisser le paiement.

(Par Ajay Mishra, Head-Business Loans @ Paisabazaar.com)

