5 options d’investissement à long terme pour les besoins des enfants

Il existe plusieurs options d’investissement pour assurer l’avenir de vos enfants et sélectionner le meilleur programme d’investissement pour enfants peut ne pas être une tâche facile. Plutôt que de chercher le meilleur régime d’allocations familiales, il vaut mieux se diversifier à travers quelques options d’investissement.

Certains investissements sont exclusifs aux besoins des enfants, tels que l’éducation et le mariage, tandis que la plupart des autres, tels que les fonds communs de placement en actions, les FNB d’or, etc., peuvent également être achetés au profit des enfants. Chaque schéma aura ses propres caractéristiques, structure et fonctionnera différemment. Par conséquent, il est important de savoir comment investir en eux pour les faire atteindre vos objectifs à long terme.

Combien économiser pour l’éducation des enfants

Mais, avant de vous aventurer dans le choix du bon plan d’investissement pour enfants, travaillez avec des chiffres pour savoir exactement combien vous devez épargner pour les objectifs.

Par exemple, avec un taux d’inflation de 6% par an, un cours d’ingénierie qui coûte actuellement Rs 5 lakh coûtera environ 12 lakh après 15 ans. Sans l’impact de l’inflation, il vous suffit d’économiser Rs 1000 par mois pour obtenir Rs 5 lakh après 15 ans à une croissance supposée de 12% annualisé.

Ainsi, à un taux de croissance de 12%, vous devez mettre de côté environ Rs 2500 par mois pour atteindre cet objectif de Rs 12 lakh après 15 ans.

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

Vous ne pouvez investir dans Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) que si vous avez une fille de moins de 10 ans. Le SSY est un programme gouvernemental et les règles permettent l’ouverture d’un maximum de deux comptes pour deux filles dans une famille.

Sukanya Samriddhi Yojana peut être ouvert dans un bureau de poste ou une banque. Il est également possible d’effectuer des dépôts par voie électronique, c’est-à-dire par virement électronique au bureau de poste ou à la banque concerné si la facilité bancaire de base existe en eux.

Pour ouvrir un compte SSY, un dépôt initial minimum de Rs 250 est requis. Par la suite, un minimum de Rs 250 jusqu’à un maximum de Rs 1,5 lakh peut être déposé sur le compte chaque année. Lors de l’ouverture d’un compte SSY, il faut continuer à déposer pendant 15 ans, bien que le régime soit pendant 21 ans. Si l’âge de l’enfant est de 6 ans, le régime SSY arrivera à maturité lorsque l’enfant aura 27 ans.

À 18 ans, les règles permettent au parent de se retirer pour le mariage de l’enfant. Un maximum de 50 pour cent du solde du compte de l’année précédente peut être retiré à des fins d’études supérieures de la jeune fille. Les règles permettent également la fermeture définitive à tout moment avant 21 ans si le parent dépose une demande de fermeture prématurée aux fins de son mariage et confirme par un affidavit que le demandeur n’a pas moins de 18 ans à la date du mariage.

Caisse publique de prévoyance (PPF)

Même si vous avez un compte PPF à votre nom, vous êtes autorisé à ouvrir un autre compte au nom de votre enfant. Cependant, un maximum de Rs 1,5 lakh peut y être mis (compte parent plus mineur) en un an. En plus de votre propre compte, ouvrez un compte enfant PPF au nom de l’enfant et continuez à contribuer aux deux. Le principal investi dans le PPF est admissible à une déduction en vertu de l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 jusqu’à une limite maximale de Rs 1,5 lakh au cours d’un exercice. Les investissements effectués dans les comptes personnels et enfants seront tous deux pris en compte pour les avantages fiscaux.

Plan enfant avec exonération des primes (WOP)

Il existe des plans d’assurance-vie spécifiques avec un avenant ou une prestation d’exonération des primes (WOP) qui conviennent à l’investissement pour les besoins des enfants. La fonction de renonciation aux primes dans une police d’assurance-vie garantit que la police ne se termine pas ou ne devient pas inactive même après le décès du preneur d’assurance ou en raison de l’incapacité du preneur d’assurance à payer la prime. L’assureur paie la somme assurée et continue également à verser la prime dans le régime à la date d’échéance. Cela garantit que la valeur du fonds est pour l’enfant à l’âge souhaité.

Fonds communs de placement pour l’avenir des enfants

Les jeunes parents peuvent envisager d’investir dans des fonds communs de placement d’actions pour les objectifs des enfants dans au moins sept ans. Construisez un portefeuille de base avec des programmes aux performances constantes parmi les fonds à grande et moyenne capitalisation. Une partie peut également être placée dans des fonds indiciels, mais surtout, créez un portefeuille séparé pour les objectifs de l’enfant et continuez à investir jusqu’à environ trois ans de l’objectif.

Achat d’ETF sur l’or

En tant que parent, beaucoup veulent épargner pour les enfants en achetant de l’or. Un moyen plus rentable d’investir dans l’or consiste à utiliser des fonds négociés en bourse (ETF) aurifères. Les ETF sur l’or représentent l’or papier et sont quelque peu similaires à l’achat de parts MF. De tels investissements (achat et vente) se produisent sur une bourse (NSE ou BSE) avec de l’or comme actif sous-jacent. On peut acheter régulièrement de l’or pour aussi peu que 1 gramme et accumuler de l’or sur le long terme.

Alternativement, il existe des obligations souveraines en or (SGB) émises régulièrement par le gouvernement qui peuvent également être achetées. Le SGB est assorti d’une échéance de huit ans (le blocage prend fin à partir de la 5e année). Une retombée de l’ETF or est que les parts ne rapporteront pas l’intérêt supplémentaire de 2,5 % par an que gagne SGB.

Conclusion

En plus d’investir dans des fonds communs de placement en actions, ouvrez un compte PPF et achetez Sukanya Samriddhi Yojana en ligne pour épargner pour les objectifs de l’enfant. Lors de la sélection des investissements dans l’or, conservez des facteurs tels que la fiscalité et la liquidité tout en évaluant les FNB et SGB sur l’or. Plus important encore, n’arrêtez pas d’épargner en raison des conditions du marché et ne détournez pas non plus les fonds destinés aux besoins des enfants à d’autres objectifs.

