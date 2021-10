5 ordinateurs avec 1 To de SSD pour ne pas manquer d’espace de stockage | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Pratiquement tous les ordinateurs sont déjà livrés avec un stockage au format SSD, bien que dans de nombreux cas, ils soient limités à 512 Go au maximum. Si vous cherchez quelque chose de plus, il existe des options très viables.

Depuis quelques années, les disques durs conventionnels sont totalement obsolètes, dépassés en vitesse par les disques SSD, également appelés SSD. Cependant, son prix est encore plus élevé, ce qui fait que de nombreux fabricants misent sur 128, 256 ou 512 Go comme capacité pour leurs ordinateurs.

Si vous avez tendance à télécharger des fichiers très volumineux ou à installer de nombreux programmes, cette capacité vous semblera faible, mais ne vous inquiétez pas : il existe des ordinateurs avec des SSD de grande capacité à bon prix, bien en deçà de 1 000 euros dans certains cas.

En plus du SSD, ils ont généralement aussi beaucoup de RAM et des processeurs puissants, car il est acquis que quiconque achète un PC avec une telle capacité en fera un usage avancé.

Nous avons choisi cinq modèles qui sont disponibles dès maintenant et à des prix assez bas pour ce qu’ils offrent.

Acer Aspire XC-895

Acer Aspire sur PcComponentes

On commence par le moins cher des PC avec 1 To de SSD, un ordinateur Acer dont le prix est de 551 euros, assez compétitif.

Il s’agit d’un ordinateur de bureau doté de 8 Go de RAM et d’un processeur i5 de 10e génération, donc pour un peu plus de 500 euros, vous aurez un ordinateur parfait pour travailler à la maison sans problème.

Il n’a pas de graphiques dédiés, ce n’est donc pas un jeu, bien qu’avec celui intégré dans le processeur, cela puisse suffire pour des jeux peu exigeants.

HP 15s-eq1073ns

Cet ordinateur portable est très puissant grâce à son processeur Ryzen 7, accompagné de 12 Go de RAM et rien de moins qu’un SSD de 1 To, bien qu’il ne soit pas sans système d’exploitation.

On se tourne désormais vers un ordinateur portable, bien plus polyvalent qu’un desktop, surtout s’il s’agit d’un modèle aussi puissant que celui de HP, et pour 649 euros.

En plus des To requis en stockage, il dispose d’un processeur AMD Ryzen 7 de nouvelle génération, donc peu d’inconvénients peuvent être faits en termes de puissance.

Si quoi que ce soit, un inconvénient serait qu’il est livré sans système d’exploitation, vous devrez donc installer Windows 11 à partir de zéro.

Démarrage de PCCom Pro

PcCom Startup Pro dans PcComponentes

C’est l’un des ordinateurs de bureau que PcComponentes configure avec différents composants et vend prêt à l’emploi. C’est un modèle intermédiaire qui offre de la puissance et un prix raisonnable.

Il coûte 795 euros, ce qui n’est pas mal si l’on regarde ses caractéristiques, parmi lesquelles on retrouve un i5 accompagné de 16 Go de RAM et Windows 10, qui est bien pré-installé dans ce cas.

En raison de ses spécifications, il prend en charge certaines cartes graphiques dédiées au cas où vous souhaiteriez le transformer en PC de jeu avec un investissement supplémentaire.

MSI Moderne 14

Cet ordinateur dispose d’une carte graphique MX350 dédiée, en plus de 1 To de SSD, il est donc idéal pour travailler dessus même si vous allez utiliser des applications et des processus exigeants.

Bien que MSI ait toujours été une entreprise spécialisée dans les produits de jeux, il ne s’agit plus que de cela. Aujourd’hui, il vend de nombreux autres ordinateurs destinés à un autre type de public.

Le MSI Modern 14 par exemple est une alternative parfaite au MacBook Air, et moins cher. Votre version avec Intel Core i7, 16 Go de RAM et 1 To de SSD C’est une vraie bête qui ne coûte que 869 euros.

C’est un prix élevé mais adapté à tout ce qu’il offre, c’est-à-dire le pouvoir d’exécuter absolument n’importe quelle application sans problème.

Pavillon HP 15-eg0019ns

HP Pavilion 15 sur Amazon

Faisant un bond en termes de prix, ce HP Pavilion 15 revendique un design ultra-fin et léger, ainsi que beaucoup de puissance, bien sûr.

Il coûte 999 euros et ajuste le coût au maximum, puisqu’il dispose d’un Intel Core i7 de 11e génération, le dernier disponible. 16 Go de RAM également.

Il est livré avec Windows 10 préinstallé et une mise à niveau garantie vers Windows 11, c’est donc un excellent rapport qualité-prix.

