5 ordinateurs portables abordables qui passeront à Windows 11 en octobre | La technologie

Windows 11 sortira le 5 octobre, mais la mise à jour sera échelonnée, sauf dans ces ordinateurs portables qui, selon Microsoft, n’auront aucun type de problème de compatibilité.

Nous avons enfin un rendez-vous. Windows 11 arrivera sur les ordinateurs du monde entier à partir du 5 octobre. Bien sûr, Microsoft a déjà confirmé que la mise à jour sera échelonnée et que tout le monde ne pourra pas mettre à jour en même temps.

Bien qu’il y ait un certain désordre avec lequel les ordinateurs pourront ou ne pourront pas être mis à jour, il y a quelques exigences minimales et il est très probable que si vous avez Windows 10 et qu’il fonctionne bien pour vous, vous pourrez mettre à jour sans problème . Mais peut-être que ces vieux ordinateurs pourraient avoir des problèmes de sécurité.

Si vous pensez qu’il est temps de mettre à niveau votre ordinateur, surtout si vous avez un ordinateur portable, Microsoft garantit explicitement que ces ordinateurs portables prendront en charge Windows 11 dès qu’il sera disponible en octobre.

Ce sont des ordinateurs portables de cette même année ou de fin 2020, la plupart avec des processeurs Intel ou AMD de dernière génération, il est donc impossible qu’ils ne soient pas arrivés avec Windows 11.

Bien sûr, il y a aussi les Surface de Microsoft, de bons équipements et qui assurent la meilleure compatibilité avec Windows 11.

Microsoft Surface Pro 7

Cette tablette PC Microsoft est livrée avec Windows 10 comme système d’exploitation et un Core i5 de nouvelle génération. Il dispose également d’un stockage SSD et d’un écran Full HD de 12,3 pouces.

Il n’était pas surprenant que l’ordinateur avec la meilleure compatibilité soit celui de la société qui développe Windows. Oui, Microsoft Surface Pro 7 Ce sera l’un des premiers ordinateurs à recevoir Windows 11.

De toutes les versions de cette Surface Pro 7, en ce moment, vous pourriez en obtenir une pour moins de 800 euros chez Amazon. C’est un ordinateur portable qui devient une tablette grâce à son écran tactile de 12,3 pouces. Il est également puissant et dispose d’un processeur Intel Core de 10e génération.

Ce sont les caractéristiques de cette Surface Pro 7 en vente.

Écran tactile 12,3 pouces Processeur Intel Core i5 1035G4 8 Go de mémoire RAM 128 Go SSD Windows 10 évolutif vers Windows 11 N’inclut pas Type Cover (149 €)

Ordinateur portable Microsoft Surface

Nouvel ordinateur portable dans la gamme Surface avec des améliorations continues de la conception et du matériel. Il est livré avec un écran de 13,5 et 15 pouces, des processeurs Intel Core de 11e génération et AMD Ryzen et jusqu’à 19 heures d’autonomie.

La version traditionnelle pour ordinateur portable, mais toujours avec un écran tactile, Ordinateur portable Microsoft Surface 4 Ce sera un autre des premiers ordinateurs à pouvoir passer à Windows 11 dans le premier lot que Microsoft publiera gratuitement.

Cet ordinateur portable à écran tactile de 13,5 pouces est une version avec un processeur AMD Ryzen et une carte graphique Radeon. Dans sa version 13 pouces il est bien plus portable et plus léger que la version 15 pouces, mais sans carte graphique dédiée.

C’est un ordinateur portable parfait pour les étudiants et les personnes à la recherche d’un PC Windows durable.

Les caractéristiques de ce modèle sont les suivantes.

Écran tactile 13,5 pouces Processeur AMD Ryzen 5 4680U 8 Go de RAM 256 Go SSD Windows 10 évolutif vers Windows 11

Ce Surface Laptop 4, la dernière version du moment, peut déjà être acheté en promo pour 1 034 euros avec la livraison gratuite.

Vous pouvez lire cette analyse complète du Surface Laptop 4 dans son édition 15 pouces que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

Acer Swift 5 de 2021

Ordinateur portable avec une configuration conçue par et pour l’efficacité, en se concentrant sur une épaisseur très fine et un faible poids, bien qu’avec un processeur Intel Core i7 de 11e génération et un stockage SSD M.2 pour avoir des performances maximales dans de très petites dimensions.

L’un des derniers modèles lancés par Acer dans sa gamme Swift est ce Acer Swift 5 NU-SF514. C’est un ultrabook très intéressant, léger et qui selon Microsoft sera mis à jour vers Windows 11.

C’est une équipe lancée cette année et avec une mise à jour du processeur pour intégrer le nouveau Intel Core de 11e génération avec les graphiques Intel Iris Xe. Il dispose également d’un écran tactile Full HD et d’un clavier rétroéclairé.

Acer mise beaucoup sur ce Swift 5 car cette configuration n’est qu’à 799 euros sur Amazon.

Écran 14 pouces Full HD Processeur Intel Core i5-1135G7 8 Go de RAM 512 Go SSD Iris Xe Graphics Windows 10 Home évolutif vers Windows 11

Bien sûr, chez ComputerHoy.com, nous avons pu le tester de manière approfondie et avons publié nos impressions dans cette analyse.

Asus Zenbook Flip 13 OLED UX363

Cet ordinateur portable allie la légèreté d’un ultrabook à la polyvalence des convertibles 2 en 1. Avec jusqu’à 16 Go et les derniers processeurs Intel, c’est la meilleure option pour le travail mobile.

L’un des cabriolets d’Asus et peut-être l’une de leurs équipes les plus minces est-ce Asus ZenBook Flip 13.

Il possède un écran Full HD de 13,3 pouces, ainsi qu’un processeur Intel Core de 10e génération et une bonne mémoire. Mais c’est surtout un ordinateur portable très polyvalent en raison de sa conversion d’un ordinateur portable traditionnel en une tablette et en mode “stand”.

Vous pouvez désormais vous procurer cet ordinateur portable avec une bonne configuration à partir de 745 euros en vente sur Amazon.

Écran 13,3 pouces Full HD Processeur Intel Core i5-1035G4 16 Go de RAM 256 Go SSD Intel Iris Plus Graphics Windows 10 Home évolutif vers Windows 11

Lenovo Yoga 7

Ordinateur portable convertible 3-en-1 avec écran Full HD 14 pouces, processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM, 1 To SSD et carte graphique intégrée.

Si vous recherchez un ordinateur portable pouvant devenir une tablette avec un écran qui pivote pour avoir 3 positions dans un seul appareil, mais aussi les derniers processeurs et mémoires, ce Lenovo Yoga 7 c’est une très bonne option.

Il est sur Amazon depuis quelques mois maintenant, et cette configuration particulière est excellente pour le prix. Avec un Core i7 de 11e génération et un SSD de 1 To, il ne coûte que 1 289 euros alors qu’il coûtait 1 500 euros auparavant.

Écran 14 pouces Full HD Processeur Intel Core i7-1165G7 16 Go de RAM SSD 1 To Intel Iris Xe Graphics Windows 10 Pro

Ces ordinateurs portables auront Windows 11 quoi qu’il arrive, assuré par Microsoft lui-même. Ce sont aussi des équipements à bon prix avec de très bonnes caractéristiques techniques pour mettre à jour votre ancien matériel.

Si vous les achetez sur Amazon en plus de les obtenir avec la livraison gratuite, vous pouvez les recevoir avec une livraison prioritaire en vous inscrivant à Amazon Prime. Vous bénéficierez de 30 jours d’essai gratuit et d’annulation quand vous le souhaitez sans frais cachés.

