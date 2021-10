5 ordinateurs portables avec Ryzen 7 qui sont bon marché et ont peu à envier à l’Intel | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien qu’Intel reste clairement le dominant sur le marché des processeurs PC, il dispose déjà de plusieurs alternatives à revendre. L’AMD Ryzen est son principal rival.

Bien que les problèmes de stock de puces fassent des ravages dans divers secteurs, pour une raison quelconque, il semble que le stock d’ordinateurs ne soit pas grandement affecté, du moins pour le moment. Il est possible de trouver des PC à des prix très variés, dont certains en solde.

Si vous recherchez un bon ordinateur portable, l’une des décisions que vous devez prendre est Processeur Intel ou AMD ? En puissance, les AMD Ryzen 7 sont assez compétitifs et ils ont peu à craindre des Intel Core i7.

En outre, il existe plusieurs ordinateurs portables avec Ryzen 7 qui sont bon marché pour ce qu’ils offrent Et que vous pouvez acheter dans des magasins comme Amazon avec la livraison gratuite en seulement 24 heures ouvrables.

Ce sont généralement des modèles de type ultrabook, légers et conçus pour travailler, étudier ou dans certains cas pour jouer, cela dépend s’ils ont des graphismes dédiés ou non.

Voici quelques-uns des meilleurs ordinateurs que vous pouvez acheter avec ce processeur, classés du moins cher au plus cher.

Acer Aspire 5

Acer Aspire 5 sur Amazon

Cet ordinateur portable est le moins cher de tous ceux sélectionnés, et son prix n’est que de 599 euros sur Amazon Espagne.

En retour, vous obtenez un modèle qui équipe un Ryzen 7 de 4e génération, le dernier disponible, accompagné de 512 Go de SSD, donc bien sûr la fluidité est garantie.

Il n’a pas de système d’exploitation pré-installé, bien que ce ne soit pas un problème pour le moment. En quelques minutes, vous pourrez installer vous-même Windows 11.

Taille de l’écran : 15,6″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,7 kg Processeur : AMD Ryzen 7 4700U Mémoire RAM : 8 Go Stockage : 512 Go SSD Système d’exploitation : Endless OS

HP 15s-eq1073ns

Cet ordinateur portable est très puissant grâce à son processeur Ryzen 7, accompagné de 12 Go de RAM et rien de moins qu’un SSD de 1 To, bien qu’il ne soit pas livré avec un système d’exploitation.

Nous nous tournons maintenant vers un autre modèle assez compétitif par rapport au rapport qualité-prix, en l’occurrence chez HP et avec un prix de 649 euros.

L’une de ses nombreuses vertus, celle qui le distingue des autres options, est qu’il n’a ni plus ni moins que 1 To de SSD, plus qu’assez d’espace pour toutes sortes de programmes et de fichiers.

Il n’a pas non plus de système d’exploitation, bien que pour son prix, il y ait peu d’inconvénients à lui apporter.

Taille de l’écran : 15,6″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,69 kg Processeur : AMD Ryzen 7 4700U Mémoire RAM : 12 Go Stockage : 1 To SSD Système d’exploitation : sans système d’exploitation

Huawei Matebook 13

Cet ordinateur ultraléger a un écran 2K et Windows 10 comme système d’exploitation. Il est livré avec différentes configurations en termes de processeur et de stockage.

C’est probablement le meilleur ordinateur portable avec Ryzen 7, au moins pour ce qu’il coûte et ce qu’il offre, et c’est un ultra-léger Huawei qui possède des finitions assez premium.

Avec un clavier à courte portée, un accès par empreinte digitale et une taille très compacte, son prix de 699 euros sur Amazon est totalement dérisoire.

Si vous l’achetez dans la boutique officielle Huawei, au même prix, vous recevez en cadeau un casque FreeBuds 4i avec suppression active du bruit.

Taille de l’écran : 13″ Résolution de l’écran : 2K Poids : 1,31 kg Processeur : AMD Ryzen 7 3700U Mémoire RAM : 16 Go Stockage : 512 Go SSD Système d’exploitation : Windows 10

Lenovo Ideapad Gaming 3

C’est l’un des ordinateurs portables de jeu Ryzen 7 les moins chers, puisqu’il ne coûte que 799 euros lorsqu’il est en vente, ce qui en soi le rend très appétissant.

Il dispose d’un Ryzen 7 4800H très performant et d’une carte graphique GTX 1650 dédiée, ce qui vous permet d’exécuter sans problème n’importe quel jeu actuel en Full HD.

De toute évidence, étant un jeu, il est un peu plus encombrant en termes de conception que les modèles d’ultrabook.

Taille de l’écran : 15,6″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 2,2 kg Processeur : AMD Ryzen 7 4800H Mémoire RAM : 16 Go Stockage : 512 Go SSD Système d’exploitation : sans système d’exploitation

Huawei Matebook 14

Cet ordinateur portable est le meilleur de Huawei à ce jour, avec 16 Go de RAM et des graphiques dédiés. De plus, son écran 2K dispose également d’une dalle multi-touch.

Ce modèle est une alternative très claire aux Macbooks d’Apple, bien qu’avec un prix bien inférieur de 799 euros si vous échangez le code A50MBR78512 avant d’effectuer le paiement dans la boutique officielle Huawei.

Il a un AMD Radeon RX Vega, donc pour éditer des vidéos et des photos c’est aussi parfait, un ordinateur portable des meilleurs pour travailler dans ce 2021.

De par son poids et son design, il n’a pas grand-chose à envier à d’autres modèles premium bien plus chers.

Taille de l’écran : 14″ Résolution de l’écran : 2K Poids : 1,49 kg Processeur : AMD Ryzen 7 4800H Mémoire RAM : 16 Go Stockage : 512 Go SSD Système d’exploitation : Windows 10

