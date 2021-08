5 ordinateurs portables de jeu à moins de 800 € qui vous permettront de jouer à presque tous les jeux | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous ne voulez pas vous séparer de vos jeux où que vous soyez, même en vacances à la plage, ces ordinateurs portables de jeu sont parfaits pour jouer partout où vous avez une connexion Internet.

Les ordinateurs portables de jeu ont beaucoup évolué depuis longtemps. Bien que la plupart soient encore légèrement épais pour accueillir tous vos composants et systèmes de ventilation, ils fonctionnent de mieux en mieux.

Vous n’aurez pas à dépenser une fortune pour un ordinateur portable de jeu si vous avez déjà un PC de bureau de jeu. En ce moment, vous pouvez obtenir des options à un prix avantageux, même pour moins de 800 euros.

Nous parlons d’ordinateurs portables qui incluent un processeur de 10e ou 11e génération d’Intel ou similaire chez AMD, avec une carte graphique dédiée et une bonne poignée de gigaoctets de RAM pour travailler avec tous vos jeux.

Le moins cher : Lenovo IdeaPad Gaming 3

Avec un GPU GTX 1650 dédié, 16 Go de RAM et un processeur AMD Ryzen 7, ce PC a tout pour exécuter en douceur n’importe quel jeu actuel en Full HD.

Si vous recherchez un ordinateur portable de jeu très bon marché avec une carte graphique dédiée et de bonnes spécifications, en ce moment ce Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 c’est une excellente option.

Cette configuration particulière dispose d’un écran Full HD de 15,6 pouces, d’un processeur AMD Ryzen, d’une carte graphique dédiée NVIDIA GTX 1650 et de 16 Go de RAM. Même un bon SSD de 512 Go pour avoir assez d’espace pour tous vos jeux.

Une bonne combinaison avec un processeur et un GPU rapides pour éviter les problèmes graphiques, suffisamment de RAM et de SSD que vous pouvez mettre à jour quand vous le souhaitez.

Écran : 15,6″ FHD (1920×1080) IPS 250nits Antireflet, 60Hz Processeur : AMD Ryzen 5 4600H (6C/12T, 3.0/4.0GHz, 3Mo L2/8Mo L3) RAM : 16Go DDR4 à 3200 MHz SSD : 512Go SSD M . 2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go GDDR6 Système d’exploitation : Non

Cet ordinateur portable est en PcComponentes en vente pour 645 euros et livraison gratuite. Il est également disponible sur Amazon, mais avec un processeur AMD Ryzen 7 pour 749 euros.

Avec écran 144 Hz : Asus TUF Gaming F15

Cet ordinateur portable de jeu est doté d’une carte graphique GTX 1650 et d’un processeur Intel Core i5 de 10e génération, tout ce dont vous avez besoin pour exécuter n’importe quel jeu actuel en Full HD en douceur.

Parmi les puissants ordinateurs portables de jeu d’Asus, nous trouvons ceci Asus TUF Gaming F15 avec un processeur Intel Core i5 de 10e génération et qui coûte actuellement près de 200 euros de moins sur Amazon.

Il dispose d’un processeur Intel Core i5 de génération précédente jusqu’à 2,5 GHz, de 16 Go de RAM, d’un SSD de 512 Go et d’une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4 Go. Une configuration plus que suffisante pour faire tourner tous vos jeux.

Il dispose de toutes les connexions dont vous pourriez avoir besoin, du WiFi 6 et d’un puissant système de ventilation pour maintenir la température des processeurs à distance. De plus, l’écran atteint les 144 Hz, ce qui n’est pas de trop pour une équipe de ce type.

Affichage : 15,6″ Full HD (1920 x 1080) 144 Hz Processeur : Intel Core i5-10300H (2,5 GHz, 8 Mo) RAM : 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-2933MHz SSD : 512 Go M.2 NVMe PCIe Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1650 Système d’exploitation 4 Go GDDR6 : Non

Cette configuration est disponible sur Amazon pour moins de 700 euros.

Meilleur rapport qualité/prix : HP Pavilion Gaming 15

Ordinateur portable de jeu avec un processeur AMD Ryzen 5, une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 et 16 Go de RAM.

Ce PC 15,6 pouces de HP est l’un de leurs ordinateurs portables dédiés au jeu d’entrée de gamme. C’est-à-dire qu’il dispose d’un processeur et d’un GPU pour offrir les meilleures performances dans les jeux.

C’est à propos de l’ordinateur portable HP Pavilion Gaming 15-EC2013NS, qui a une configuration qui inclut un Processeur AMD Ryzen 5, 16 Go de RAM, un grand SSD de 1 To et une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 pour votre plus grand plaisir.

Il ne manque de rien, notamment la connexion aux réseaux WiFi 6, le Bluetooth 5, 1 port Ethernet Gigabit, le port USB-C, 2 ports USB 3.1 et 2.0 et la connexion HDMI 2.1.

Affichage : 15,6″ FullHD (1920×1080) 16 :9 Antireflet Processeur : AMD Ryzen 5 5600H (jusqu’à 4,2 GHz, 16 Mo de cache L3, 6 cœurs) RAM : 16 Go (3200MHz) DDR4-SDRAM (2 x 8) SSD : 1 To M .2 SSD graphique PCIe NVMe : NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go GDDR6 Système d’exploitation : Non

Vous pouvez le trouver dans PcComponentes pour 799 euros.

Avec écran 16″ : HP Pavilion Gaming 16

Ordinateur portable de jeu de 16,1 pouces avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD et un GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti dédié.

est HP Pavilion Gaming 16 C’est un modèle très similaire au précédent, mais avec quelques modifications qui peuvent le rendre plus intéressant pour vous.

Le modèle est Pavillon de jeux 16-A0009NS et ses différences commencent car il s’agit d’un modèle avec un écran plus grand, en particulier 16,1 pouces. Il diffère également en ce qu’il utilise un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Le GPU est essentiellement le même, un GDDR6 GTX 1650 Ti de 4 Go. Sinon, en termes de conceptions, c’est identique.

Écran : 16,1″ FullHD (1920×1080) 16 : 9 Antireflet Processeur : Intel Core i5-10300H (2,5 Ghz, 8 Mo) RAM : 8 Go (2×4 Go) DDR4-2933 Mhz SSD : 512 Go SSD M.2 NVMe PCIe Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1650Ti Système d’exploitation 4 Go GDDR6 : Non

Chez PcComponentes, vous pouvez le trouver moins cher, réduit à 698,99 euros.

HP Victus 16

Un nouvel ordinateur portable de jeu de 16 pouces avec un processeur AMD Ryzen 5, une carte graphique NVIDIA GTX 1650 et un SSD de 512 Go.

Nous voici ici avec une autre équipe HP, mais d’une gamme différente et qui conserve un écran de 16 pouces. Il s’agit de HP Victus 16, un ordinateur portable de jeu avec un nouveau design et qui conserve les processeurs AMD et NVIDIA.

Ce nouvel ordinateur portable, sorti il ​​y a quelques semaines, est l’ordinateur portable de jeu le plus fin et le plus repensé de HP.

Il comprend un processeur AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une carte graphique GTX 1650 et un écran Full HD de 16,1 pouces.

Affichage : 16,1″ Full HD (1920×1080) 16 : 9 Antireflet, 250 nits Processeur : AMD Ryzen 5 5600H (16 Mo de cache, 3,3 GHz) RAM : 8 Go (3 200 MHz) DDR4-SDRAM (2 x 4) SSD : 512 Go M.2 SSD Carte graphique NVMe PCIe : NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Go GDDR6) Système d’exploitation : Non

Chez PcComponentes, il est déjà disponible pour 749 euros.

Avec aucun de ces ordinateurs portables de jeu, vous n’aurez pas de problèmes de performances, bien qu’ils ne soient pas suffisants pour mettre des jeux en Full HD avec le maximum de détails ou de lancer de rayons, ils fonctionneront parfaitement avec des FPS stables.

Mieux encore, vous n’aurez pas à dépenser une fortune pour eux, car dans le monde des ordinateurs portables de jeu, moins de 800 euros sont de très bons prix.

