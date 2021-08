5 ordinateurs portables de jeu avec graphiques RTX en vente dès maintenant | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les graphiques NVIDIA RTX offrent la meilleure expérience de jeu pour les jeux au plus haut niveau. Nous vous disons quels ordinateurs portables en ont et au meilleur prix.

Les cartes graphiques NVIDIA RTX ont été l’une des plus grandes avancées des technologies graphiques ces dernières années. La grande caractéristique de tous les graphiques NVIDIA RTX est sans aucun doute la prise en charge du lancer de rayons en temps réel avec accélération matérielle.

Ce concept peut ressembler à du klingon pour les utilisateurs moins expérimentés, bien que son utilisation soit devenue populaire au fil du temps depuis le premier lancement de RTX. Et maintenant, il n’y a pas de joueur digne de ce nom qui ne veut pas d’un ordinateur portable avec les meilleurs graphismes RTX du marché.

Si vous aussi vous souhaitez avoir dans votre configuration de jeu un ordinateur portable de jeu avec les meilleurs graphismes du marché et au meilleur prix, faites attention : ces cinq ordinateurs portables de jeu ont des graphiques RTX et sont en vente dès maintenant.

Gigaoctet G5

Avec un prix conseillé de plus de 1 200 euros et réduit à seulement 949,99 euros, le Gigabyte G5 est ce portable de jeu que tout gamer devrait avoir s’il veut profiter de performances maximales au meilleur prix.

Dans son Écran FullHD 15,6 pouces 144 Hz vous pouvez remarquer ses performances, fournies par un Processeur Intel Core i5 accompagné de 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD et une carte graphique NVIDIA RTX 3060 de 6 Go. Il n’a pas de système d’exploitation pré-installé, mais nous vous dirons comment installer Windows 10 à partir de zéro avec une clé USB et un peu de votre temps.

Acer Nitro 5

Réduit à moins de 950 euros, vous avez l’Acer Nitro 5, un ordinateur portable de jeu que vous pouvez emporter avec une souris de jeu Logitech et un étui pour seulement 20 euros de plus avec son offre PcComponents, de sorte que vous êtes déjà prêt à jouer au plus haut niveau avec cet appareil imposant.

C’est un ordinateur portable qui fonctionne avec un Processeur Intel Core i5, accompagné de 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD et une carte graphique NVIDIA RTX 3060. Et les résultats de cette puissance, fluide et haute performance, vous pourrez apprécier dans sa Écran de 15,6 pouces.

En outre, dispose également de NVIDIA DLSS, un rendu AI révolutionnaire qui augmente les fréquences d’images avec une qualité d’image sans compromis à l’aide de Tensor Cores dédiés au traitement AI sur GeForce RTX.

ASUS TUF Dash F15

L’ASUS TUF Dash F15 est l’un des ordinateurs portables de jeu les plus populaires sur le marché, et ce n’est pas étonnant ; son châssis cache une vraie bête qui ravira les gamers les plus exigeants. Vous l’avez réduit à 1 089 euros.

Il s’agit d’un ordinateur portable ultra-fin dans lequel vous attendent un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM, 51 Go de stockage SSD et une carte graphique NVIDIA RTX 3060.. Tout cela dans un ordinateur portable doté d’un écran de 15,6 pouces et d’une épaisseur de seulement 19,9 millimètres, mais suffisamment solide pour vous accompagner pendant des années. Et sa batterie dure près de 17 heures !

Si votre budget est plus serré, vous pouvez opter pour une version plus simple, mais aussi très performante : AUS TUF Gaming F15, avec Intel Core i5, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD et 4 Go de graphiques NVIDIA GTX1650. Il est réduit à seulement 699,99 euros.

MSI GF75 Mince

L’ordinateur portable de jeu MSI GF75 Thin est conforme à tout ce que son nom indique : c’est un jeu, il est synonyme de qualité et il est fin et léger, bien que sa petite taille corresponde à une puissance inimaginable pour jouer au plus haut niveau. Vous l’avez en vente à 1 199,99 euros, soit 400 euros de moins que son prix conseillé.

C’est un ordinateur portable de jeu avec Processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, ce qui est dit bientôt. C’est-à-dire, performances rendues portables, puisque toute cette bête est cachée dans un châssis très compact qui dépasse à peine les deux kilos.

En termes de design, nous parlons d’un ordinateur portable mince et lumineux, avec un aspect aluminium brossé, plateau et clavier en aluminium au design futuriste où l’éclairage RVB ne manque pas. Et vous pouvez profiter des résultats fluides de cette puissance dans un écran 17 pouces.

ASUS ROG Strix G15

Pour 1 199 euros, vous avez l’ASUS ROG Strix G15, l’ordinateur portable de jeu le plus cher de la liste, mais il vaut chaque centime qu’il coûte. De plus, il bénéficie d’une remise de 400 euros, puisque son prix d’origine avoisine les 1700 euros. Il doit y avoir une raison!

Cet ordinateur portable améliore votre expérience de jeu grâce à sa puissante Processeur AMD Ryzen 9 et une GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 6 Go. Le résultat? Tout va plus vite, plus fluide, mieux. Il s’affiche lorsque vous courez à pleine vitesse dans votre Écran 15,6 pouces et jusqu’à 300 Hz et 3 ms.

Il a un composé métallique liquide qui améliore la dissipation de la chaleur du CPU grâce à Ventilateurs Arc Flow, avec 84 pales chacun, plus un 90 Wh batterie avec une charge allant jusqu’à 100 W. Et n’oubliez pas de personnaliser votre éclairage RVB grâce à Aura Sync!

