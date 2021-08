5 ordinateurs portables de jeu très puissants actuellement en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il existe actuellement de nombreux ordinateurs portables de jeu à bon prix, un bon moyen de combler le manque de graphiques pour les ordinateurs de bureau et de jouer où que vous soyez.

Bonne nouvelle si vous envisagez d’acheter un nouvel ordinateur de jeu puissant mais pas trop cher, même si tout dépend du budget que vous gérez, bien sûr. Ce qui est certain, c’est qu’il existe de nombreux modèles qui ont baissé de prix ces derniers temps.

Nous avons compilé certains des meilleurs, qui dans certains cas sont de véritables aubaines si vous regardez leurs caractéristiques, qui incluent des graphiques RTX de nouvelle génération, bien que nous voulions également en sélectionner certains avec des GPU de type Nvidia GTX, un peu moins chers.

Tous peuvent exécuter pratiquement n’importe quel jeu actuel sans trop de problèmes., bien qu’évidemment tout le monde ne puisse pas le faire de la même manière, puisque les plus complets peuvent facilement aller à plus de FPS et augmenter les valeurs graphiques.

En plus du processeur pur, de la puissance graphique et de la RAM, il y a d’autres choses à prendre en compte et qui établissent des différences entre un ordinateur portable à 700 € et un portable qui dépasse 1 000 €, comme l’écran ou le design.

Sans tarder, les voilà certains ordinateurs portables de jeu en vente jusqu’à 300 € de réduction.

Asus Rog Strix avec Ryzen 7 et GTX 1650 pour 799 euros

Ce PC portable gamer laisse place à la prochaine génération de composants, avec un AMD Ryzen 7 et une GTX 1650 haut de gamme.

Nous commençons la liste avec un modèle particulièrement recommandé pour ceux qui sont fans ou du moins qui ont pleinement confiance en AMD. C’est un ASUS ROG Strix qui coûte 799 euros dans la boutique en ligne espagnole PcComponentes et qui équipe un processeur est le Ryzen 7 4800H, l’une des puces les plus puissantes du catalogue de cette marque.

Il est livré avec un graphique Nvidia GeForce GTX 1650, le plus répandu parmi les ordinateurs portables de jeu bon marché en cette année 2021, de quoi déplacer les jeux en Full HD de manière solvable.

De plus, il équipe également un SSD et 16 Go de RAM, bien que l’une des choses qui attire le plus l’attention soit son design, beaucoup plus sobre que ce qui est habituel dans le secteur.

Un inconvénient est que vous devrez installer vous-même Windows 10, et c’est qu’il n’est pas pré-installé en usine.

ASUS TUF Gaming F15 avec, entre autres, un écran 144 Hz

Cet ordinateur portable de jeu est doté d’une carte graphique GTX 1650 et d’un processeur Intel Core i5 de 10e génération, tout ce dont vous avez besoin pour exécuter n’importe quel jeu actuel en Full HD en douceur.

Cet autre modèle a exactement le même prix que le précédent : 799 euros. Il est vendu par Amazon et équipé d’un processeur Intel Core i5 de 10e génération, bien que le plus marquant de tous soit la dalle, qui atteint 144 Hz de rafraîchissement avec un écran Full HD.

Pas mal du tout dans tous les sens, car il vient aussi avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, bien que le design soit un peu plus volumineux que le ASUS ROG Strix, et qu’ils soient de la même marque.

C’est une bonne alternative si vous êtes à l’aise avec les puces Intel et que vous n’êtes pas encore prêt à donner une chance à AMD.

Lenovo Legion 5: option Intel ou AMD, tous deux à un prix très similaire

Si vous voulez qu’un PC de jeu puisse jouer sans limites n’importe où, ce modèle a Ryzen 7 et RTX 2060. De plus, son prix est maintenant considérablement réduit.

Cet ordinateur portable est disponible en deux versions : une avec Intel Core i7 sur Amazon pour 889 euros et une autre avec AMD Ryzen 7 sur Media Markt pour 899 euros, toutes deux avec la livraison gratuite depuis l’Espagne, bien que dans le cas de Media Markt, vous puissiez également choisir le Ramassé au magasin.

L’écran est l’une des caractéristiques qui en vaut la peine. Il atteint un taux de rafraîchissement de 120 Hz et comprime également la zone frontale au maximum, laissant très peu d’images.

Le design est typique de la gamme Legion, fin et léger, essayant de se différencier de la concurrence à cet égard, quelque chose de plus en plus courant.

HP Pavilion Gaming avec un écran de 16 pouces, et pour seulement 895 euros

Ordinateur portable de jeu de 16,1 pouces avec un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et un GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti dédié.

Montant d’un cran en termes de prix, il y a un ordinateur de jeu proposé par HP, également en PcComponentes et avec près de 900 euros de prix. Sa principale revendication est l’écran, de 16 pouces, un peu plus grand que ce qui est habituel dans le secteur.

Pour le reste, il s’équipe d’une carte graphique GTX 1650Ti, un peu plus puissante que les 1650 “normales”, ainsi que d’un Intel Core i7, il compense donc sûrement l’investissement de 100€ supplémentaire par rapport au ASUS TUF en ayant beaucoup plus de capacité.

Quelque chose de frappant est que, comme presque toutes les commandes passées à PcComponentes ces derniers temps, la livraison serait totalement gratuite dès l’Espagne.

Acer Nitro 5 avec RTX 3060 et 110 € de réduction

Avec RTX 3060, cet ordinateur portable est vraiment puissant. De plus, il possède également un Intel Core i7 de 10e génération et pas moins de 1 To de stockage SSD.

Cet ordinateur est le plus puissant de cette liste, puisqu’il équipe l’une des cartes graphiques les plus puissantes de Nvidia aujourd’hui, du moins pour les ordinateurs portables. C’est la GeForce RTX 3060.

Temporairement, PcComponentes l’a abaissé de 110 €, son prix est donc désormais de 1 089 €, ce qui n’est pas mal du tout si on va au-delà du GPU, et il dispose également de 1 To de SSD et d’Intel Core i7 comme processeur.

Sans aucun doute, si vous recherchez un ordinateur portable de jeu complet pour jouer à ce que vous voulez et comme vous le souhaitez, c’est l’un des modèles les moins chers.

