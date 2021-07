5 ordinateurs portables de moins de 1,5 kg idéaux pour le télétravail | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez privilégier que votre ordinateur portable soit léger pour le déplacer d’un endroit à un autre et qu’il soit toujours parfait pour le travail ou les études, ces ordinateurs portables vous intéressent.

Le poids des ordinateurs portables est l’une des caractéristiques les plus importantes auxquelles vous devez faire attention lors de l’achat d’un nouvel ordinateur. Si vous êtes quelqu’un qui souhaite utiliser votre ordinateur portable à plusieurs endroits, le garder léger devrait être une priorité.

À l’heure actuelle, la plupart des Ultrabooks ne dépassent généralement pas 1,5 kg. C’est pourquoi nous avons sélectionné quelques les meilleurs ordinateurs portables légers et parfaits pour étudier ou travailler que vous pouvez acheter dès maintenant.

Ces ordinateurs portables ultralégers sont des ordinateurs fins et légers qui utilisent généralement des processeurs moins puissants. Pour plusieurs raisons, l’une des plus importantes étant qu’étant plus minces, elles nécessitent moins de chaleur.

Mais bien qu’ils aient tendance à utiliser des processeurs moins puissants, ils restent parfaits pour le travail ou les études, quelles que soient les applications que vous utilisez, bien qu’aujourd’hui la plupart utilisent le navigateur et une application Office.

Meilleur rapport qualité/prix : MacBook Air avec puce M1

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

L’ordinateur portable le plus léger et le plus célèbre d’Apple est toujours l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire aujourd’hui. est Macbook Air est en ce moment encore mieux acheter grâce à Processeur Apple M1, très rapide et qui ne chauffe jamais.

Il s’agit d’un ordinateur portable de 13 pouces avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose également de Touch ID pour déverrouiller l’ordinateur portable et effectuer des achats, d’un clavier rétroéclairé et de 2 ports USB-C avec Thunderbolt 4.

Écran : 13,3 pouces Retina Processeur : Apple M1 8 cœurs RAM : 8 Go SSD : 256 Go Carte graphique : Apple M1 7 cœurs Système d’exploitation : macOS Big Sur Poids : 1,29 kg

Ce MacBook Air de base est en ce moment à l’un de ses meilleurs prix de ces dernières semaines, à seulement 979 euros avec les frais de port offerts.

Huawei MateBook D 14

Ordinateur portable fin et ultra-léger d’une épaisseur de 15,9 mm et d’un poids de 1,38 kg. Il possède un écran Hull HD de 14 pouces, un processeur Intel Core de 10e génération, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD.

L’ordinateur portable le plus vendu de Huawei n’est pas mal du tout. est Huawei MateBook D 14 C’est l’un de leurs ordinateurs portables les plus vendus grâce au fait qu’il possède de bonnes fonctionnalités et un prix assez raisonnable.

Cet ordinateur dispose d’un processeur Intel Core i5, de 8 Go de RAM, d’un SSD de 256 Go et d’une carte graphique dédiée discrète. Un ordinateur portable de 14 pouces léger et parfait pour le travail.

Il dispose de connexions USB, d’un USB-C, d’un HDMI, d’un lecteur d’empreintes digitales pour le déverrouiller et d’un clavier complet et satisfaisant sur lequel appuyer.

Écran : 14 pouces, 1 920 x 1 080 pixels Processeur : Intel Core i5-10210U RAM : 8 Go SSD : 256 Go Carte graphique : NVIDIA GeForce MX250 Système d’exploitation : Windows 10 Poids : 1,38 kg

Vous pouvez l’acheter dans la boutique en ligne Huawei en Espagne pour 649 euros avec une souris Bluetooth en cadeau et livraison gratuite.

Sur Amazon, il est également disponible pour 684 euros avec la livraison gratuite.

Puissant et avec des graphiques dédiés : MSI Modern 14

MSI Moden 14 B11SB pour 899 € sur Amazon

MSI Moderne 14 C’est un ordinateur portable 14 pouces agréable, léger et de bonne qualité à un prix assez bas. Que pourriez-vous demander de plus?

Il s’agit d’un modèle doté d’un processeur Intel Core i7 de 11e génération, le dernier en date pour le moment. Il dispose également de 16 Go de RAM et d’un grand SSD de 512 Go. Comme si cela ne suffisait pas, il utilise un processeur graphique dédié dédié de NVIDIA.

Le clavier est rétroéclairé, dispose de 2 ports USB 3.2 Gen. 2, d’un port USB-C avec Thudnerbolt 4, DisplayPort et USB 4.0, d’une connexion HDMI et d’un lecteur de carte SD.

C’est une équipe parfaite pour les professionnels et les étudiants qui se donneront beaucoup.

Écran : 14″ FHD (1 920 x 1 800), IPS à 60 Hz Processeur : Intel Core i7-1165G7 RAM : 16 Go SSD : 512 Go Graphique : NVIDIA GeForce MX450 Système d’exploitation : FreeDos Poids : 1,30 kg

Chez PcComponentes vous pouvez acheter ce modèle d’ordinateur portable MSI Modern 14 pour 1 199 euros avec livraison gratuite.

Chez Amazon, le prix de cet équipement a encore baissé, à 899,99 euros.

L’option avec AMD : Asus VivoBook 14

VivoBook 14 pour 529 € en PcComponentes

Si vous êtes une personne qui préfère les performances des processeurs AMD ou qui recherche simplement un ordinateur léger et rapide à un très bon prix, faites attention à ceci Asus VivoBook 14.

Il utilise le processeur AMD Ryzen 7, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD. Il a également les graphiques intégrés au processeur Radeon RX Vega 10.

Il a toutes les connexions dont vous pourriez avoir besoin. C’est un ordinateur portable parfait pour les étudiants et pour tous ceux qui souhaitent travailler sur un ordinateur léger à un prix réduit.

Écran : 14″ Full HD (1 920 x 1080 pixels) Processeur : AMD Ryzen 7 3700U (4 Mo de cache, 2,3 GHz) RAM : 8 Go SSD : 512 Go Carte graphique : AMD Radeon RX Vega 10 Système d’exploitation : Non Poids : 1,4 kg

Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour 638 euros avec des frais de port totalement gratuits. Bien que la meilleure offre soit PcComponentes où il ne coûte que 529 euros et également avec la livraison gratuite.

Pour les professionnels : Lenovo ThinkPad L13 Gen 2

Lenovo ThinkPad L13 pour 859 € en PcComponentes

Vous avez sûrement vu ce type d’ordinateur portable entre les mains de professionnels dans toutes sortes d’événements et dans tous les aéroports du monde. Et c’est pour une raison simple, les ThinkPad de Lenovo sont super faciles à réparer, durables et parfaits pour les professionnels.

est Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Il s’agit d’un ThinkPad d’entrée de gamme à un prix avantageux et des derniers processeurs Intel Core de 11e génération.

Il dispose d’un écran Full HD de 13,3 pouces, doté de ports WiFi 6, USB et USB-C, de 256 Go de SSD et d’un design mythique ThinkPad. Et oui, il pèse très peu, seulement 1,38 kg.

Écran : 13,3″ FullHD (1 920 x 1 080), IPS Processeur : Intel Core i5-1135G7 (4C/8T, 2,4/4,2 GHz, 8 Mo) RAM : 8 Go SSD : 256 Go Graphique : Intel UHD Graphics intégré Système d’exploitation : Windows 10 Poids professionnel : 1,38 kg

Chez PcComponentes, ils ont le meilleur prix en ce moment, seulement 859 euros avec la livraison gratuite. Sur Amazon, vous pouvez également l’obtenir pour 895 euros.

