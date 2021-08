5 ordinateurs portables pesant seulement 1 kg, parfaits pour le travail et les études | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Maintenant que le télétravail et l’étude à domicile sont à l’ordre du jour, vous avez besoin d’un ordinateur léger et puissant pour toujours compter dessus. Ce sont les meilleurs.

Le marché des ordinateurs portables offre un très large éventail d’options. Vous pouvez trouver des solutions pour les utilisateurs les plus gamers, des modèles pour éditer des photos et des vidéos… Et si vous voulez un appareil polyvalent que vous pouvez emporter où vous voulez ? Eh bien, vous pouvez également trouver des appareils très légers pour que leur poids ne soit pas un problème.

Pour cette raison, et pour vous faciliter les choses, nous avons fait une compilation où vous pouvez trouver les meilleurs ordinateurs portables légers à utiliser où vous voulez grâce à leur faible poids. De cette façon, aucun des modèles que vous trouverez dans ce top ne dépasse un kilo et demi, un chiffre qui montre clairement que ces solutions seront vraiment confortables à porter.

Pour le télétravail, pour les études, pour le laisser à la maison et pour toujours l’emporter avec soi ; ceux-ci sont cinq ordinateurs portables ne pesant qu’une livre, parfaits pour le travail et les études et en qui vous pouvez toujours avoir confiance.

MacBook Air 2020

Lorsqu’il s’agit d’ordinateurs portables légers et puissants pour l’étude et le travail, le MacBook Air doit ouvrir la liste. L’ordinateur portable fin, léger et polyvalent par excellence, à tel point que la plupart des marques emboîtent le pas. Vous l’avez réduit sur Amazon à 979 euros.

Le MacBook Air fonctionne avec une puce M1 spécialement conçue par Apple pour porter les performances du processeur, du processeur graphique et de l’apprentissage automatique des appareils à de nouveaux sommets. Son processeur graphique à huit cœurs offre des graphiques jusqu’à cinq fois plus rapides pour accélérer les jeux et les applications, tandis que son processeur à huit cœurs est également offre des performances jusqu’à 3,5 fois supérieures.

Il dispose d’une mémoire unifiée de 8 Go pour garantir fluidité, accompagnée de 256 Go de stockage SSD ultra-rapide. Fonctionne avec le moteur neuronal 16 cœurs, dispose d’un écran de 13 pouces et sa batterie garantit une autonomie allant jusqu’à 18 heures.

Ordinateur portable Microsoft Surface Go

Microsoft prend carrément Apple avec son Surface Laptop Go, spécialement conçu pour le télétravail et pour les étudiants. Un ordinateur portable qui a acquis la renommée et la reconnaissance de milliers d’utilisateurs. Sa version avec Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de SSD vous coûte 799 euros chez Amazon.

C’est un ordinateur portable super léger, ne pesant que 1,1 kilo, vous pouvez donc l’emporter partout pour faire ce que vous voulez. Son écran est également tactile et dispose de 12,45 pouces, avec une résolution de 1 536 x 1 024 pixels.

Ce qui est dit: Il dispose d’un processeur Intel Core i5 de 10ème génération, du système d’exploitation Windows 10 Home en mode S avec mise à jour gratuite vers Windows 11 et d’une batterie qui vous promet jusqu’à 13 heures d’autonomie, avec charge rapide et connexion instantanée.

CHUWI HeroBook Pro

CHUWI a conquis des milliers d’étudiants et de télétravailleurs avec son HeroBook Pro, un ordinateur portable bon marché, léger et très performant pour le travail et les études. Il coûte 359 euros sur Amazon, mais vous pouvez appliquer un bon de réduction de 50 euros qui le laisse à seulement 309 euros.

L’ordinateur portable CHUWI HeroBook Pro a Windows 10 Home pré-installé, un processeur Intel Celeron N4020 de nouvelle génération, Processeur graphique Intel UHD Graphics 600, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD extensible et prend en charge le décodage vidéo 4K.

son Écran antireflet de 14,1 pouces Il vous donne une image plus large, plus claire et plus vive, avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels et avec un mode nuit pour réduire la fatigue oculaire. La disposition du clavier est compacte et simple, avec le côté C conçu sans cadre et sans grandes touches. Possède une autonomie de 9 heures avec charge rapide, parfait pour une journée entière.

ASUS VivoBook 14

L’ordinateur portable ultraléger ASUS VivoBook 14 est un favori des étudiants et des travailleurs à domicile. Il a gagné sa renommée à la main pour de nombreuses raisons, et maintenant il peut aussi être le vôtre pour 649,99 euros.

Visuellement, met en surbrillance sa touche Entrée jaune pour donner plus de personnalité à un ordinateur portable avec d’excellentes fonctionnalités : un écran immersif NanoEdge FullHD de 14 pouces, un clavier rétroéclairé et un NumberPad 2.0 qui sert de souris et de pavé numérique à LED, avec un capteur d’empreintes digitales intégré.

Équipé du nouveau processeur Intel Core i7, jusqu’à 16 Go de mémoire et du dernier GPU NVIDIA GeForce, le VivoBook 14 offre les performances dont vous avez besoin pour accomplir n’importe quelle tâche. Il dispose également d’un SSD PCIe haute capacité pour un stockage ultra-rapide et est livré avec Windows 10 préinstallé.

ASUS ChromeBook Z1400CN

Eh bien, sympa et pas cher : c’est le résumé du ChromeBook ASUS Z1400CN, un ordinateur portable très léger et parfait surtout pour les étudiants ou toute personne qui en a besoin pour des tâches bureautiques simples et qui ne veut pas dépenser trop. Il ne coûte que 229,99 euros.

Dans son écran 14 pouces, qui vous offre une résolution de 1 366 x 768 pixels, vous pouvez voir tout ce dont il est capable avec son processeur Intel Celeron N3350, son Carte graphique Intel HD 500, son 4 Go de RAM et son stockage de 32 Go.

Étant un ChromeBook, fonctionne avec le système d’exploitation Chrome OS, un système rapide et sécurisé développé par Google avec lequel vous pouvez effectuer des sauvegardes automatiques. Et ne vous inquiétez pas pour Chrome OS, car il fonctionne en ligne et hors ligne. Un appareil conçu pour le partage et la collaboration.

