5 ordinateurs portables que les étudiants peuvent utiliser à la maison ou à l’école | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les ordinateurs portables les moins chers pour les étudiants qui auront besoin d’un ordinateur pour suivre les cours à la maison et à l’école.

Pendant la pandémie complète en 2020 et au début de 2021, nous avons appris de première main à quel point il est important d’avoir un ordinateur à la maison pour pouvoir travailler car le télétravail est là pour rester. Mais aussi pour les étudiants.

Les cours en ligne sont de plus en plus courants et lorsqu’il y a des cas positifs de COVID-19, de nombreux étudiants doivent rester à la maison par mesure de précaution. Au cas où cela se reproduirait et que vous souhaitiez qu’un étudiant puisse continuer ses cours, ces ordinateurs portables bon marché sont parfaits pour étudier.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Ces ordinateurs portables ont des caractéristiques communes. Par exemple, beaucoup sont des ordinateurs avec Chrome OS, appelés Chromebooks. C’est le système d’exploitation de Google spécialement conçu pour être super facile à utiliser et aussi très sécurisé.

Vous trouverez également des ordinateurs Windows très bon marché. Mais tous sont compatibles avec les programmes en ligne habituellement utilisés et disposent d’une webcam et d’un microphone pour pouvoir passer des appels vidéo en groupe.

La plupart d’entre eux peuvent être trouvés sur Amazon, où vous pouvez les acheter avec livraison gratuite et rapide s’inscrire à Prime. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours sans aucun engagement car il n’y a pas de permanence.

Et si vous êtes étudiant à l’université, vous pouvez vous inscrire à Prime Student. Il a les mêmes avantages mais avec Essai gratuit de 3 mois et une remise de 50 % sur l’abonnement annuel.

Meilleur rapport qualité/prix : MacBook Air

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

C’est certainement le plus cher de cette liste, mais un Macbook Air c’est un équipement très résistant et qui avec l’arrivée du processeur M1 d’Apple C’est devenu un ordinateur très rapide, silencieux et qui chauffe à peine.

Il utilise macOS comme système d’exploitation et vous pouvez utiliser n’importe quel navigateur de votre choix, à partir de Firefox, Chrome, Edge ou Safari. Il dispose d’une webcam haute définition, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go.

Maintenant, vous pouvez le trouver pour 999 euros sur Amazon. C’est peut-être l’option la plus extrême disponible, mais c’est un kit à avoir pendant des années.

Convertible d’ordinateur portable en tablette : HP Chromebook X360 14a

Ordinateur portable Chromebook avec un écran 14″, une résolution Full HD, 64 Go de stockage et un format qui peut être transformé d’ordinateur portable en tablette grâce à son écran tactile.

Un ordinateur portable pas cher, avec un bon écran et extrêmement simple d’utilisation car il ne nécessite ni entretien car il se met à jour automatiquement. Ce Chromebook HP X360 14a-ca0003ns est un ordinateur parfait pour les étudiants en raison de ses fonctions.

Il dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage pour enregistrer des fichiers dans le cloud. Il dispose d’un écran tactile de 14 pouces avec une résolution Full HD car c’est un appareil qui convertit un ordinateur portable en tablette.

Il n’a pas de virus, il se met à jour et bien qu’il soit basé sur le navigateur Chrome pour tout, vous pouvez également installer certaines des applications Android qui sont dans Google Play.

Son prix est de 299 euros et est en ce moment en vente sur Amazon.

Pas cher et Windows : Chuwi HeroBook Pro

Cet ultrabook ne pèse que 1,4 kg et est livré avec Windows 10, en plus d’équiper un écran Full HD inhabituel parmi les ordinateurs portables les plus abordables.

Quant aux ordinateurs portables Windows qui sont assez bon marché, ce Chuwi HeroBook Pro n’a pas de concurrence. Un « carnet chinois » qui a tout le nécessaire pour les étudiants et qui est aussi extrêmement léger.

Il possède un écran de 14,1 pouces, Windows 10 comme système d’exploitation que vous pouvez mettre à niveau vers Windows 11, 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go et un processeur Intel Celeron N4020.

Il a un clavier anglais standard, mais a une couverture avec le clavier espagnol. Son prix n’est que de 339 euros, mais vous pouvez économiser 30 euros supplémentaires avec le coupon que vous trouverez sur sa page Amazon.

Avec processeur AMD : Lenovo IdeaPad Flex 5

Lenovo IdeaPad Flex 5 sur Amazon

Parmi les options proposées et qui sont de bons équipements pour les étudiants, également avec Windows comme système d’exploitation, vous trouverez ceci Lenovo IdeaPad Flex 5.

Il s’agit d’un ordinateur portable convertible 3-en-1, du format portable au format tablette avec un mode support entre les deux. Il utilise également le Processeur AMD Ryzen 3-5300U, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

L’écran de 14 pouces a une résolution Full HD, tout en étant assez léger et doté de ports USB-A, USB-C, d’un lecteur de carte SD et d’un port pour casque.

Pas mal du tout vu que c’est une équipe qui coûte désormais 549 euros.

Le moins cher : Chromebook Acer 311

Acer Chromebook 311 sur Amazon

L’ordinateur portable le moins cher que vous pouvez obtenir en ce moment pour les étudiants est le Acer Chromebook 311. Il s’agit d’un ordinateur portable de 11 pouces avec Chrome OS qui a le minimum viable pour travailler dessus.

Il ne vous coûtera que 179 euros sur Amazon et dispose d’un processeur MediaTek, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, un port USB-C, 2 ports USB-A, un lecteur de carte microSD, une prise casque.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.