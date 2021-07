5 ordinateurs portables qui balayent les ventes et dont le prix est réduit | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Des ordinateurs portables que tout le monde achète cet été sur Amazon et se prépare au nouveau cours.

Quels ordinateurs portables les gens achètent-ils ? Sera-ce des ordinateurs portables de jeu ou peut-être le célèbre MacBook d’Apple ? La réalité est assez différente, car bien que les ordinateurs portables de jeu et ceux d’Apple se vendent beaucoup aujourd’hui, ils ne sont pas les meilleurs vendeurs.

Nous sommes allés sur Amazon, la plus grande boutique en ligne d’Espagne pour vérifier qu’est-ce que tout le monde achète dans les ordinateurs portables cet été.

C’est peut-être parce que c’est l’été et que nous préférons dépenser plus d’argent en vacances après une année très difficile, mais les ordinateurs portables les plus vendus qui balaient Amazon ne sont pas des équipements très chers, la plupart tournent autour de 400 ou 500 euros.

La plupart des clients d’Amazon recherchent des bonnes affaires et celles-ci se trouvent dans des ordinateurs portables qui ne sont pas très puissants, mais qui sont plus que capables d’effectuer des tâches quotidiennes telles que surfer sur Internet ou travailler avec.

Les ordinateurs portables les plus vendus d’Amazon Ils sont un bon moyen de trouver des équipes qui réussissent, mais ils nous disent aussi que la plupart ne sont pas prêts à dépenser plus de 600 euros sur un ordinateur pour travailler, étudier ou comme ordinateur portable à la maison.

Ce sont les ordinateurs portables qui le cassent sur Amazon classés par popularité aujourd’hui. Vous pouvez les obtenir avec une livraison totalement gratuite et rapide en vous inscrivant simplement à Amazon Prime.

Une option de jeu : Lenovo IdeaPad Gaming 3

Avec un GPU GTX 1650 dédié, 16 Go de RAM et un processeur AMD Ryzen 7, ce PC a tout pour exécuter en douceur n’importe quel jeu actuel en Full HD.

Lenovo a réussi à placer un ordinateur portable de jeu parmi les meilleurs vendeurs d’Amazon avec ce Lenovo IdeaPad Gaming 3. Il s’agit d’un ordinateur portable de 15,6 pouces doté d’une carte graphique NVIDIA GTX 1650 de 4 Go comme plat principal.

Bien qu’il existe déjà de meilleurs graphismes dans les ordinateurs portables pour jouer aujourd’hui, cette puce fonctionne toujours très bien dans la plupart des jeux. De plus, si vous souhaitez l’utiliser comme un ordinateur portable “non-jeu”, c’est quand même assez bon.

Écran : 15,6″ Full HD 60 Hz Processeur : AMD Ryzen 7 4800H RAM : 16 Go SSD : 512 Go NVMe M.2 Graphique : NVIDIA GTX 1650 4 Go GDDR6 Système d’exploitation : Pas de système d’exploitation

Le seul point négatif que nous pourrions souligner à propos de cet ordinateur portable est qu’il est livré sans système d’exploitation, c’est pourquoi il est si bon marché. L’installation de Windows 10 à partir de zéro est un jeu d’enfant.

Il est actuellement disponible sur Amazon pour 699 euros, soit une remise de 250 euros par rapport à son prix d’origine.

Avec les derniers processeurs Intel : HP 15s

Parmi les ordinateurs portables les plus vendus sur Amazon, il y a l’un de ces ordinateurs lancés au début de l’année et qui sont déjà équipés des derniers processeurs Intel Core de 11e génération.

est PV 15, dans sa configuration “fq2009ns” il est bien équipé avec un écran de 15,6 pouces, une grande capacité, un stockage ultra-rapide et avec Windows 10 pré-installé vous pouvez donc l’utiliser dès qu’il atteint vos mains.

Bien qu’il dispose de 8 Go de RAM, il se décline en deux modules de 4 Go ; vous pouvez donc le mettre à jour lorsque vous manquez de peu d’argent, donnant une seconde vie à votre ordinateur portable.

Son prix n’est que de 575 euros sur Amazon avec la livraison gratuite.

Affichage : 15,6″ Full HD 60 Hz Processeur : Intel Core i5-1135GZ jusqu’à 4,2 GHz RAM : 8 Go SSD : 512 Go NVMe M.2 Graphique : Intel Iris Xe Système d’exploitation : Windows 10 Home

Le plus compact : HP 240 G8

Obtenez l’ordinateur portable HP 240 G8 pour 326 € sur Amazon

Si vous recherchez un ordinateur portable légèrement plus petit avec un écran de 14 pouces et des bords réduits, ce HP 240 G8 C’est une option légère et parfaite que vous pouvez emporter n’importe où.

C’est un ordinateur portable parfait pour étudier car il est bon marché et capable de déplacer n’importe quelle tâche traditionnelle au jour le jour. Il dispose d’un processeur Intel Celeron et de 8 Go de RAM, ainsi que d’un espace de stockage suffisant pour tous vos fichiers et programmes.

Il a Windows 10 Home pré-installé et un clavier en espagnol. Son prix n’est que de 326 euros sur Amazon, une remise de 18% déjà appliquée.

Écran : 14″ HD 60 Hz Processeur : Intel Celeron N4020 (4 Mo de cache, 1,1 GHz) RAM : 8 Go SSD : 128 Go NVMe M.2 Carte graphique : Intel UHD Graphics 600 Système d’exploitation : Windows 10 Home

Le moins cher : Lenovo IdeaPad 1

Obtenez l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 1 pour 209 €

C’est l’ordinateur portable le moins cher parmi les meilleurs vendeurs sur Amazon et qui peut se positionner comme un équipement parfait pour les étudiants, en particulier les plus jeunes qui l’utilisent pour des tâches basiques.

Ce Lenovo IdeaPad 1 est un ordinateur portable de 11,6 pouces avec un processeur Intel Celeron qui suffit pour ce qui reste, c’est-à-dire les tâches de base comme un navigateur et certains documents Office. C’est une option très économique pour les étudiants qui méritent peut-être le velours côtelé.

Vous pouvez déjà l’acheter sur Amazon pour seulement 209 euros, parfait pour l’avoir prêt pour le nouveau cours qui arrive.

Écran : 11,6″ HD Processeur : Intel Celeron N4020 (4 Mo de cache, 1,1 GHz) RAM : 4 Go SSD : 64 Go eMMC Graphics : Intel UHD Graphics 600 Système d’exploitation : Windows 10 S

Mac le plus recherché : Apple MacBook Pro avec puce M1

Ce nouvel ordinateur portable Apple est déjà équipé de son propre processeur ARM, qui offre plus de vitesse, une consommation de batterie inférieure et un prix plus abordable que le modèle précédent.

Le nouvel ordinateur portable d’Apple doté du premier processeur entièrement conçu et fabriqué par Apple est une révolution. Dans ce cas c’est le modèle MacBook Pro 13,3 pouces avec puce M1, l’un de ses ordinateurs portables les plus puissants du moment.

Il dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de SSD non extensible, mais il est livré avec 2 ports USB-C Thunderbolt 4 avec une bande passante très élevée pour connecter des moniteurs, des disques durs, des adaptateurs en tout genre.

Ce MacBook Pro varie beaucoup en prix, mais vous pouvez maintenant l’obtenir pour 1 262 euros sur Amazon.

Écran : 13,3″ Retina (2 560 x 1 600 pixels) Processeur : Apple M1 8 cœurs RAM : 8 Go SSD : 256 Go Graphiques : Apple M1 8 cœurs Système d’exploitation : macOS Big Sur

