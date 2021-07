5 ordinateurs portables qui seront mis à jour vers Windows 11 presque en toute sécurité et qui sont en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le lancement de Windows 11 approche à grands pas, la possibilité de mise à jour est donc une variable très variable à prendre en compte lors de l’achat d’un nouvel ordinateur.

Que Windows 10 ait été un succès retentissant est évident, bien que la rénovation soit déjà arrivée et s’appelle Windows 11, un nouveau système d’exploitation que Microsoft a présenté et qui est sur le point d’atteindre des millions d’ordinateurs, du moins ceux qui répondent aux exigences de mise à niveau .

C’est vrai qu’ils sont nombreux à le faire, et ce n’est pas compliqué du tout, même si les modèles les plus abordables, avec moins de RAM et des processeurs plus modestes, peuvent être laissés de côté. Cela signifie que vous devez évaluer soigneusement quel ordinateur acheter si vous souhaitez passer à Windows 11 lorsque vous le pouvez.

Les nouveautés de l’OS de Microsoft sont nombreuses et très importantes, à la fois lorsqu’on travaille avec lui et lorsqu’on joue à des jeux, et c’est qu’avec la force croissante de Game Pass, le jeu donne de la force à Windows.

Pour que vous n’ayez pas trop compliqué, nous avons choisi Cinq ordinateurs portables qui passeront à Windows 11 oui ou oui et qui sont en vente dès maintenant.

HP 15s-eq1069ns : Ryzen 5 et un design plutôt séduisant

Achetez des HP 15 sur Amazon

Ce modèle dispose d’un processeur Ryzen 5 d’une efficacité plus que prouvée, tant pour la puissance que pour l’efficacité énergétique, d’où son succès constant dans les magasins comme Amazon, surtout lorsqu’il baisse de prix.

En ce moment, il bénéficie d’une remise intéressante qui le laisse à seulement 459 euros, ce qui n’est pas mal pour venir avec Windows 10 et avoir un SSD intégré.

Le design est également très frappant, en blanc argenté.

Taille de l’écran : 15,6″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,69 kg Processeur : AMD Ryzen 5-4500U Carte graphique intégrée : AMD Radeon RAM intégrée : 8 Go DDR4 Stockage : 256 Go SSD

Lenovo Ideapad 3 : SSD de 512 Go

Achetez Lenovo Ideapad 3 sur Amazon

Si avant tout vous préférez vous couvrir le dos avec une capacité de stockage suffisante, ce modèle Lenovo dispose de 512 Go de SSD. De plus, il a un design ultra-mince qui le rend facile à toujours transporter.

Sinon, il répond à toutes les exigences pour la mise à niveau vers Windows 11, ce qui peut pratiquement être considéré comme acquis en l’absence de confirmation par Microsoft.

Son prix actuel n’est que de 549 euros.

Taille de l’écran : 15,6″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 2,4 kg Processeur : AMD Ryzen 5 Carte graphique intégrée : AMD Radeon Vega 8 Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 512 Go SSD

Huawei MateBook D 14 : l’alternative low cost au MacBook Air

Cet ordinateur portable est le meilleur de Huawei à ce jour, avec 16 Go de RAM et des graphiques dédiés. De plus, son écran 2K dispose également d’une dalle multi-touch.

De par sa conception, ce modèle est peut-être le plus proche du MacBook d’Apple dans le monde Windows, bien qu’il soit évidemment beaucoup moins cher. À l’heure actuelle, il coûte 649 euros dans la boutique officielle Huawei en Espagne et avec la livraison gratuite.

Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales pour se connecter et un poids de seulement 1,38 kg, en plus d’une finition en aluminium de qualité supérieure.

Pour les performances on peut mettre très peu d’inconvénients grâce au fait qu’il équipe un Intel Core i5 de 10ème génération, l’un des derniers processeurs de la marque.

Il y a aussi quelque chose de très important, et c’est la présence d’une carte graphique dédiée qui, bien que modeste, aide beaucoup dans certaines tâches.

Taille de l’écran : 14″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,38 kg Processeur : Intel Core i5-10210U Carte graphique : Nvidia GeForce MX250 Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 512 Go SSD

Surface Laptop 3 : avec le sceau Microsoft et un prix bien plus bas que d’habitude

Microsoft a ses propres équipes, qui tirent le meilleur parti de son système d’exploitation, comment pourrait-il en être autrement.

L’un d’eux est le Microsoft Surface Laptop 3, de l’avant-dernière génération, en vente en ce moment sur Amazon pour moins de 700 euros.

Cet ordinateur portable offre non seulement des fonctionnalités plus que dignes en termes de fluidité et de design, mais il possède également des touches qui le rendent intéressant, comme l’écran tactile.

Taille de l’écran : 13,5″ Résolution de l’écran : Full HD (tactile) Poids : 1,2 kg Processeur : Intel Core i5-1035G7 Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 128 Go SSD

Ordinateur portable Microsoft Surface 4

Nouvel ordinateur portable dans la gamme Surface avec des améliorations continues de la conception et du matériel. Il est livré avec un écran de 13,5 et 15 pouces, des processeurs Intel Core de 11e génération et AMD Ryzen et jusqu’à 19 heures d’autonomie.

Plus récent que l’ordinateur portable 3, Le Surface Laptop 4 est en ce moment le fleuron de Microsoft, une raison plus que suffisante pour que le passage à Windows 11 soit pleinement assuré.

Il y a plusieurs éléments qui en font l’un des meilleurs ordinateurs portables avec lesquels travailler aujourd’hui, à commencer par son clavier à courte portée, mais aussi son écran PixelSense.

Sa batterie offre 9 heures d’utilisation, assez pour couvrir une journée de travail complète, même si elle peut s’étirer encore plus.

Taille de l’écran : 15″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,5 kg Processeur : AMD Ryzen 5-4680U Carte graphique intégrée : AMD Radeon Graphics RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 256 Go SSD

