5 outils pour gagner du temps en réunion | La technologie

S’il y a un dénominateur commun dans la grande majorité des métiers, ce sont les rencontres. De nos jours, celles qui se font de manière virtuelle ont été établies, mais les personnelles n’ont pas cessé d’être réalisées. Le dénominateur commun à tous est le temps, c’est-à-dire rendre la réunion la plus efficace possible, obtenir le moins de perte de temps de travail et une meilleure communication.

Les réunions sont toujours les mêmes, elles n’ont pas changé avec leur nature virtuelle, mais elles peuvent être plus productives si nous utilisons les outils exacts.

Il s’agit d’une éternelle lutte des rencontres, c’est-à-dire d’avoir la conjonction parfaite entre le temps accumulé et la véritable productivité de ces moments.

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous pourrons atteindre un bonne symbiose entre tout ce qu’une réunion implique si nous utilisons les bons outils pour y parvenir. Aujourd’hui, nous allons voir 5 de ceux qui s’adaptent le mieux à toutes ces situations.

Hypercontexte

C’est une application avec laquelle nous pourrons avoir modèles et indicateurs de conversation pour ne jamais perdre le fil d’une réunion. C’est-à-dire que nous aurons devant l’écran un script avec lequel nous pourrons suivre un modèle et qu’aucun point n’est laissé de côté.

Quand on en a un compte enregistré dans l’application, la première chose que nous devrons faire est calendrier de synchronisation et créer un espace de travail encore une fois, dans lequel commencer à exécuter les avantages de ce logiciel.

Dans ce espace de travail Nous venons de créer nous pouvons avoir plusieurs modèles orientés vers des réunions individuelles ou collectives, en plus de pouvoir configurer des revues hebdomadaires et mensuelles, des réunions à distance, des réunions permanentes, des enregistrements, des horaires et bien d’autres options par défaut.

Dans chaque modèle, un espace de temps peut être attribué à chaque élément, quelque chose que nous pouvons modifier à notre guise.

Si vous êtes loin de vos amis, de votre famille ou de vos collègues, ce n’est pas une excuse pour ne pas maintenir la communication avec eux. Voici cinq applications qui vous permettent de passer des appels vidéo de groupe pour continuer à parler à ces personnes.

Une autre fonctionnalité très intéressante d’Hypercontext est de pouvoir ajouter nouveaux éléments lorsque la réunion est déjà active. Cette faculté est très bonne, puisque la rencontre s’est peut-être développée en dehors de ce qui était prévu, mais nous aurons toujours la maîtrise des horaires et de ce qui a été dit.

Il se peut inviter quelqu’un à partager votre espace de travail dans lequel nous sommes afin de collaborer à l’exécution de celui-ci.

Dory

Il s’agit d’une application, créée par d’anciens employés de Google, dédiée à la gestion des sessions de questions et réponses et les interactions des personnes participant à une réunion ou à un événement particulier.

Au réunions virtuelles ils ont également la possibilité de poser des questions aux personnes qui souhaitent poser leurs questions.

L’interface est extrêmement facile à utiliser et tout ce que nous avons à faire est créer un nouvel événement et inviter des collaborateurs qu’ils auront les mêmes privilèges que nous.

Ces événements peuvent être public ou privé, c’est-à-dire que celui qui veut participer doit avoir un lien spécifique.

À l’exception de ceux qui ont des privilèges, les autres ne peuvent posez vos questions dans le panneau principal, où l’un des modérateurs aura la possibilité de classer, de commander ou de répondre auxdites personnes. Les questions peuvent être épinglées, archivées et votées pour plus de visibilité.

De plus, Dory comprend deux types de notes, certains où les modérateurs et éditeurs peuvent mettre ce qu’ils veulent et tout le monde peut le voir, et un second où les annotations que nous ne voyons que et sont pour nous-mêmes.

La gomme

Lorsque nous sommes en réunion face à face, à de nombreuses occasions tu as un tableau et il est utilisé pour signaler un concept que vous souhaitez souligner ou servir d’exemple.

Eh bien, Eraser est précisément cela, un bloc-notes et tableau blanc gratuits qui nous servira principalement pour les réunions virtuelles que nous avons.

Le bloc-notes et le tableau blanc sont deux parties de cette application qui il s’utilise très simplement, car ils n’ont aucun type de complication. Ils fonctionnent de la même manière que tous les programmes de ce type que vous pouvez trouver.

La planche est livrée avec tout ce dont vous avez besoin pour peindre avec des formes, des textes ou des diagrammes, afin que nous puissions faire n’importe quel dessin que nous voulons.

Nous avons également à notre disposition un conversation audio ce qui peut être très utile à certains moments.

Vigne

Grapevine est un programme dédié à la tenue de réunions virtuelles, mais pas les réunions typiques qui se tiennent normalement, mais il est plutôt destiné à ne pas avoir de surcharge et pour cela, ils vont organiser ce qu’on appelle réunions asynchrones.

Si vous ne savez pas de quoi nous parlons, nous allons vous l’expliquer tout de suite. Les réunions asynchrones sont des réunions plus ou moins normales, mais elles n’ont pas lieu en même temps.

Tout d’abord, l’hôte de la réunion commence la réunion et établit l’ordre du jour, le tout enregistré sur un message vidéo, qui envoie le groupe. Ensuite, un deuxième participant est libre de répondre avec votre message vidéo à l’heure de votre choix.

Si la sécurité de vos réunions Zoom vous préoccupe, voici quelques trucs et astuces pour sécuriser vos appels vidéo et éviter les problèmes.

Les autres participants à la réunion peuvent voir ces messages et répondre selon l’ordre assigné par la personne qui a créé la réunion.

L’idée est qu’une réunion ne signifie pas que nous devons tous être attentifs à l’écran en même temps et arrêter de faire la tâche que nous faisions. C’est-à-dire, en ce moment j’ai libre est l’endroit où je me connecte à la réunion.

La version gratuite prend en charge jusqu’à 5 personnes, mais s’il en faut plus, elle peut être mise à niveau vers de grands groupes.

Ajourner

Il est sûrement arrivé plus d’une fois, qu’une réunion ait eu lieu, que quelque chose de spécifique ait été dit et que personne ne se souvienne alors de la date à laquelle cette conclusion a été atteinte ni du jour.

Pour que cela n’arrive pas, nous devons porter un contrôle de toutes les réunions, en plus de savoir ce qu’ils disent. Dans ce domaine, Adjourn nous aidera beaucoup, car c’est l’une des meilleures applications pour conserver un enregistrement de toutes les réunions.

Ils peuvent créer des cartes de chaque réunion où nous pouvons prendre des notes différentes à son sujet. Les cartes peuvent être des commentaires, des prochaines étapes, des procès-verbaux, des propositions ou des questions parmi de nombreuses autres options.

D’un côté de ce logiciel vous aurez tous les participants pour contrôler qui a assisté, être capable d’établir des tâches et de les affecter à des personnes si nécessaire.

Une fois que nous avons terminé la réunion et que nous avons toutes les données, nous pouvons envoyer par e-mail une sorte de minutes à tous les participants de cela avec les notes que nous avons prises ou téléchargez-les toutes en un seul fichier PDF.

Comme vous l’avez lu, ces cinq outils vont beaucoup nous aider dans nos réunions et ainsi les rendre beaucoup plus productives. Si vous avez décidé d’en essayer un, racontez-nous comment cela s’est passé sur nos réseaux sociaux.