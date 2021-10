5 outils que vous pourriez trouver utiles dans votre parcours de trading crypto

Écrit par Renat Rashevsky. Rashevsky est un écrivain et passionné de crypto-monnaie. Il est amoureux de la technologie blockchain et désireux d’aider les gens à en savoir plus à ce sujet.

Tôt ou tard, chaque crypto-trader commence à se poser des questions comme celles-ci : les outils que j’utilise sont-ils suffisants ? Existe-t-il un autre moyen d’avoir une longueur d’avance ? Après tout, vous ne pouvez pas gagner un combat si vous n’êtes pas préparé.

Ainsi, lorsque vous entrez dans l’espace cryptographique, vous devez être préparé avec une variété d’outils et d’actifs afin de maximiser les profits de toutes les manières possibles. Dans ce guide, vous découvrirez certains des meilleurs outils qui peuvent vous aider dans le trading de crypto.

Si vous rencontrez des difficultés avec Excel tout en essayant de trier vos impôts sur le trading cryptographique, vous devez absolument consulter CryptoTaxCalc. Cet outil vous permet de télécharger directement l’historique de vos transactions à partir de la plupart des échanges ou des portefeuilles existants.

Après cela, il catégorise automatiquement vos transactions et génère des rapports fiscaux pour tous les exercices. Il ne vous reste plus qu’à envoyer votre rapport via votre logiciel fiscal ou votre comptable, et le tour est joué.

Avec cet outil, vous pouvez vous concentrer entièrement sur votre trading, sans vous soucier de votre tri fiscal. Simple et pratique !

Peu importe que vous jouiez long ou court, les robots de trading crypto peuvent s’avérer utiles dans les deux situations. Comme nous le savons tous, le marché de la cryptographie est connu pour sa forte volatilité et il peut être difficile pour les investisseurs de réagir rapidement en cas de besoin.

Être enchaîné à votre PC ou à votre smartphone 24h/24 et 7j/7 n’est pas non plus quelque chose que vous aimeriez être. Heureusement, vous pouvez commencer à utiliser des robots de trading, des outils automatisés qui peuvent effectuer des transactions en votre nom.

TradeSanta est un logiciel de bot de trading qui est à la fois convivial pour les débutants et fournit des outils avancés pour les traders professionnels. Il prend en charge tous les plus grands échanges, tels que Binance, Coinbase Pro, Huobi, Okex et HitBTC.

Trade Santa a également plusieurs signaux et indicateurs propres; TradingView signale de conclure la transaction au meilleur moment ; des outils de gestion des risques comme le stop loss et le take profit suiveur ; Stratégies GRID et DCA et bien plus encore. Les frais sont également assez bas et vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 3 jours !

Faire un bon portefeuille et créer une stratégie peut être épuisant et compliqué.

Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu’un pouvait simplement régler le problème pour vous afin que vous puissiez simplement investir et attendre le profit potentiel à venir ? Eh bien, dans ce cas, StackedInvest est là pour vous !

Cette plate-forme fournit des portefeuilles et des stratégies prédéfinis provenant de gestionnaires de fonds spéculatifs et de traders expérimentés. Tout ce que vous avez à faire est de choisir celui que vous aimez le plus.

Le service est constamment optimisé et organisé pour le rendre pratique à la fois pour ceux qui viennent de commencer le trading de crypto et pour ceux qui ont déjà de l’expérience.

Il est empilé avec presque tous les échanges populaires, y compris Binance et Coinbase, donc cela ne devrait pas être un problème de trouver celui que vous utilisez déjà.

Ce n’est un secret pour personne que de nombreuses applications décentralisées fonctionnent sur Ethereum. Cependant, ce type de popularité a un impact sur l’ensemble du réseau, le rendant très encombré, entraînant ainsi des frais de transaction très élevés. Vous vous souvenez quand, au cours de cette année, les frais de transaction ont atteint un niveau absurdement élevé de 70 $ ? Au cas où vous ne voudriez pas payer autant, il serait sage d’attendre que le prix baisse.

L’extension de navigateur GasNow peut être utile ici : il suffit de l’installer et de surveiller le prix du gaz pour minimiser vos frais de transaction.

Océan ouvert

OpenOcean est un protocole d’agrégation complet DeFi & CeFi, qui permet aux traders de comparer les prix entre les échanges centralisés et décentralisés. OpenOcean agit comme un point d’entrée pour accéder à un pool de liquidités important entre les DEX et les CEX.

L’utilisation de cet outil peut être utile pour trouver le meilleur prix avec le glissement le plus bas via l’algorithme intelligent de la plate-forme. Oui, désormais vous n’avez plus besoin de compétences en programmation ni de passer des heures à parcourir des dizaines d’échanges pour trouver une offre adaptée !

Open Ocean peut gérer cela pour vous ; tout ce que vous avez à faire maintenant est de décider si vous souhaitez trader via un CEX, un DEX ou votre portefeuille.

De nos jours, il ne suffit pas d’échanger des cryptos en utilisant votre compte d’échange ou votre portefeuille. Les outils de trading crypto sont devenus des actifs presque obligatoires dans le trading crypto si vous prévoyez d’obtenir les meilleurs résultats. Certes, il existe d’autres outils que vous pouvez trouver. Essayez-les, faites vos propres recherches et voyez s’ils correspondent à vos besoins.

Essayer les outils mentionnés ci-dessus pourrait être votre première étape dans ce voyage. Essayez-les et vous verrez comment ils peuvent améliorer votre stratégie !

