5 outils sans code pour augmenter la productivité de votre entreprise

Il fut un temps où seuls les développeurs de logiciels pouvaient créer des applications, mais les choses ont beaucoup changé ces dernières années. En fait, nous sommes en plein milieu d’une révolution sans code, ce qui signifie que vous pouvez facilement trouver des outils vous permettant de créer vos propres applications sans écrire une seule ligne de code. Cette émergence d’outils sans code a donné naissance à la notion de développeur citoyen – un utilisateur professionnel qui crée des applications pour travailler plus efficacement.

Alors, quel type d’outils pouvez-vous utiliser pour créer des applications sans code ? Découvrons-le dans cet article.

1. Analyseur de documents

La saisie manuelle des données est connue pour coûter beaucoup de temps et d’argent. Heureusement, vous pouvez utiliser un analyseur de documents pour extraire des données de documents avec une précision totale et les envoyer à votre système.

Docparser utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour identifier et extraire des données de documents tels que des factures, des relevés bancaires et d’autres documents. Si vous souhaitez créer une pile technologique sans code qui inclut l’OCR, Docparser convient parfaitement.

Avec Docparser, vous pouvez créer différents analyseurs de documents pour différents types de documents. Ces parseurs sont simples à mettre en place et entièrement personnalisables. De plus, vous pouvez exporter les données extraites des documents vers une application cloud comme Zapier ou Salesforce.

Pourquoi devriez-vous essayer Docparser :

Éliminez les heures de saisie manuelle des donnéesPrévenez les erreurs humaines coûteusesGagnez le temps dont vous avez besoin pour faire un travail plus précieux et gratifiantPrenez de meilleures décisions grâce à des données fiables et en temps réel

2. Table d’air

Airtable est une plate-forme sans code que vous pouvez utiliser pour créer des applications de gestion de projet. Pour être plus précis, Airtable vous permet de créer des bases de données relationnelles qui facilitent la collaboration. Vous commencez par importer du contenu à partir de fichiers ou d’autres applications, puis vous personnalisez l’apparence de la base de données et l’organisation des informations. Les utilisateurs peuvent partager des informations, attribuer des tâches, envoyer et recevoir des notifications, etc.

Les cas d’utilisation courants d’Airtable incluent la gestion des stocks, la planification d’événements, le suivi des campagnes marketing et bien plus encore. Il est très convivial et ne nécessite aucun codage pour sa configuration.

Pourquoi devriez-vous essayer Airtable :

Créez une application pour vos besoins spécifiquesAutomatisez les tâches de routineFacilitez la collaboration et la communicationS’intègre à d’autres applications

3. Storemapper

L’affichage d’un localisateur de magasins sur votre site Web est un excellent moyen d’informer les visiteurs de l’emplacement de votre magasin physique. L’ajout de cette fonctionnalité à un site Web nécessitait auparavant du codage, mais avec Storemapper, ce n’est plus le cas.

Il vous suffit d’installer Storemapper, de télécharger les données de votre magasin à partir d’une feuille de calcul, de personnaliser votre localisateur de magasin et il apparaîtra sur votre site Web et/ou votre application mobile. Ce qui fait de Storemapper un excellent outil pour les magasins physiques ou les magasins de détail, c’est qu’il ne nécessite aucun codage pour être utilisé.

Pourquoi devriez-vous essayer Storemapper :

Aidez les clients à trouver vos produits et servicesPersonnalisez votre localisateur de magasin comme vous le souhaitezVous pouvez ajouter des localisateurs pour tous vos magasinsVous pouvez afficher votre localisateur sur votre site Web et votre application mobileRassemblez des informations à partir d’analyses pour optimiser votre marketing

4. Dérive

Les chatbots sont devenus très populaires pour une bonne raison. Ils peuvent avoir des conversations avec vos clients 24h/24 et 7j/7. Il est prouvé que leur réactivité et leur capacité à engager les visiteurs du site Web à un niveau personnel contribuent à augmenter les ventes.

Si vous recherchez un outil sans code pour ajouter des chatbots à votre site, Drift est un excellent choix. Drift est une solution cloud pour le marketing conversationnel. Vous pouvez utiliser Drift pour créer des chatbots et des assistants vocaux qui offrent une expérience client personnalisée. De plus, Drift vous permet d’exécuter des tests A/B de messages pour optimiser les conversions.

Pourquoi devriez-vous essayer Drift :

Répondez aux questions des visiteurs 24h/24 et 7j/7Engagez les clients avec des conversations personnaliséesAméliorez le retour sur investissement de votre budget marketingDrift s’intègre à plus de 50 autres applicationsGénérez plus de conversions et de ventes

5. Zapier

Le dernier outil sans code de cette liste est celui que vous connaissez probablement. Zapier connecte des applications (comme Gmail ou Slack) entre elles afin que vous puissiez envoyer des données entre elles facilement et rapidement.

Ce que vous pouvez accomplir avec Zapier est pratiquement illimité. Par exemple, vous pouvez créer des processus automatisés qui impliquent deux applications ou plus, ce qui signifie moins de travail manuel pour vous. Vous pouvez également recevoir des notifications importantes de différentes applications sur une plate-forme (comme Slack) afin de ne rien manquer. De même, vous pouvez demander à Zapier de consulter votre calendrier et d’envoyer des rappels par e-mail, SMS, message Slack, etc.

En permettant aux informations de circuler facilement entre les applications, vous rationalisez vos flux de travail. Les utilisateurs décrivent Zapier comme une personne supplémentaire dans l’équipe qui s’occupe d’un travail chargé.

Vous pouvez utiliser Zapier pour :

Déplacez les informations entre les applicationsCréez des processus automatisés à partir d’une multitude de modèlesCréez des workflows intelligents qui déclenchent des actions en fonction des conditionsRecevez des notifications de différentes applications sur votre plate-forme préférée

Pourquoi devriez-vous essayer Zapier :

Vous pouvez lier plus de 3 000 applications entre elles.

Dernières pensées

L’essor des outils sans code a supprimé la barrière du codage pour de nombreux utilisateurs professionnels. En plus de l’augmentation de la productivité, ces outils permettent aux développeurs de logiciels de se concentrer sur des projets plus complexes au lieu de répondre aux besoins des employés non informaticiens.

Construire une pile technologique sans code vous aidera à accomplir des tâches plus rapidement, à communiquer plus efficacement avec vos collègues et à rendre votre entreprise plus compétitive dans l’ensemble.

Auteur : Haiden Hibbert

Je suis Haiden. Je suis rédacteur de contenu pour les entreprises SaaS et technologiques. J’écris sur des sujets tels que le commerce électronique, les logiciels d’automatisation et les principes et outils agiles.… Voir le profil complet ›