5 pays accepteront Bitcoin comme offre légale d’ici la fin de l’année prochaine, déclare le PDG de Bitmex

C’est un total de BS, pas 5, peut-être 2 de plus. Nous surestimons tellement BTC sur ce sous-marin. Ouais c’est génial quoi qu’il en soit et ouais ça ne fait qu’augmenter, mais frappe-moi le cul et traite-moi d’idiot, je serais super surpris si 5 comtés l’acceptent comme monnaie légale d’ici la fin de 2022. Si El Salvador est un exemple, s’il faut un certain temps pour être mis en œuvre correctement plusieurs fois. Je déteste être les gars qui tuent la fête. Edit: avant que je ne te fâche des légions contre moi, je ne dis pas que ça n’arrivera pas d’ailleurs, ça arrivera certainement, mais absolument pas si tôt

