5 pénuries d’approvisionnement en épicerie à l’échelle nationale que vous devez connaître

C’est l’une des activités de routine les plus prosaïques auxquelles des millions d’Américains s’adonnent sur une base probablement hebdomadaire. Néanmoins, les voyages à l’épicerie de nos jours ont – comme presque tous les aspects de la vie moderne – ressenti et continuent de ressentir les impacts de la pandémie de COVID-19. Et, plus précisément, toutes les pénuries d’approvisionnement résultant de la perturbation par la pandémie de tous les modes de commerce normaux aux États-Unis.

Bien sûr, tout cela est quelque peu relatif, dépendant en grande partie de l’endroit où vous vivez et de ce que vous achetez. Mais l’impact de COVID sur votre expérience d’achat peut inclure tout, des files d’attente plus longues (en raison de problèmes de main-d’œuvre) aux pénuries d’articles populaires. Dont la distribution s’emmêle souvent dans l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement du pays.

Les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre signifient des coûts plus élevés pour les consommateurs pour des choses comme la nourriture à l’épicerie.@jillonmoney explique comment ces problèmes sont apparus et quand ils pourraient se dissiper. pic.twitter.com/s8ksUTv4KU – CBS Mornings (@CBSMornings) 9 novembre 2021

L’administration Biden a chargé ses responsables de travailler directement avec les responsables de la logistique sur la crise de la chaîne d’approvisionnement. La Maison Blanche a également rencontré des dirigeants d’épiceries et des représentants de chaînes à grande surface comme Walmart pour essayer de résoudre ce problème. À cause de tout cela et plus encore, cependant, la cote d’approbation du président a pris un coup dur ces dernières semaines.

Le président Biden a suscité un mécontentement croissant parmi les électeurs, en partie à cause de sa gestion de l’économie. Quelque chose auquel tous ces problèmes interconnectés (le désordre de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries d’épicerie, etc.) relèvent certainement. Alors, quels sont les exemples de pénuries de produits que vous pourriez rencontrer lors de votre prochain shopping ?

Vins et spiritueux. Pour commencer, l’un des nombreux produits pris dans les grognements de la chaîne d’approvisionnement mondiale – exacerbé par tout, des retards de fabrication à une augmentation de la demande des consommateurs – est les bouteilles en verre. David Ozgo, économiste en chef du Distilled Spirits Council, affirme que cela a été vrai dans l’ensemble du secteur industriel. Et affecte tout, de la tequila à la vodka et au whisky.

« Certains des grands distillateurs, même s’ils ont des contrats pluriannuels pour des millions de bouteilles, constatent dans certains cas qu’ils doivent choisir les tailles de bouteilles qu’ils vont obtenir », a déclaré Ozgo à CNBC. En conséquence, cela pourrait conduire à un « approvisionnement plus restreint » de bouteilles de petit volume.

Produits frais. Les sauvegardes dans les ports du pays entraînent également apparemment une pénurie de produits dans certaines régions. En novembre, des organisations de l’industrie nord-américaine des fruits et légumes ont publié une déclaration conjointe attribuant en partie le problème à la « paralysie » de la congestion des ports. La déclaration se lit notamment comme suit : « Au nom de l’industrie des produits frais d’Amérique du Nord, nous appelons à une action urgente du gouvernement pour faire face aux perturbations importantes de la chaîne d’approvisionnement en cours avec des impacts sur nos systèmes alimentaires, nos économies et, en fin de compte, les individus et les familles à travers le continent et autour. le globe.

«Près de deux ans depuis le début de la pandémie, des augmentations substantielles des coûts et des retards tout au long de la chaîne d’approvisionnement menacent notre sécurité alimentaire et la viabilité économique à long terme du secteur nord-américain des produits frais.»

Autres pénuries de produits

sirop d’érable. Le Canada, quant à lui, produit près de 80 % de l’approvisionnement mondial en sirop d’érable. Et il a récemment dû puiser dans son propre approvisionnement d’urgence du produit populaire. Ce n’est pas lié à la pandémie ou à la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit en grande partie d’une météo atypique cette année.

Cependant, voici la partie liée à la chaîne d’approvisionnement.

Certains vendeurs aux États-Unis auraient du mal à obtenir la quantité de sirop dont ils ont besoin du Canada. C’est à cause, vous l’avez deviné, des retards d’expédition attribuables à tous les problèmes de chaîne d’approvisionnement que vous avez lu.

Fromage à la crème et filets de poulet. Voici enfin deux autres éléments à mentionner qui pourraient faire l’objet de pénuries potentielles par endroits. Qui n’aime pas un délicieux poulet tendre, que ce soit dans le cadre d’un repas ou juste pour une collation rapide ? Eh bien, il s’avère que tant de gens le font, que l’offre pourrait bientôt être limitée. « Les Américains devraient manger 100 livres de poulet par personne cette année », a rapporté Kerry Sanders de NBC News plus tôt ce mois-ci dans The Today Show. « Les appels d’offres nécessitent plus de traitement pour emballer et vendre, ce qui, selon les experts du secteur, explique en partie pourquoi ils peuvent être plus difficiles à trouver et maintenant plus coûteux lorsque vous les obtenez sur votre marché local. »

Fromage Frais. Et voici, enfin, un produit de plus à surveiller pour une éventuelle pénurie. Selon le New York Times, l’offre de fromage à la crème vendue par Philadelphia Cream Cheese de Kraft Heinz commence à s’épuiser. La société elle-même a imputé le problème aux « contraintes de capacité » dans une interview au Wall Street Journal.