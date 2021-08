5 personnages de Marvel, Brad Pitt serait parfait pour jouer

Hypérion

Metro Man – le personnage susmentionné de Brad Pitt du film Megamind de 2010 – était essentiellement une parodie animée de Superman des films DC. En exprimant ce super-héros bruyant et pratiquement imparable, l’acteur est déjà prêt à amener le personnage souvent appelé l’homme d’acier de l’univers Marvel au grand écran pour la première fois.

Depuis la mi-2020, on a beaucoup parlé du fait que Marvel Studios envisageait Brad Pitt pour le rôle de Zhib-Ran, autrement connu sous le nom d’Hyperion – un extraterrestre doté d’un vol, d’une super force et de presque toutes les autres superpuissances sous le soleil. Il existe de nombreuses versions différentes du personnage dans le Marvel Multiverse, mais la plus susceptible d’être intégrée dans le MCU est un membre des Eternals, car les héros immortels ont leur propre film à venir. Cependant, j’aimerais voir Pitt jouer le personnage le plus méchant d’Hyperion, comme une occasion de se moquer sauvagement de ses similitudes avec Kal-El.