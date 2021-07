5 personnages de Marvel que Liam Neeson serait parfait pour jouer

Pierre de sang d’Ulysse

En fait, je ne crois pas que nous ayons vu Liam Neeson enfiler de lourdes prothèses de maquillage pour un rôle (si l’on exclut Darkman, où il était en grande partie couvert de bandages) et, à 69 ans, il préférerait peut-être le garder ainsi. Alors, peut-être qu’au lieu de jouer une grosse créature monstrueuse, il ferait mieux de jouer un humain spécialisé dans l’extermination de telles choses ?

L’un des chasseurs de monstres les plus célèbres de Marvel est Ulysses Bloodstone, qui est décrit dans les bandes dessinées comme un homme des cavernes maintenu en vie pendant des milliers d’années par une gemme extraterrestre logée dans sa poitrine, qui a également inspiré son pseudonyme. Il transmettra plus tard ses compétences pour traquer les bêtes les plus notoires du monde à son fils Cullen et à sa fille Elsa, que j’aimerais voir un jour faire équipe avec Deadpool. Si et quand cela se produira, je pense que ce serait amusant de voir Liam Neeson dépeindre une nouvelle version de Bloodstone qui, au lieu d’avoir des origines préhistoriques, est juste un gars dur qui sait comment botter des fesses – un personnage que Neeson a perfectionné. les années.