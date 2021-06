5 personnages de Marvel que Ray Fisher serait parfait pour jouer

Moqueur de la nuit

Bien sûr, je ne serais pas surpris si, pour son prochain film de bande dessinée, Ray Fisher préfère jouer un rôle qui a le même cœur, mais ne l’oblige pas à être couvert de modifications CGI pour la plupart. Dans ce cas, j’ai également à l’esprit un personnage nommé Dwayne Michael Taylor – un homme d’affaires riche et prospère dont les parents ont été assassinés quand il était plus jeune, l’inspirant à poursuivre et à perfectionner ses compétences dans les arts martiaux, à adopter une maîtrise technique qui lui permet de créer armes non létales efficaces de sa propre conception, et d’autres capacités, pour lutter contre le crime sous le pseudonyme Night Thrasher. En d’autres termes, cela pourrait être le plus proche de Fisher, essentiellement en jouant à Batman, ce qui me laisse espérer que les plans d’une série New Warriors, qui a été initialement développé comme projet pour Freeform avant son annulation, pourraient se rematérialiser.