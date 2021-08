5 personnages de Rogue One qui devraient avoir des retombées Disney + après Cassian Andor de Star Wars

Alors que Baze Malbus était définitivement le sceptique du groupe Rogue One, ses compétences pointues avec un blaster et sa loyauté intense envers ses alliés l’ont fait aimer du public. Une série préquelle pourrait aller d’une ou deux manières avec Baze. D’une part, vous pourriez vous concentrer sur son temps en tant que tuteur bien que, dans son cas, il pourrait être un peu plus intéressant de le voir travailler comme assassin. Quoi qu’il en soit, Jiang Wen mérite une opportunité de faire plus avec Baze. De plus, son spin-off pourrait même être un double avec son allié de longue date, un autre personnage qui pourrait absolument diriger son propre spectacle.