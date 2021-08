5 personnages Marvel Anya Taylor-Joy seraient parfaits pour jouer

Magik

Donc, je voulais trouver un personnage Marvel en référence au rôle d’Anya Taylor-Joy dans The Witch en 2015, ce qui m’a conduit à rechercher des héros et des méchants qui pratiquent – ​​vous l’aurez deviné – la sorcellerie. L’un des premiers noms à apparaître était Magik – l’alter-ego approprié de la mutante Illyana Rasputin. Puisque Taylor-Joy l’a déjà jouée dans The New Mutants, j’aurais pu retourner à la planche à dessin, mais à la place, je me suis dit, Eh, pourquoi pas ?

Ce n’est un secret pour personne que ce spin-off des films X-Men n’a pas été très bien reçu lors de sa sortie finalement en 2020 (après d’innombrables retards de date de sortie). Cependant, je dirais que la performance d’Anya Taylor-Joy (et celle du reste de la distribution de The New Mutants, même) est l’une des plus grandes forces du film. Maintenant que les X-Men feront partie de l’univers cinématographique Marvel à la suite de la fusion Disney/Fox, il n’est pas totalement exclu que Taylor-Joy et le gang puissent recevoir une seconde chance en tant que personnages mutants, et je pense que c’est une chance à saisir.