5 personnages Marvel John Krasinski seraient parfaits pour jouer

Homme étonnant

En parlant de personnages de bandes dessinées alternatifs, l’alter ego de Simon Williams ressemble à l’homologue masculin d’une princesse guerrière amazonienne jouée par Gal Gadot dans les films de DC par son nom seul, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. En fait, Wonder Man était une personne ordinaire d’une richesse extraordinaire, jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable de détournement de fonds et, sur la recommandation d’un baron Zemo, s’est porté volontaire pour participer à une expérience qui a fait de lui l’un des êtres surhumains les plus puissants de la merveille. Univers. Cependant, en plus d’avoir des capacités telles que le vol, le changement de forme et presque tout ce que vous pouvez imaginer, il souffre également d’une maladie mentale qui a depuis fait de lui un pacifiste. Ce serait encore un autre défi d’acteur que John Krasinski, ou n’importe quel acteur, serait fier de tenter dans un film de bande dessinée, en ce qui me concerne.