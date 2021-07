5 personnages Marvel Kelly Marie Tran seraient parfaits pour jouer

Secousse

Il y a un autre héros Marvel dont l’origine fait que Silk, Rose et Raya combinés semblent aussi légers qu’un épisode de Dora l’exploratrice. Le rêve de Robert et Jane Takahama d’offrir à leur fille, Helen, une vie meilleure a été écourté le jour de son 15e anniversaire lorsque le couple a été assassiné par Onslaught (une double personnalité maléfique vivant au sein du professeur Charles Xavier de X-Men), qui a ensuite détruit sa maison et le quartier environnant en tentant de s’emparer de la Terre. Peu de temps après, Helen a été capturée par le scientifique nazi fou Arnim Zola, qui a commencé à mener des expériences sur elle qu’elle a rendues plus rapides, plus fortes et remplies d’énergie.

Cette énergie était, littéralement, un champ bioélectrique naturel qui permet à Helen de choquer les ennemis avec un toucher et de lui donner une agilité suffisamment forte pour se déplacer à des vitesses et des distances surhumaines. Prenant le nom de Jolt, le héros est devenu membre de Thunderbolts (combien approprié, non?), Parmi d’autres équipes de super-héros notables. Peut-être que si Kelly Marie Tran est choisie comme elle pour le grand écran, nous pourrions la voir rejoindre les Avengers.