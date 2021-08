5 personnages Marvel que Bryan Cranston serait parfait pour jouer

Docteur Druide

Si Bryan Cranston changeait d’avis sur le fait d’être le méchant dans un film Marvel, il y a un autre personnage génial et plus héroïque pour lequel il pourrait mettre cet accent britannique à bon escient. Anthony Ludgate, diplômé en psychologie de Harvard, basé à Londres, changera légalement son nom en Anthony Druid après avoir découvert son lien ancestral avec l’occultisme et, finalement, a changé son expertise pour la sorcellerie.

Mis à part la possibilité d’utiliser son accent britannique, la vraie raison pour laquelle je pense que Bryan Cranston conviendrait parfaitement au docteur Druid est qu’il utilise ses pouvoirs pour chasser et vaincre des bêtes d’un autre monde au sein d’une équipe connue sous le nom de Monster Hunters. Dans Godzilla de 2014, la chasse aux monstres était essentiellement l’objectif que son personnage infortuné, Joe Brody, n’a jamais vraiment atteint dans le MonsterVerse, mais il le pouvait dans le MCU. De plus, le docteur Druid et le docteur Strange ont joué dans une bande dessinée croisée de 2020, et si jamais nous devions voir Cranston collaborer avec Benedict Cumberbatch, ce serait un moyen parfait de le faire.