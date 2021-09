5 personnages Marvel que Rosa Salazar serait parfait pour jouer

in

Au cours de la décennie environ depuis qu’elle a commencé à jouer, Rosa Salazar a à peu près tout fait, des films d’horreur avec Bird Box, des émissions de télévision d’horreur avec Brand New Cherry Flavor, des adaptations de romans dystopiques YA avec les films Maze Runner et même des comédies animées pour adultes avec son rôle récurrent dans Big Mouth de Netflix.

Cependant, son plus grand rôle à ce jour a été sa percée dans les films de super-héros en tant que rôle-titre d’Alita: Battle Angel, basé sur le manga populaire de Yukito Kishiro. Si vous me demandez, sa solide performance dans le film culte de 2019 pourrait être considérée comme la bande d’audition parfaite pour un rôle dans les films Marvel, c’est pourquoi nous avons compilé une modeste sélection de héros (avec un anti-héros et un méchant, aussi ) qu’elle serait idéale pour elle, y compris celle qui a quelque chose en commun avec Alita.