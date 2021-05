5 personnages Marvel Tom Ellis seraient parfaits pour jouer

Union Jack

Je ne voudrais pas non plus en vouloir à Tom Ellis s’il devait s’épuiser à la fois en jouant des créatures sombres, gothiques et mythologiques et en cachant son accent gallois naturel pour un rôle. Par conséquent, j’ai en tête un autre personnage de Marvel qui, selon l’itération sur laquelle vous souhaitez vous concentrer, est en fait le frère de Baron Blood, croyez-le ou non. Son nom complet est James Montgomery Falsworth, mais comme il existe déjà dans le MCU en tant que JJ Feild dans Captain America: The First Avenger, nous devrions opter pour une itération plus jeune et plus moderne du surnom d’Union Jack.

Le successeur de James Montgomery Falsworth s’appelle Joseph Chapman – un natif de la classe ouvrière de Manchester dont le superbe athlétisme et la force, la vitesse et l’endurance humaines de pointe lui ont valu la chance de combattre le mal au Royaume-Uni sous le nom d’Union Jack. Bien qu’il ressemble un peu au British Captain America, ce serait plus littéralement Captain Britain, mais ce justicier est tout aussi, sinon, plus cool à mon avis.