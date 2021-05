5 personnes arrêtées pour agression contre le promeneur de chien de Gaga

La chanteuse . Lady Gaga assiste aux Fashion Awards 2016 le 5 décembre 2016 à Londres, au Royaume-Uni.

Le département de police de Los Angeles a arrêté cinq personnes qui ont été accusées d’être impliquées dans le vol et la fusillade du promeneur de chien de la célèbre chanteuse Lady Gaga, Ryan Fischer, survenue en février. le département de police de Los Angeles a signalé.

Les personnes qui se sont liées à cet événement ont été arrêtées mardi de cette semaine en raison du vol à main armée et des enlèvements subis par les chiens de Lady Gaga. En outre, pour tentative de meurtre, l’ami proche de la pop star, qui à l’époque promenait les animaux et a reçu une balle dans la poitrine, souffrant de blessures aux poumons.

Selon la police de Los Angeles, trois des cinq suspects ont entre 18 et 27 ans. Tandis que les deux autres personnes, âgées de 40 à 50 ans, ont été accusées de complices. De plus, la police a confirmé que quatre des cinq personnes impliquées dans cette affaire sont des membres de gangs qui ont des antécédents.

La femme qui a rendu les bouledogues français volés à Lady Gaga faisait partie des cinq personnes arrêtées pour le vol et la fusillade du promeneur de chiens de la superstar de la musique, a déclaré la police de Los Angeles. 🔄 @treporta pic.twitter.com/nw2QfTC1f3 – Telemetro (@Telemetro) 30 avril 2021

l’identité des cinq détenus a été révélée. Selon TMZ, le procureur du district du comté de Los Angeles, George Gascón, a donné les noms des personnes impliquées. Il s’agit de James Jackson, 18 ans, Lafayette Whaley, 27 ans, et Jaylin White, 19 ans. Harold White, 40 ans, et Jennifer McBride, 50 ans, ont également été arrêtés. Selon les informations d’Infobae, c’est Jennifer McBride qui a trouvé les chiens, appelé le numéro de récompense et rendu les chiens, après que Lady Gaga ait offert une récompense de 500 000 $ US pour ses animaux de compagnie.

Selon TMZ, la police pense que les ravisseurs se sont sentis intimidés parce que l’affaire a pris de l’ampleur dans les médias, ils ont donc décidé de remettre les deux autres chiens.

Selon Infobae: «[McBride] a répondu à l’e-mail de récompense pour renvoyer les chiens. Elle a finalement emmené les chiens à la station olympique du LAPD. Les détectives ont pu établir que McBride avait une relation avec le père de l’un des suspects, Harold White », a expliqué un communiqué du LAPD.

Les cinq suspects devraient désormais être poursuivis.

# Spectacles🎥 | La police de Los Angeles a annoncé que cinq personnes avaient été arrêtées, soupçonnées d’avoir participé à l’enlèvement des chiens de Lady Gaga. Cependant, les autorités poursuivent l’enquête pour en déterminer le mobile. # N4V pic.twitter.com/6ZTHWShdad – 4Visión News (@ noticias4vision) 30 avril 2021

Comment le vol a-t-il eu lieu?

Le 24 février, l’ami proche de la star, Ryan Fischer, promenait les bouledogues français dans un quartier résidentiel d’Hollywood à 22h00 heure locale, lorsqu’il a été touché à la poitrine, grièvement blessé, et les animaux kidnappés. Dans une caméra de surveillance, on voit comment deux personnes sortent d’une voiture, se débattent et tirent plus tard sur Fischer. Les voleurs ont réussi à prendre deux des trois chiens, nommés Koji et Gustav, et le troisième chien, nommé Miss Asia, a réussi à récupérer retrouvé dans la rue.

#ToRepeat | Une caméra de sécurité enregistre le moment où les chiens de # LadyGaga sont kidnappés par deux hommes. Ryan Fischer le promeneur de chien qui a reçu une balle dans la poitrine est dans un état stable à l’hôpital. Vidéo: TMZ pic.twitter.com/TAuSBMp6t3 – El Aguachile (@elaguachile_mex) 26 février 2021

Lorsque la nouvelle a éclaté, la chanteuse, qui était à Rome pour le tournage du film de Ridley Scott Gucci, a immédiatement posté sur son compte Instagram qu’elle offrait une récompense de 500000 dollars pour les animaux.

«Mes chers chiens Koji et Gustav ont été volés à Hollywood il y a deux nuits. Mon coeur est brisé. Je paierai 500 000 $ pour votre retour. Envoyez un courriel à KojiandGustav@gmail.com pour nous contacter. Ou, si vous les avez achetés ou trouvés par inadvertance, la récompense est la même. Je t’aime toujours Ryan Fischer, tu as risqué ta vie pour te battre pour notre famille. Tu es toujours un héros ».

Fischer s’est entretenu avec les médias Celebrity après ce qui s’est passé, selon les médias 20 minutes en disant que:

«Il y a quatre jours, alors qu’une voiture filait et que du sang jaillissait d’une blessure par balle, un ange a trotté et s’est couché à côté de moi. Mes appels à l’aide s’éteignirent alors que je la regardais, même si je réalisais que le sang qui coulait autour de son petit corps était le mien. J’ai bercé l’Asie du mieux que j’ai pu, je l’ai remerciée pour tant d’aventures incroyables que nous avions vécues ensemble, je me suis excusée de ne pas avoir pu défendre ses frères et puis je me suis promis que j’essaierais de sauver leur vie … et la mienne aussi . En espérant que mes appels calmes mais énergiques compte tenu de l’urgence de mes soins, ainsi que les descriptions détaillées des chiens, suffiraient à m’aider à attirer suffisamment l’attention de la police et des médias pour retrouver mes garçons, je me suis retourné vers mon ange gardien. . Et j’ai souri quand j’ai vu comment elle tremblait, remerciant qu’au moins elle allait bien “, poursuit Fischer, qui termine cette première publication par un cliffhanger:” A partir de ce moment, exactement quand les voisins ont quitté leurs maisons et restaurants vers nous, allongés sur le trottoir, la vie a pris une tournure aussi soudaine qu’inattendue. “

