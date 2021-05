5 personnes arrêtées pour avoir kidnappé les chiens de Lady Gaga

Le communiqué de presse de la police garantit que même le femme qui a abandonné les chiens au poste de police après que Lady Gaga ait offert une récompense d’un demi-million de dollars elle a été arrêtée.

Trois hommes âgés de 18 à 27 ans ont été arrêtés pour voler les chiens et tirer sur le marcheur. James Jackson, Jaylin White et Lafayette Whaley ont été accusés de tentative de meurtre, complot en vue de commettre un vol qualifié et vol qualifié au deuxième degré.

De plus, Jackson fait face à une accusation d’agression avec une arme à feu semi-automatique et portant une arme à feu dissimulée dans la voiture. D’autre part, White est également accusé d’agression par la force.