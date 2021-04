5 pilotes qui ont besoin d’un week-end fort à Imola

La deuxième manche de la campagne de Formule 1 2021 est arrivée et quels pilotes pourraient le plus profiter d’un gros coup de pouce en début de saison à Imola?

En voici cinq dont les résultats au Grand Prix de Bahreïn leur ont exercé une certaine pression sur l’écart de trois semaines entre les courses.

Nikita Mazepin

Pour être honnête, la recrue née à Moscou n’est pas vraiment sous pression du tout. Nous savons que sa place à Haas n’est pas menacée tant que les attentes de l’équipe sont faibles et, plus important encore, son père reste leur sponsor principal.

Mais il y a d’autres forces en jeu, à savoir l’examen minutieux de l’extérieur – nous savons par le passé que Mazepin est un fervent utilisateur des médias sociaux – et, vous l’espérez, son propre désir de prouver qu’il est digne en tant que concurrent de maintenir l’un des les 20 endroits les plus convoités du sport.

Mais cela n’a pas bien commencé à Bahreïn. Mazepin tournait plus qu’un gyroscope, gâchant les séances de qualification des autres pilotes ainsi que la sienne en faisant ressortir les drapeaux jaunes puis en frappant le mur en course avant même d’avoir négocié les premiers virages.

Ce week-end doit être une réinitialisation complète pour le joueur de 22 ans, qui repart essentiellement de zéro dans un lieu différent, et l’expression “ garder les choses propres ” dans tous les sens n’a jamais été aussi appropriée.

Esteban Ocon

On peut affirmer qu’Ocon a eu une main assez dure dans ce qui est maintenant sa quatrième campagne complète en F1 en termes de qualité de ses coéquipiers – Sergio Perez, Daniel Ricciardo et Fernando Alonso.

Mais également, ils représentent tous une référence impressionnante si le Français pouvait les battre au cours d’une saison – et il n’a pas encore réussi à le faire, malgré une grande réputation qui a gardé un vif intérêt pour lui de la part du patron de Mercedes, Toto. Wolff.

Alpine semble avoir fait un pas en arrière par rapport à l’année dernière, même si ce n’est pas encore facile à dire. Ce que nous avons pu déduire de Bahreïn, cependant, c’est qu’Alonso avait pris le dessus sur Ocon, à la fois en qualifications et en course, alors que le jeune pilote avait une année complète d’expérience dans l’équipe.

Quels que soient les problèmes rencontrés par Alpine, Ocon ne peut pas se permettre d’être à nouveau mis à sa place par son coéquipier vétéran et doit produire une partie de la forme qui lui a valu la deuxième place du Grand Prix de Sakhir de l’année dernière.

Sebastian vettel

Ocon n’a pas été aidé à Bahreïn en étant shunté par derrière par Vettel, mais ils étaient tous les deux bien en bas du peloton à l’époque et c’était un problème en soi.

Quelqu’un devait avoir un début de saison cauchemardesque – c’est souvent le cas dans n’importe quel sport – et malheureusement pour lui, jusqu’à présent, c’est Vettel chez Aston Martin.

L’ancien champion du monde à quatre reprises s’est retrouvé bien à court de temps de piste lors des essais en raison de problèmes de voiture. Ensuite, il a été affecté par la vrille de qualification de Mazepin qui signifiait une sortie en Q1 et, après avoir été déposé au fond de la grille pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes pour cet incident, a encouru une deuxième pénalité lorsqu’il est entré en collision en course avec Ocon.

Son coéquipier Lance Stroll a ouvert son compte avec un point et pour que Vettel fasse de même, à tout le moins, à Imola est impératif d’essayer d’arrêter la pourriture précoce avec sa nouvelle équipe.

Pierre Gasly

Aucune sonnerie d’alarme ne sonne pour Gasly. Cependant, il a besoin d’un week-end de Grand Prix Made in Italy et d’Émilie Romagne, et d’une grande performance en course en particulier, pour des raisons légèrement différentes de celles d’Ocon et de Vettel.

Cela est dû à l’émergence de son nouveau coéquipier Yuki Tsunoda, qui était le titre d’AlphaTauri à Bahreïn en remportant la P2 à ses débuts en Q1 et a également marqué des points dans la course après une série de dépassements impressionnants sur ses rivaux avec sept pilotes. titres mondiaux entre eux. Et il a ajouté Lance Stroll à la liste dans le dernier tour juste pour faire bonne mesure.

Pendant ce temps, Gasly traînait vers l’arrière avec des dommages à sa voiture suite à une collision précoce avec Daniel Ricciardo et a finalement pris sa retraite avec une finition aux points hors de question.

Gasly reste le chef d’équipe d’AlphaTauri, c’est incontestable pour le moment. Mais ce qu’il ne peut pas permettre, c’est que Tsunoda se renforce et le surclasse constamment, car la dynamique pourrait commencer à se déplacer en faveur de la passionnante recrue japonaise avec une grande réputation.

Valtteri Bottas

Avouons-le, Bottas qui a besoin d’un week-end fort pour Mercedes est à peu près une situation permanente – et il est peu probable que cela change tant que nous ne savons pas pour qui il conduira en 2022.

Chaque course est essentiellement une audition pour le Finlandais cette saison avec George Russell qui respire dans le cou et une troisième place jamais dangereuse à Bahreïn, où il a critiqué la stratégie «défensive» que Mercedes lui avait donnée, n’a rien fait pour améliorer ses perspectives.

Que doit faire Bottas maintenant? Eh bien, repenser à ce qui s’est passé en juillet dernier ne ferait pas de mal. Il sait à quelle vitesse les choses peuvent changer – il a remporté le Grand Prix d’Autriche d’ouverture de la saison 2020, mais son coéquipier Lewis Hamilton a ensuite remporté cinq des six victoires suivantes.

Au cours des quatre dernières années, Hamilton est devenu champion du monde sans triompher lors de la première course. C’est une réalisation que Bottas, avec la même machinerie, peut viser à imiter – mais il devra livrer, à partir de maintenant.

Jon Wilde

