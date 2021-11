5 plateformes en ligne pour que les enfants commencent leur éducation à l’investissement

Apprendre à investir est une compétence de vie importante pour chaque jeune. Malheureusement, il y a beaucoup d’étudiants qui entrent dans l’âge adulte sans bien comprendre comment gérer leurs finances.

Sensibilisation à l’épargne, l’investissement précoce est essentiel pour une gestion financière tout au long de la vie. Les experts disent que l’indépendance financière et la planification financière sont les deux piliers qui jouent un rôle clé pour mener une vie meilleure aujourd’hui. Donner aux enfants une connaissance approfondie des finances dès le plus jeune âge est essentiel pour assurer une bonne gestion financière plus tard dans la vie. Apprendre à investir est une compétence de vie importante pour chaque jeune. Malheureusement, il y a beaucoup d’étudiants qui entrent dans l’âge adulte sans bien comprendre comment gérer leurs finances.

Vikas Singhania, PDG de TradeSmart, déclare : « En matière de connaissances financières, les gens utilisent leurs compétences acquises, leurs ressources externes et leurs connaissances de statut pour traiter les informations avec précision et prendre des décisions éclairées sur les conséquences possibles de leurs décisions financières. Il ajoute en outre : « Bien qu’il y ait des leçons à tirer des essais et des erreurs, la littératie financière concerne une gestion financière continue et ciblée. »

Malheureusement pour les enfants et les jeunes étudiants, la littératie financière est souvent exclue du programme d’études du système d’éducation formel. Cela dit, lorsqu’il s’agit d’enseigner aux enfants des compétences en gestion financière, il existe des plateformes numériques qui aident les enfants à commencer leur formation en investissement.

1. Commerce intelligent : Une société de courtage en ligne à rabais axée sur la technologie qui simplifie les investissements pour les jeunes Indiens férus de technologie. Membre de NSE, TradeSmart propose des opérations en ligne sur les espèces, les contrats à terme et les options, les dérivés sur devises, les matières premières, les fonds communs de placement et les ETF pour les investisseurs et les commerçants en ligne. La plate-forme profite également à ses utilisateurs avec des blogs informatifs sur les introductions en bourse, le commerce, les actions, les investissements, le marché des actions, etc.

2. Junio ​​: Cette société propose des cartes pour l’argent de poche des enfants. Cette carte à puce destinée aux enfants leur permet de faire des achats numériques et physiques. Les experts disent que la catégorie est extrêmement spécialisée et qu’un nouveau concept agit comme une carte de crédit et confère une discipline financière aux enfants.

3. Zérodha : Il s’agit d’une option conviviale pour le trading et gère un marché boursier et financier libre et ouvert. Il est ouvertement accessible à tous et propose des ressources d’éducation financière sur le web.

4. FamPay : C’est une application de paiement pour les adolescents et leurs familles. Avec FamPay, les mineurs peuvent effectuer des paiements UPI, P2P et par carte sans avoir besoin de créer un compte bancaire. La plateforme permet aux parents d’envoyer de l’argent à leurs enfants de moins de 18 ans, qu’ils peuvent dépenser en toute sécurité à tout moment, n’importe où, sous la supervision des parents. L’entreprise contribue à la littératie financière en lançant des blogs sur le site Web et en répondant aux questions fréquemment posées.

5. Upstox : Cette plate-forme est une première société de courtage à faible coût en Inde offrant des opportunités commerciales. La société propose des échanges sur différents segments tels que les actions, les matières premières, les devises, les contrats à terme, les options qui sont disponibles sur ses plateformes de trading Upstox Pro Web et Upstox Pro Mobile. Il dispose également d’un centre d’apprentissage en ligne où l’on peut se renseigner sur les stratégies de négociation à terme et d’options, les fonds communs de placement, le marché des actions et la création de richesse.

